Por qué alternar champús es la clave que recomiendan los dermatólogos para tratar la caspa

La rotación de productos anticaspa se ha convertido en una recomendación frecuente entre especialistas de la piel a nivel internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dermatólogos de la Clínica Mayo recomiendan alternar entre distintos champús anticaspa cuando el tratamiento pierde efecto con el uso continuo.

La dermatóloga Dawn Marie R. Davis, profesora de Dermatología y Pediatría en esa institución, explica que las rutinas anticaspa se vuelven menos eficaces con el tiempo y que rotar entre hasta tres productos con ingredientes activos distintos da mejores resultados.

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Davis describe el fenómeno con un término médico: taquifilaxia, la pérdida progresiva de respuesta a un mismo tratamiento tras su uso repetido.

El cuero cabelludo puede reaccionar de forma distinta ante el uso prolongado de un mismo producto cosmético o medicado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El champú funcionará muy bien las primeras semanas, y después la mayoría de las personas llega a una meseta o encuentra que ya no funciona en absoluto”, señala la especialista en de la Clínica Mayo.

La caspa tiene causas distintas que requieren enfoques diferentes

Antes de elegir un tratamiento, Davis recomienda identificar el origen de la descamación.

“Podemos diferenciar si el paciente tiene glándulas sebáceas hiperactivas, simplemente sequedad y deshidratación que causan escamas y descamación, o una combinación de ambas”, explica la dermatóloga en un video informativo publicado por la Clínica Mayo.

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La elección de un champú anticaspa depende de factores individuales que muchas personas desconocen al momento de comprarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta distinción importa porque el cuero cabelludo graso responde mejor a productos con acción antifúngica, mientras que el cuero cabelludo reseco necesita fórmulas con mayor capacidad exfoliante e hidratante.

Elegir el tipo de champú sin considerar esta diferencia reduce la efectividad del tratamiento desde el inicio, según la misma fuente.

Cada ingrediente activo ataca el problema por una vía distinta

El dermatólogo Julio C. Sartori Valinotti, profesor asistente de Dermatología en la Clínica Mayo y director asociado del programa de residencia en esa institución, coincide con Davis.

Sartori Valinotti recomienda rotar entre productos con diferentes principios activos, porque cada uno actúa sobre el cuero cabelludo por un mecanismo distinto.

El exceso de grasa y la sequedad extrema del cuero cabelludo generan síntomas parecidos, pero requieren tratamientos distintos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Clínica Mayo, algunos ingredientes funcionan como antifúngicos que controlan al hongo Malassezia, principal causante de la caspa, mientras otros actúan por una vía exfoliante que afloja las escamas acumuladas sin atacar directamente al hongo.

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Combinar ambos tipos de acción explica por qué alternar productos supera a mantener uno solo de forma indefinida.

Identificar el tipo de cuero cabelludo antes de elegir un producto puede evitar semanas de tratamiento sin resultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD, por sus siglas en inglés) confirma la misma línea de tratamiento en sus recomendaciones públicas: si un champú deja de funcionar, el siguiente paso es alternar entre productos con ingredientes activos diferentes, y no aumentar la frecuencia de uso del mismo producto.

La aplicación correcta influye tanto como el producto elegido

Davis señala que la mayoría de los champús anticaspa necesitan permanecer sobre el cuero cabelludo más de cinco minutos para que el ingrediente activo haga efecto. “Hay que tener cuidado y estar consciente de cómo se usa el champú”, advierte la especialista.

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Aplicar el producto y enjuagarlo de inmediato reduce la eficacia del tratamiento, independientemente de qué tan bien elegido esté el champú.

Los compuestos antifúngicos y los exfoliantes cosméticos trabajan bajo mecanismos biológicos diferentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AAD coincide en que el tiempo de contacto entre el producto y el cuero cabelludo determina en buena medida el resultado, más allá de la marca o presentación elegida.

La misma organización añade que la frecuencia de uso debe ajustarse al tipo de cabello.

