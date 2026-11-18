El burgomaestre reconoció los resultados de la Encuesta de Percepcióin Ciudadana de Bogotá Cómo Vamos (@CarlosFGalan/X)

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La Encuesta de Percepción Ciudadana 2026 de Bogotá Cómo Vamos, publicada el 16 de noviembre de 2026, indicó que el 71% de los ciudadanos consultados dijo sentirse orgulloso de Bogotá.

Dicha cifra significó un aumento de 14 puntos porcentuales frente a 2025 y el nivel más alto desde 2008, según informó el Distrito Capital.

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Durante el evento de socialización del trabajo demográfico, el alcalde Carlos Fernando Galán señaló que el resultado refleja una mejora en la conexión de los habitantes con la ciudad. “Es positivo lo que refleja esta encuesta. Creo que eso demuestra que los esfuerzos que hemos venido haciendo para recuperar el orgullo por la ciudad, el respeto por Bogotá y el sentido de pertenencia están conectándose con los ciudadanos”, afirmó.

La medición también reportó una reducción de la percepción de inseguridad. El 52% de los encuestados manifestó sentirse inseguro en la ciudad, frente al 62% registrado en 2025. En los barrios, el indicador pasó de 45% a 29%.

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El optimismo general subió a 56%

Según el reporte, el 56% de los consultados consideró que las cosas van por buen camino, ocho puntos porcentuales por encima de 2025 y 19 puntos más que en 2024. Además, el 72% manifestó estar satisfecho con su calidad de vida y el 64% calificó positivamente a Bogotá como lugar para vivir.

La confianza en la Alcaldía pasó de 18% en 2025 a 28% en 2026. A su vez, la calificación favorable de la gestión de Galán aumentó de 26% a 38%, un alza de 12 puntos porcentuales.

En materia económica, el 37,1% de los participantes consideró fácil encontrar empleo en la ciudad, frente al 28,7% del año anterior. El 31,8% opinó que emprender es sencillo, mientras que el 44,4% aseguró que la situación económica de su hogar mejoró durante el último año.

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El 56% de los encuestados considera que la ciudad va por buen camino y el 72% afirmó estar satisfecho con su calidad de vida, según Bogotá Cómo Vamos (Alcaldía de Bogotá)

El 71% de los encuestados también se mostró optimista frente a la primera línea del Metro

La encuesta también registró un aumento en el optimismo sobre la primera línea del Metro de Bogotá. El 71% de las personas consultadas expresó una expectativa favorable frente al proyecto, 12,7 puntos porcentuales más que en 2025.

El pesimismo frente a la construcción del sistema bajó de 33,7% en 2022 a 11% en 2026. Además, el 42% de los encuestados consideró que el Metro mejorará la movilidad de la capital.

La Encuesta de Percepción Ciudadana 2026 recogió opiniones de 1.525 personas mayores de 18 años en 19 localidades de Bogotá.

Los grandes retos en la capital: la seguridad y la salud entre los objetos de inconformidad

A pesar de los avances en percepción de oportunidades, salud y educación continúan encabezando los temas que la ciudadanía considera prioritarios. La pobreza y la vulnerabilidad aumentaron como preocupación, mientras que el empleo perdió peso relativo frente a mediciones previas.

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El acceso a educación superior es uno de los puntos críticos. Solo el 40% de los encuestados considera fácil acceder a financiación para estudiar. La percepción es más baja entre mujeres, personas jóvenes y habitantes de estratos bajos.

En materia de salud, la satisfacción con el sistema se recuperó hasta niveles similares a los de 2022. Sin embargo, el informe alerta por el deterioro de la percepción de salud mental, especialmente entre jóvenes. El estrés laboral o académico es la principal situación que afecta el bienestar emocional, mencionado por el 24% de los participantes, seguido por la situación económica, con 21%.

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La percepción de inseguridad en Bogotá pasó de 62% en 2025 a 52% en 2026, mientras el indicador en los barrios bajó 16 puntos porcentuales (@JD_Quinteror/X-Alcaldía)

La mayoría de quienes enfrentan dificultades de salud mental recurre a familiares, amigos o pareja para hablar del tema, mientras que una proporción menor busca atención profesional a través de las EPS.

La seguridad sigue siendo uno de los mayores desafíos de la ciudad. Aunque la percepción de inseguridad muestra una mejora, más de la mitad de los bogotanos todavía afirma sentirse insegura en Bogotá.

Los atracos callejeros son el principal problema identificado en los barrios, mencionado por el 80% de los encuestados. Le siguen el tráfico de drogas, con 61%, y la drogadicción, con 60%. En el transporte público, los robos y las aglomeraciones son los principales motivos de insatisfacción.

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La situación es relevante debido a que el 45% de los ciudadanos utiliza TransMilenio como principal medio de transporte para sus actividades habituales. El informe señala además que la satisfacción aumenta en los modos de transporte particulares, mientras disminuye en los sistemas masivos y sostenibles.