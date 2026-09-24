Colombia

Gustavo Petro cuestionó a Abelardo de la Espriella y a EE. UU. por operativos contra los Conquistadores de la Sierra: “Había un proceso de negociación”

El expresidente afirmó que existía una vía de desmantelamiento del grupo armado y preguntó por qué, según su versión, las autoridades estadounidenses no respaldaron ese canal

El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
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El expresidente colombiano Gustavo Petro cuestionó la suspensión de un proceso de negociación con los Conquistadores de la Sierra y dirigió críticas al Gobierno de Estados Unidos, a la Administración de Control de Drogas (DEA) y al presidente Abelardo de la Espriella.

El exmandatario vinculó sus declaraciones con la situación de violencia registrada en Santa Marta, Magdalena, que inició desde el lunes 20 de septiembre de 2026 luego de la muerte de alias Cholo.

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En una publicación en la red social X, Gustavo Petro afirmó que existía un canal de diálogo con el grupo armado para lograr su desmantelamiento y la entrega de sus integrantes a las autoridades estadounidenses.

Durante un acto oficial en Facatativá, el presidente Gustavo Petro propuso la compra de buses de Bogotá para financiar un nuevo tranvía que conecte ese municipio con el centro de la capital - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
Gustavo Petro afirmó que existía un canal de diálogo con el grupo armado para lograr su desmantelamiento y la entrega de sus integrantes a las autoridades estadounidenses - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

“Con este grupo llamado ‘Conquistadores de la Sierra’ había un proceso de negociación hacia su desmantelamiento completo y con entrega a la justicia de los EEUU (SIC)”, escribió.

El expresidente Petro preguntó por qué, según su versión, el Gobierno estadounidense y la DEA rechazaron esa alternativa.

“¿Por qué el gobierno de los EEUU y la DEA rechazaron el desmantelamiento?”, planteó en el mismo mensaje.

El exmandatario colombiano sostuvo que el objetivo de esa iniciativa era avanzar hacia un desarme pacífico de estructuras vinculadas al narcotráfico. También cuestionó que el proceso no hubiera continuado ante los hechos violentos que mencionó en su publicación.

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Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro sostuvo que el objetivo de esa iniciativa era avanzar hacia un desarme pacífico de estructuras vinculadas al narcotráfico - crédito @petrogustavo/X

Petro lanzó acusaciones contra Abelardo de la Espriella

En el tramo final de su mensaje, Petro hizo señalamientos contra Abelardo de la Espriella. El expresidente sugirió que los cabecillas de las bandas tendrían información sobre el jefe de Estado, aunque no presentó pruebas para respaldar esa afirmación.

“Será porque los jefes de las bandas saben muchas cosas de Abelardo, cosas por las cuales vive en medio de blindajes”, escribió Petro. Después agregó que De la Espriella preferiría “silenciarlos” antes que recurrir a la extradición.

De la Espriella anunció acciones contra Los Pachenca en Santa Marta

Las declaraciones de Petro se conocieron después de un recorrido de De la Espriella por varios sectores de Santa Marta. El presidente afirmó que la Fuerza Pública mantenía presencia en la ciudad y anunció acciones contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachenca.

Desde Gaira, De la Espriella afirmó que la situación estaba bajo control. “Ahora estoy aquí en Gaira. Todo está tranquilo. Estos bandidos, cuando no está la fuerza pública, hacen una maldad y se pierden enseguida como los cobardes que son”, manifestó.

Más tarde, desde el barrio Once de Noviembre, aseguró que los integrantes de esa estructura no aparecían por la presencia de las autoridades. También les atribuyó la quema de vehículos y disparos contra establecimientos comerciales.

Levantamiento del paro armado

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) informaron que levantarán el paro armado impuesto en zonas de Magdalena y La Guajira. Según un comunicado de la estructura, la restricción concluirá a las 7:00 a. m. del viernes 25 de septiembre de 2026, tras las 72 horas previstas desde su anuncio inicial.

El texto, dirigido a los habitantes de ambos departamentos, aludió a los efectos de las últimas 48 horas y expuso la postura del grupo frente a la muerte de varios hombres. Además, expresó su intención de evaluar una eventual participación en un proceso de sometimiento ante la justicia.

El comunicado detalló propuestas para atentar contra la red eléctrica y generar agitación en manifestaciones, según las autodefensas colombianas - crédito @ACSN129068 / X
El denominado Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada señaló que el paro armado finalizará a las 7:00 a. m. del viernes 25 de septiembre. - crédito @ACSN129068/X

El Estado Mayor de las Acsn pidió que el retorno a la normalidad ocurra de forma paulatina. Recomendó a la población considerar las condiciones de seguridad de cada zona y atender las orientaciones emitidas por las autoridades. El llamado incluyó a comerciantes, transportadores, tenderos, empresarios, trabajadores turísticos y otros sectores.

La organización reconoció los perjuicios ocasionados a civiles durante la medida. Dijo lamentar el impacto sobre campesinos, indígenas, comerciantes y trabajadores, así como sobre otros residentes ajenos a la confrontación. También indicó que estas personas podrán retomar sus labores después del levantamiento, con precaución y según las disposiciones oficiales vigentes locales.

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