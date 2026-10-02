Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

EN VIVO | Así avanza el ingreso de BTS en Bogotá, con más de 400 fanáticos en fila, congestión vehicular, cierres y novedades - crédito - REUTERS/Mario Anzuoni

Bogotá vive desde la noche del 1 de octubre la llegada de miles de seguidores de BTS al entorno del estadio Nemesio Camacho El Campín, donde este viernes 2 de octubre se realizará la primera de las dos fechas agotadas del grupo surcoreano en Colombia. Videos difundidos por asistentes mostraron filas en las calles aledañas desde antes de la medianoche; los primeros avances hacia los filtros correspondieron a quienes tienen entradas VIP. Reportes de la mañana señalaron que más de 400 personas permanecían en el sector antes de la apertura oficial de puertas.

El concierto comenzará a las 8:00 p. m. y el acceso VIP está previsto desde las 3:00 p. m., mientras que el público general podrá ingresar desde las 4:00 p. m. o 4:30 p. m., según las comunicaciones oficiales conocidas hasta ahora. La jornada tendrá cierres viales, accesos controlados y restricciones en vías cercanas a El Campín, entre ellas la calle 57A, la calle 53B Bis, la transversal 28 y sectores de la avenida NQS. Las autoridades recomiendan usar transporte público, verificar las condiciones de la boleta y llegar con anticipación para pasar los controles de seguridad.

Siga el minuto a minuto las novedades sobre las filas, el ingreso, la movilidad, los filtros y el desarrollo de la primera presentación de BTS en Bogotá.