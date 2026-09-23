Chileno que postuló a un trabajo en Rusia terminó en el frente: familia denuncia que está incomunicado

Su familia acusa que firmó engañado con el ejército ruso.

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Desesperados se encuentran los familiares de Rodolfo Antonio Chico Ketterer, de 30 años, oriundo de la comuna de Cunco (740 kms al sur de Santiago), quien viajó a Rusia tentado por una oferta laboral que vio en Tik Tok pero finalmente habría ingresado engañado a las filas del ejército ruso y no ha dado señales de vida desde el mes de junio.

Según le explicó a su familia antes de partir, el trabajo consistía en una capacitación para convertirse en policía militar y la oferta era más que tentadora: $25 millones (USD 26 mil) solo por la firma del contrato, más pasajes, estadía y alimentación.

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En entrevista con el programa Podría ser peor de BioBíoChile, su padre, Juan Chico Alarcón, aseguró que no saben nada de él desde el 21 de junio y que “hemos llamado a la embajada rusa y se niegan a contestarnos en español, entonces es muy difícil obtener información a través de ellos”.

“Él, cuando ya estaba abordando el avión, me confidenció que iba a hacer un curso de policía militar o algo que tenía que relación con ser guardia“, señaló el progenitor, quien se mostró extrañado de “la facilidad conque le enviaron los pasajes, porque todo esto resultó costeado por el gobierno ruso, fue muy rápido y extraño todo”.

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La oferta de trabajo en Tik Tok que llevó a Rodolfo Chico Ketterer a Rusia.

Una vez perdido el contacto con su hijo, el hombre se comunicó con el Consulado chileno en Moscú y luego con la Cancillería para buscar información. Desde esta oficina le reenviaron hace un par de días un comunicado oficial del gobierno ruso que decía que su hijo había firmado un contrato el 3 de junio con las Fuerzas Armadas de Rusia y que “había sido puesto a disposición del comandante de la Federación del Ejército Ruso“, tras una inexplicable ausencia de 10 días.

“De ahí no tenemos ningún otro antecedente. No sé a qué se referían con que se había ausentado o había desaparecido durante días en forma injustificada, no lo sabemos”, clamó acongojado.

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De acuerdo al padre, durante las primeras dos semanas “yo mantuve contacto con mi hijo y él no sospechaba nada de lo que le podía pasar, siempre me señaló que no corría ningún peligro. De hecho, él me mencionó que estaba prohibido por la ley rusa de que los extranjeros fueran a combatir (…) Es una verdadera mafia lo que están haciendo con estos engaños“, sentenció.

Por ahora, la familia está a la espera de una nueva comunicación por parte de la Cancillería, desde donde se comprometieron a insistir con su caso y averiguar el paradero actual del improvisado mercenario.

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Cabe recordar que en los últimos meses se han reportado cientos de casos similares en Cuba, Colombia, Brasil y Perú. Solo en este último país, el gobierno admitió que unos 460 ciudadanos viajaron a Rusia para combatir en la guerra. De ellos, 114 permanecen desaparecidos, tres han sido hecho prisioneros y 11 han muerto en combate.