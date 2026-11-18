El aeropuerto Ernesto Cortissoz se prepara para atender el aumento de viajeros que llegarán a Barranquilla por la final de la Copa Sudamericana (@luchovoltios/ X)

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La final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro tendrá un impacto que irá más allá del renovado estadio Metropolitano. La llegada de aficionados de Argentina y Brasil elevará el movimiento aéreo en Barranquilla y pondrá a prueba la capacidad de atención del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Las proyecciones de la Aeronáutica Civil indican que por la terminal aérea pasarán alrededor de 125.900 pasajeros entre llegadas y salidas. La cifra representa un aumento del 25% frente al mismo periodo de 2025 y está asociada, principalmente, al partido que se disputará este sábado 21 de noviembre en el estadio Roberto Meléndez, renombrado como el Supermetro.

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El aeropuerto Ernesto Cortissoz estrenará su zona internacional renovada, que cuenta con mayor capacidad, nuevos filtros de inmigración y puntos adicionales para el sistema Biomig (Priority Pass)

Entre quienes llegarán a la capital del Atlántico se cuentan más de 8.600 viajeros internacionales vinculados directamente con el encuentro. De ese grupo, aproximadamente 3.200 procederán de Argentina y 5.400 de Brasil. También se espera el arribo de unos 2.100 pasajeros nacionales provenientes de distintas regiones del país, que viajarán para acompañar a los equipos.

La demanda extraordinaria llevó a las aerolíneas a programar operaciones adicionales. La conectividad con Argentina tendrá un refuerzo especial, pues actualmente no existen vuelos regulares entre ese país y Barranquilla. Para responder al movimiento de hinchas, Latam habilitó entre cuatro y seis trayectos extraordinarios entre Buenos Aires y la capital del Atlántico, luego de un acuerdo con la Alcaldía Distrital.

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Avianca, por su parte, anunció dos vuelos directos desde Buenos Aires para este jueves y viernes. La compañía también dispuso aviones de mayor capacidad en la ruta entre Argentina y Bogotá, además de seis vuelos adicionales entre la capital del país y Barranquilla. Con estas operaciones, las empresas buscan facilitar el desplazamiento de los aficionados que asistirán a la final.

Barranquilla se prepara para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros que llegarán a la ciudad para disfrutar de la final de la Copa Sudamericana (Alcaldía de Barranquilla)

La programación responde a la ausencia de conexiones regulares entre Barranquilla y Argentina. Por eso, los trayectos desde Buenos Aires y las conexiones desde Bogotá serán claves para trasladar a los seguidores que viajarán en avión para acompañar a sus equipos.

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Un flujo internacional que se extiende por Colombia

El movimiento de viajeros no se limitará al Cortissoz. Migración Colombia calcula que cerca de 58.000 turistas extranjeros llegarán al país para presenciar el partido. El incremento en los registros migratorios se concentraría entre el 18 y el 23 de noviembre, con el mayor volumen de ingresos previsto entre el 19 y el 21.

Bogotá también recibirá visitantes. El aeropuerto internacional El Dorado registraría alrededor de 15.000 movimientos migratorios. En conjunto, las terminales de Barranquilla y Bogotá concentrarían el 85% del flujo previsto por las autoridades.

Cartagena recibirá cerca de 3.000 movimientos migratorios en el aeropuerto Rafael Núñez. A esos desplazamientos se sumará el ingreso de más de 1.700 personas por carretera, a través del puesto de control migratorio de Rumichaca, en Nariño.

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Ante el aumento de la demanda, la autoridad migratoria anunció un plan de contingencia para atender tanto la entrada como la salida de viajeros. En Barranquilla, el dispositivo tendrá 42 oficiales distribuidos en cuatro turnos, con el propósito de mantener la atención durante los momentos de mayor movimiento y responder a las necesidades que se presenten en la terminal.

Migración Colombia desplegará 42 oficiales y ocho pasillos de Biomig en el Cortissoz para agilizar los controles de entrada y salida del país (ANI)

El operativo contará, además, con ocho pasillos de Biomig, el sistema que permite agilizar los procedimientos de control migratorio, y funcionarios especializados en verificación documental. Migración Colombia señaló que hará seguimiento permanente a las cifras de viajeros para ajustar la capacidad de atención de acuerdo con el comportamiento de la demanda.

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El Cortissoz estrenará su zona internacional

La final también coincidirá con la puesta en funcionamiento de la zona internacional renovada del aeropuerto Ernesto Cortissoz. El espacio dispone de mayor capacidad, nuevos filtros de inmigración y puntos adicionales de Biomig, adecuaciones que se realizaron con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla. El despliegue migratorio se extenderá a otros puntos de la ciudad, ante una demanda turística que, según Migración Colombia, ya superó la capacidad hotelera de Barranquilla.