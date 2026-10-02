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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 2 de octubre: Marina despliega seis cateos en alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Marina ejecuta este viernes seis cateos simultáneos en distintas alcaldías de la Ciudad de México, según reportes de usuarios en redes sociales

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México cerró ayer con un saldo mixto entre cifras oficiales de seguridad y nuevos golpes contra el crimen organizado. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presumió una reducción del 53% en homicidios dolosos a dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con un descenso de 46 casos diarios en promedio entre septiembre de 2024 y agosto de 2026.

En materia de operativos, la Fiscalía General de la República aseguró cartuchos, cargadores y vehículos con blindaje artesanal en un cateo en Guasave, Sinaloa, tras una denuncia ciudadana. En la capital, autoridades capitalinas realizaron tres cateos y dos detenciones en flagrancia en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, con el aseguramiento de más de 950 dosis de droga vinculadas a una célula de narcomenudeo.

La violencia también dejó capítulos dolorosos. En Montemorelos, Nuevo León, el fiscal estatal, Javier Flores Saldívar, informó que la hipótesis principal apunta a que Cinthia Abigail Tamez Rivera habría asesinado a su pareja y a sus tres hijos antes de quitarse la vida. En Veracruz, la fiscalía capturó a Suhey “N”, alias “La Princess”, junto con dos hombres más, señalados como responsables del homicidio del coordinador regional del Partido PAZ, Guillermo Pamucé Yep, ocho días después del crimen en Coatzacoalcos.

La justicia también avanzó en varios frentes: un juez del Estado de México condenó a 48 años y nueve meses de prisión a dos hombres por un robo de vehículo y homicidio ocurridos en diciembre de 2024, mientras que en Ciudad de México cayeron Omar “N”, alias “El Chicha”, por extorsión agravada en Coyoacán, y Uriel “N”, conocido como “El Cangreburguer”, detenido en Milpa Alta por delitos contra la salud. En Guerrero, un juez federal concedió al exgobernador Ángel Aguirre Rivero una suspensión para que cese cualquier acto de incomunicación en el penal del Altiplano.

Cerró la jornada con una alerta que terminó en desmentido: la Secretaría de Seguridad del Estado de México descartó un motín en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, pese a reportes iniciales de humo y movimiento inusual dentro del inmueble..

A continuación, las noticias de este sábado.

14:06 hsHoy

Marina arma operativos en diferentes alcaldía de la CDMX: realiza seis cateos

Hasta el momento, ninguna autoridad federal ni capitalina confirmó oficialmente el motivo de la operación

CIUDAD DE MÉXICO., 22OCTUBRE2019.- Personal de la Marina apoyados con policía de la CDMX realizaron un operativo en calle Peralvillo en donde catearon algunos domicilios, al parecer en busca de lideres de La Unión De Tepito, drogas y armas. FOTO: LUIS CARBAYO /CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO., 22OCTUBRE2019.- Personal de la Marina apoyados con policía de la CDMX realizaron un operativo en calle Peralvillo en donde catearon algunos domicilios, al parecer en busca de lideres de La Unión De Tepito, drogas y armas. FOTO: LUIS CARBAYO /CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Marina ejecuta seis cateos en distintas alcaldías de la Ciudad de México durante la mañana de este viernes 2 de octubre, de acuerdo con reportes difundidos por usuarios en redes sociales.

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