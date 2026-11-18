ARCHIVO - Migrantes cruzan un río durante su viaje por el Tapón del Darién de Colombia a Panamá. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) identificó por primera vez una tercera gran vía migratoria consolidada en América Latina: la Ruta Sudamericana Oriental, que conecta el Caribe con Brasil y el Cono Sur. Se suma así a los corredores centroamericano y andino como los tres grandes sistemas que explican hoy los movimientos de población en la región.

El hallazgo forma parte del informe Regional Mobility Trends: Latin America and the Caribbean, correspondiente al primer semestre de 2026 y presentado el 18 de noviembre en Ciudad de Panamá.

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El documento muestra que, mientras el tránsito hacia el norte se desploma, miles de personas se desplazan hacia el sur, retornan a sus países de origen o se asientan en destinos que antes solo eran de paso.

“La gente está encontrando nuevas rutas, se dirige en direcciones diferentes y toma decisiones difíciles sobre dónde puede construir un futuro”, señaló Juan Francisco Espinosa, director regional de la OIM para las Américas, al presentar el informe.

Brasil y Uruguay se consolidan como destino de los cubanos

El nuevo corredor oriental atraviesa el norte de Sudamérica y llega hasta el Cono Sur. Según la OIM, varios miles de ciudadanos cubanos ingresan cada mes a Brasil, país donde la movilidad ya no se explica solo por el tránsito sino por la permanencia prolongada.

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En Uruguay, el organismo registró un saldo migratorio positivo de 5,946 cubanos entre enero y mayo de 2026, lo que confirma el papel creciente del país en la integración de largo plazo. La movilidad haitiana, en cambio, se canaliza mediante vuelos chárter de reunificación familiar hacia Brasil.

Una embarcación navega por el río Tuquesa cerca de Villa Caleta, una comunidad en Panamá que solía beneficiarse económicamente de estar en la ruta que seguían los migrantes tras cruzar el Tapón del Darién en su camino hacia Estados Unidos, el 7 de abril de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix)

El Darién, prácticamente vacío

En Panamá, los desplazamientos hacia el norte por la selva del Darién pasaron de 201,063 personas en el primer semestre de 2024 a 2,927 en igual período de 2025 y a apenas 280 en 2026. La OIM calcula reducciones de aproximadamente 99% y 90% en cada tramo.

Honduras registró una caída del 75% en los flujos hacia el norte entre 2025 y 2026. En Guatemala, los movimientos observados por la Matriz de Seguimiento de Desplazamientos (DTM) bajaron de unos 18.000 por mes en 2024 a alrededor de 1.400 en junio de 2026, un retroceso superior al 90%.

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El organismo advierte que la caída en los corredores tradicionales no equivale a menos personas en movimiento. Los flujos se diversificaron: conviven el tránsito hacia el norte, el regreso hacia el sur y la movilidad circular entre países vecinos a lo largo de toda la región.

En junio, sin embargo, las autoridades panameñas detectaron un repunte: los cruces por el Darién se duplicaron frente a los meses previos de 2026, con 102 ingresos ese mes, un 117% más que el promedio mensual del año y un 137% más que en mayo. Entre quienes cruzaron predominaron los venezolanos (48%), seguidos de ecuatorianos (17%) y colombianos (16%).

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Familias de migrantes y niños recorren una ruta sinuosa sobre el mapa de Centroamérica y el Tapón del Darién, entre símbolos de peligros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de migrantes regresan hacia el sur

El flujo inverso ganó peso en todo el semestre. En Guatemala, de un total de 8,744 movimientos registrados, el 48% correspondió a desplazamientos hacia el sur, con mayoría venezolana (62%) y un 74% de esos migrantes con intención de regresar a Venezuela.

En Panamá, los ingresos hacia el sur bajaron de 12,794 personas en el primer semestre de 2025 a 5,085 en 2026, un promedio de 848 por mes con apenas 622 casos en junio.

Costa Rica contabilizó cerca de 1,200 movimientos hacia el sur en febrero de 2026, antes de que el organismo interrumpiera el monitoreo terrestre en ese país.

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Los retornos desde Estados Unidos también crecieron. Guatemala recibió a 31,780 personas repatriadas entre enero y junio, el 88% hombres, y el 91% llegó por vía aérea desde territorio estadounidense. Honduras reportó casi 24.000 retornados en el mismo período, con 4.407 solo en junio.

La ruta andina se mueve en ambas direcciones

En Ecuador, la OIM registró en junio un promedio de 364 personas en tránsito diario en los pasos de Tulcán, Huaquillas y Lago Agrio, un 20% más que en mayo. El 55% de esos movimientos fue hacia el norte y el 45% hacia el sur, con un 92% de ciudadanos venezolanos.

Quienes viajaban hacia el norte declararon como destino Colombia (49%) o Venezuela (47%). Entre los que iban hacia el sur, el 59% se dirigía a Perú, el 24% a Ecuador y el 8% a Chile. Un porcentaje menor mencionó a Brasil y hasta España como destino final.

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La ruta andina también concentra riesgos físicos. El paso fronterizo de Colchane, en Chile, ubicado a 3,700 metros sobre el nivel del mar, registró dos muertes de migrantes durante el semestre, según el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la OIM.

FOTO DE ARCHIVO. Efectivos del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) participan en un operativo para detener a presuntos integrantes de una organización de contrabandistas, especialmente de migrantes de nacionalidad china, a través de una ruta "VIP" en la selva del Darién, cerca de Santa Fe, provincia de Darién, Panamá. 7 de agosto de 2024. REUTERS/Aris Martínez

La migración circular sostiene economías locales

No toda la movilidad responde a crisis o tránsito forzado. En la frontera entre Panamá y Costa Rica, la comunidad indígena ngäbe-buglé mantiene desde hace años un patrón de migración circular ligado a la cosecha de café: el 97% de los encuestados por la OIM planeaba trabajar en la zafra y solo el 5% pensaba quedarse en Costa Rica una vez terminada.

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En Honduras, el informe detectó además una presencia relevante de migrantes extracontinentales dentro de los flujos irregulares hacia el norte. De 5.087 personas registradas, 683 (13%) provenían de fuera de América Latina y el Caribe, con 360 ciudadanos chinos y 144 vietnamitas como los grupos más numerosos.