Quienes tienen cabello fino o cuero cabelludo graso pueden requerir un champú anticaspa dos veces por semana, mientras que el cabello rizado o de textura gruesa suele necesitar una aplicación semanal para evitar resecamiento excesivo.

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Un dermatólogo es el indicado para determinar con precisión el tipo de cuero cabelludo y el origen de la descamación antes de definir cualquier rutina de tratamiento.

El hongo asociado a la caspa forma parte de la flora natural de la piel, pero su crecimiento excesivo genera los síntomas visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoevaluación tiene límites, sobre todo cuando la caspa persiste, se acompaña de enrojecimiento intenso o no mejora tras varias semanas de uso constante de un producto de venta libre.

Hábitos saludables para mantener limpio el cuero cabelludo

La Clínica Mayo recomienda lavar el cabello con mayor frecuencia con champú normal de uso diario como primer paso ante cualquier grado de caspa, incluso antes de recurrir a un champú medicado.

El exceso de grasa y las células muertas acumuladas en el cuero cabelludo favorecen la proliferación del hongo Malassezia, por lo que espaciar demasiado los lavados suele agravar el problema en lugar de aliviarlo.

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Ningún ingrediente activo por sí solo resuelve todas las causas posibles de la descamación del cuero cabelludo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AAD añade que el masaje suave durante el lavado ayuda a desprender las escamas sin necesidad de rascar con las uñas, una práctica que puede irritar la piel y abrir la puerta a infecciones secundarias.

El agua tibia, nunca caliente, es la recomendación de ambas instituciones para evitar resecar aún más el cuero cabelludo.

Otro hábito señalado por la Clínica Mayo es evitar productos para peinar con alto contenido de alcohol, como aerosoles y geles de fijación fuerte, mientras se trata un cuadro de dermatitis seborreica.

Estos productos pueden provocar brotes o intensificar la irritación existente en el cuero cabelludo.

La frecuencia de uso varía según el tipo de cabello y la intensidad de los síntomas presentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización también recomienda secar el cabello con toques suaves en lugar de frotar con la toalla, y aplicar cualquier tratamiento hidratante o medicado mientras el cuero cabelludo aún está húmedo, lo que favorece una mejor absorción del producto.

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Mantener limpios los cepillos y peines de forma regular reduce, además, la reacumulación de grasa y células muertas entre lavados.

Cuándo acudir con un especialista

Los especialistas de las fuentes consultadas coinciden en que, si tras varias semanas de uso constante y alternado no hay mejoría, corresponde consultar a un dermatólogo.

El especialista puede indicar un producto de mayor concentración o una combinación de tratamientos ajustada al tipo de cuero cabelludo y a la gravedad del cuadro.

Los especialistas insisten en que la técnica de aplicación puede ser tan relevante como el ingrediente elegido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía mexicana de CENETEC establece un criterio similar de referencia al siguiente nivel de atención cuando el tratamiento de primera línea no produce mejoría clínica en el plazo esperado, lo que confirma la alternancia como una estrategia respaldada tanto en Estados Unidos como en México antes de escalar a tratamientos de prescripción.

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México cuenta con un protocolo oficial para el tratamiento de la dermatitis seborreica

La dermatitis seborreica, el nombre clínico que engloba buena parte de los casos de caspa, tiene en México una guía de práctica clínica elaborada por el CENETEC, organismo dependiente de la Secretaría de Salud.

El documento, disponible en el repositorio de la Facultad de Medicina de la UNAM, establece que ante una respuesta insuficiente al tratamiento inicial, el siguiente paso es cambiar de producto o combinar dos esquemas terapéuticos, proceso que debe estar supervisado por un especialista.

La persistencia de los síntomas pese al tratamiento constante es una señal para buscar atención médica especializada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese protocolo contempla plazos definidos de evaluación: si un paciente no muestra mejoría dentro de las primeras semanas de tratamiento con un producto, la guía indica pasar a un esquema alterno antes de escalar a opciones de mayor concentración.

Este criterio coincide con el que aplican tanto la Clínica Mayo como la AAD.