Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

Bogotá vive desde la noche del 1 de octubre la llegada de miles de seguidores de BTS al entorno del estadio Nemesio Camacho El Campín, donde este viernes 2 de octubre se realizará la primera de las dos fechas agotadas del grupo surcoreano en Colombia. Videos difundidos por asistentes mostraron filas en las calles aledañas desde antes de la medianoche; los primeros avances hacia los filtros correspondieron a quienes tienen entradas VIP. Reportes de la mañana señalaron que más de 400 personas permanecían en el sector antes de la apertura oficial de puertas.
El concierto comenzará a las 8:00 p. m. y el acceso VIP está previsto desde las 3:00 p. m., mientras que el público general podrá ingresar desde las 4:00 p. m. o 4:30 p. m., según las comunicaciones oficiales conocidas hasta ahora. La jornada tendrá cierres viales, accesos controlados y restricciones en vías cercanas a El Campín, entre ellas la calle 57A, la calle 53B Bis, la transversal 28 y sectores de la avenida NQS. Las autoridades recomiendan usar transporte público, verificar las condiciones de la boleta y llegar con anticipación para pasar los controles de seguridad.
Siga el minuto a minuto las novedades sobre las filas, el ingreso, la movilidad, los filtros y el desarrollo de la primera presentación de BTS en Bogotá.
Reportan trancones y congestión en inmediaciones de El Campín por las filas para BTS
Las filas de seguidores de BTS ya generan congestión en cercanías de El Campín. Durante la mañana de este viernes 2 de octubre se reportaron trancones en la calle 53, la calle 63, la avenida NQS y la carrera 24, mientras miles de asistentes llegan al sector.
Las complicaciones se suman a los cierres viales previstos para el concierto. Las autoridades recomendaron evitar la zona, utilizar transporte público y no detener vehículos sobre la NQS frente al estadio.
Cierres viales alrededor de El Campín por el primer concierto de BTS en Bogotá
Bogotá mantiene un dispositivo especial de movilidad por los conciertos de BTS en el estadio Nemesio Camacho El Campín, previstos para este viernes 2 y sábado 3 de octubre.
Entre las principales afectaciones figuran el cierre de la calle 57A, entre la avenida NQS y el acceso al parqueadero norte; la restricción en la calle 53B Bis, entre la carrera 28 y la NQS; y el cierre total de la transversal 28, entre la carrera 28 y la calle 57. Desde las 9:00 a. m. de este viernes también se aplican cierres en la diagonal 61C y en tramos de las carreras 28, 27A Bis, 27, 26A y 26.
Cientos de seguidores de BTS se congregaron desde la madrugada del viernes 2 de octubre en los alrededores del estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, para buscar los primeros lugares en la primera presentación del grupo surcoreano en Colombia, una de dos funciones con entradas agotadas que reunirán a más de 53.000 personas por noche.