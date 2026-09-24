Colombia

Amenazaron de muerte a candidata a reina del carnaval en el Atlántico: “Te va a llover bala”

Yulieth Hereira Sanjuanelo presentó su renuncia al concurso de belleza del municipio de Juan de Acosta después de que fuera intimidada a través de aplicaciones de mensajería. La policía mantiene seguridad permanente a la joven de 21 años

Unos mensajes de WhatsApp exigieron a la candidata retirar su aspiración al Carnaval de Juan de Acosta para evitar atentados contra su vida y su negocio - crédito Instagram
Unos mensajes de WhatsApp exigieron a la candidata retirar su aspiración al Carnaval de Juan de Acosta para evitar atentados contra su vida y su negocio - crédito Instagram
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La Fiscalía General de la Nación, el Gaula y la Policía investigan las amenazas de muerte denunciadas por Yulieth Hereira Sanjuanelo, candidata al Carnaval de Juan de Acosta 2027. La joven afirmó que también recibió advertencias contra el negocio que funciona en su vivienda si no retiraba su aspiración al reinado.

La candidata informó que recibió tres mensajes intimidantes a través de WhatsApp hacia las 11:00 p. m. del martes 22 de septiembre, apenas horas después de que la alcaldía municipal difundiera las fotografías oficiales de su postulación.

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Recibí unos mensajes por WhatsApp donde decían que iban a atentar contra mi vida y contra mi negocio si no me retiraba de mi candidatura al reinado”, relató la aspirante en una entrevista radial.

Entretanto, según relató la joven al medio Zona Cero, en la mañana del jueves 24 de septiembre presentó su renuncia oficial al certamen por temor a represalias en su contra.

Unos mensajes de WhatsApp exigieron a la candidata retirar su aspiración al Carnaval de Juan de Acosta para evitar atentados contra su vida y su negocio - crédito Reina de Reinas/Facebook
Unos mensajes de WhatsApp exigieron a la candidata retirar su aspiración al Carnaval de Juan de Acosta para evitar atentados contra su vida y su negocio - crédito Reina de Reinas/Facebook

“Ya mandé mi carta de renuncia a la alcaldía de Juan de Acosta. La verdad esta situación me tiene bastante triste. No pensé que esto me iba a pasar a mí. Este año tenía muchas ganas de participar y desafortunadamente pasó todo esto. Llegué a este proceso con mucha ilusión, entusiasmo y el deseo de representar con orgullo a mi pueblo. Sin embargo, debido a todo lo que ha sucedido, considero que lo mejor para mí en este momento es dar un paso al costado y retirarme de esta candidatura”, comentó la joven al medio regional.

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La ahora excandidata señaló que nunca antes había recibido amenazas. También sostuvo que no tiene conflictos personales que puedan explicar las intimidaciones. “No tengo problemas con nadie ni antecedentes de amenazas. Desafortunadamente, solo fui yo. A las otras candidatas no les ha pasado nada”, manifestó.

Las amenazas impactaron a los padres y hermanos de Hereira Sanjuanelo, quienes permanecen preocupados por la posibilidad de que las advertencias se concreten. “TE LO ADVIERTO YA SABEMOS DONDE VIVES JUGANDO A LA REINA COMO NO SE RETIRE TE VA A LLOVER BALA A TI Y A TU NEGOCIO”, señala uno de los mensajes intimidatorios.

Las intimidaciones llegaron horas después de que la alcaldía municipal difundiera las fotografías oficiales de las postulantes - crédito Reina de Reinas/Facebook
Las intimidaciones llegaron horas después de que la alcaldía municipal difundiera las fotografías oficiales de las postulantes - crédito Reina de Reinas/Facebook

La candidata reconoció que quiere seguir en el certamen, aunque admitió que el temor podría llevarla a retirarse. La decisión dependerá de las condiciones de seguridad y de la evaluación que haga junto con su familia.

Yo sí quisiera continuar, pero esto se salió de control. Me trataron muy feo y mi familia está preocupada y asustada. Por mi tranquilidad, puede ser mejor intentarlo otro año”, afirmó.

Hereira Sanjuanelo trabaja como cosmetóloga y cosmiatra. En el espacio que habilitó en su casa ofrece depilación láser, tratamientos faciales, masajes y procedimientos reductores.

De acuerdo con su relato, las personas que enviaron los mensajes amenazaron con atacar ese establecimiento si ella mantiene su candidatura. Como el local funciona dentro de la vivienda, una agresión podría afectar también a sus familiares.

Mi negocio lo tengo prácticamente en mi casa. Abrí un espacio allí, así que ya no sería un ataque solamente contra mí, sino también contra mi familia”, explicó.

La candidata planteó que esa condición transforma la amenaza en un riesgo que alcanza a quienes viven con ella. La preocupación se centra tanto en su seguridad como en la protección de su hogar.

La Alcaldía de Juan de Acosta condenó los actos de intimidación dirigidos contra la libre participación de las jóvenes en el certamen - crédito Reina de Reinas/Facebook
La Alcaldía de Juan de Acosta condenó los actos de intimidación dirigidos contra la libre participación de las jóvenes en el certamen - crédito Reina de Reinas/Facebook

Por su parte, la Alcaldía de Juan de Acosta rechazó las amenazas y las presiones dirigidas contra las aspirantes al proceso de elección de la representante del municipio.

Mediante un comunicado, la administración encabezada por Carlos Fidel Higgins Molina afirmó que, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, condena “cualquier acto de intimidación, amenaza, presión o conducta” que afecte la integridad, la tranquilidad y la libre participación de las jóvenes.

La Alcaldía expresó su respaldo a María Bernarda Alba, Yulieth Hereira y Fiorella Jiménez, las tres candidatas vinculadas al certamen. La administración municipal también pidió a las autoridades competentes avanzar con las investigaciones para identificar y sancionar a quienes resulten responsables de las amenazas.

“Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones necesarias que permitan identificar y sancionar a los responsables de estas amenazas (…) No permitamos que el miedo silencie el talento ni las tradiciones que nos enorgullecen”, concluyó el pronunciamiento oficial.

La joven presentó una denuncia ante la Fiscalía y notificó lo ocurrido a la Policía, el Gaula y la Alcaldía de Juan de Acosta. Según afirmó, las instituciones han mantenido comunicación con ella y han acompañado la situación.

“Ya puse la denuncia en la Fiscalía. La Alcaldía fue la primera en pronunciarse y apoyarme. El Gaula y la Policía también han estado pendientes de mí y de mi casa”, señaló.

La candidata agregó que los investigadores habrían encontrado un nombre vinculado al número telefónico desde el cual se enviaron las intimidaciones. Ese dato tiene carácter preliminar y deberá ser verificado dentro del proceso antes de atribuir responsabilidades.

Por el momento, no se ha establecido quién envió los mensajes ni si existe una relación comprobada entre las amenazas y el concurso. La investigación deberá esclarecer ambos puntos.

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