Oscar Lema Nieto, director comercial de Air-e Intervenida, anotó que “Hemos ofrecido alternativas de financiación, espacios de diálogo y plazos flexibles para garantizar la normalización de la cartera” - (Air-e Intervenida)

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Air-e Intervenida es la denominación operativa de la empresa de energía eléctrica Air-e S.A.S. E.S.P. después de haber sido tomada en posesión y intervenida por el Estado colombiano, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), desde septiembre de 2024.

Ante la situación que atraviesa, por medio de un comunicado de prensa, exigió a clínicas privadas ponerse al día con una deuda superior a $16.787 millones por consumo de energía eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira. El llamado fue formulado en por el director Comercial de la compañía, Oscar Lema Nieto.

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Y es que la empresa debe garantizar el suministro eléctrico a esos centros por su condición de prestadores de un servicio esencial y su protección constitucional, aun cuando existan saldos pendientes. Mientras las instituciones continúan con sus actividades asistenciales, el consumo y las obligaciones económicas siguen acumulándose.

Clinivida en Riohacha (La Guajira) tiene una deuda por $5.000 millones con Air-e - (Air-e)

La Guajira concentra la mayor deuda de las IPS

La Guajira reúne aproximadamente $6.590 millones de la cartera, el mayor monto entre los tres departamentos. Magdalena le sigue con $6.000 millones, mientras que Atlántico acumula una deuda superior a $4.195 millones.

Dentro de los casos de mayor cuantía figuran:

Clinivida, en Riohacha (La Guajira): con una obligación del orden de los $5.000 millones.

Clínica El Prado, en Santa Marta (Magdalena): registra cuentas pendientes que superan los $ 3.736 millones.

Clínica San Ignacio, de Barranquilla (Atlántico): adeuda $1.609 millones.

Centro Médico Adelita de Char, en Soledad (Atlántico): mantiene una obligación superior a $1.379 millones.

Clínica Médico Quirúrgica San Pedro Claver, en Malambo (Atlántico): tiene pendientes $188 millones por energía.

Quirutraumas del Caribe, en Fundación (Magdalena): con una deuda superior a $1.167 millones.

“Hay además otros prestadores con obligaciones pendientes en Riohacha, Maicao, Ciénaga y otros municipios de la región, sin que se hayan precisado los valores individuales de esos casos”, informó la empresa.

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Actualmente, la empresa, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta cerca de 700 procesos penales relacionados con casos de hurto de energía y defraudación de fluidos - crédito Air-E

Air-e plantea financiación y exige compromisos de pago

La compañía ya hizo reuniones y acercamientos institucionales e, incluso, concedió plazos extensos para facilitar la regularización de los saldos de las clínicas. Al respeco, Lema Nieto sostuvo que la empresa busca los mecanismos necesarios para que las instituciones puedan atender sus obligaciones. “Hemos ofrecido alternativas de financiación, espacios de diálogo y plazos flexibles para garantizar la normalización de la cartera”, agregó el directivo.

De igual manera, planteó que esas opciones requieren una respuesta concreta de los usuarios del servicio. “Necesitamos compromisos reales de pago”, afirmó al referirse a las instituciones privadas de salud que operan en los tres departamentos.

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Air-e Intervenida sostiene que el tratamiento especial que reciben estos centros, por la naturaleza de los servicios que prestan, no elimina su responsabilidad económica frente al consumo de electricidad. Lema Nieto remarcó esa tensión entre el deber de garantizar el suministro y la obligación de pagar.

El fenómeno de El Niño podría impactar la capacidad del servicio de Air-e Intervenida - (Neil Hall/EFE)

Anotó que “la continuidad del servicio de energía es responsabilidad de Air-e, pero el pago oportuno del servicio también es responsabilidad de quienes lo consumen”. Asimismo, añadió que “la sostenibilidad del sistema eléctrico requiere el compromiso de todos”.

La continuidad del servicio y la presión sobre las finanzas

La empresa advirtió que los recursos provenientes del recaudo son necesarios para adquirir energía, pagarla y conservar la infraestructura que abastece a millones de usuarios en la región Caribe. “La persistencia de la cartera presiona su flujo de caja al tiempo que debe asegurar la atención eléctrica de las instituciones de salud”, puntualizó.

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En el comunicado enfatizó en que la protección constitucional que garantiza la continuidad del suministro no puede convertirse en justificación para mantener indefinidamente las obligaciones pendientes. Por eso, remarcó en que ‘la estabilidad del sistema depende de que las instituciones de salud asuman su responsabilidad financiera en igual medida que Air-e Intervenida asume la de prestar el servicio".