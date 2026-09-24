Cambios en el proyecto para el nuevo estadio El Campín: compañía china sería la encargada de la construcción y el escenario albergaría 60.000 espectadores

PowerChina fue seleccionada para la construcción del nuevo estadio El Campín en Bogotá - crédito Sencia

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La compañía multinacional china PowerChina fue seleccionada como contratista principal para ejecutar la construcción del nuevo estadio El Campín en Bogotá, de acuerdo con información publicada por Valora Analitik. El proyecto contempla una revisión de su capacidad, que podría llegar a 60.000 espectadores.

La empresa asiática asumiría el desarrollo de la obra bajo un contrato de Ingeniería, Aprovisionamiento y Construcción, conocido como EPC por sus siglas en inglés (Engineering, Procurement and Construction).

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Así mismo, este esquema implica que la firma tendrá a su cargo los estudios técnicos finales, la contratación de proveedores, la adquisición de materiales y la ejecución de las obras hasta la entrega del escenario.

El medio económico informó que la elección de PowerChina responde a la dimensión de la intervención prevista para el complejo deportivo y cultural de la capital colombiana. La empresa asumiría los riesgos asociados con la cadena de suministro, incluidos los costos de importación de insumos y eventuales contingencias durante la construcción.

El proyecto revisa la meta de capacidad para llegar a 60.000 asistentes

El nuevo estadio El Campín estará ubicado en la zona nororiental del complejo deportivo y cultural - crédito Sencia

La capacidad definitiva del nuevo El Campín todavía dependerá del diseño arquitectónico y de los estudios de ingeniería de detalle. Sin embargo, la proyección analizada apunta a ampliar el aforo hasta 60.000 sillas, una cifra superior a la contemplada en los planteamientos iniciales.

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De concretarse esa capacidad, el estadio de Bogotá quedaría entre los recintos de fútbol más grandes de América Latina. Se acercaría, por ejemplo, los 60.235 espectadores del Estadio Centenario de Montevideo y a los 60.540 de la Arena do Grêmio, en Porto Alegre.

El escenario también quedaría por debajo de infraestructuras como el Estadio Banorte, antes Azteca, en Ciudad de México, con cerca de 87.523 asistentes; el Más Monumental de Buenos Aires, con 85.018; y el Monumental de Lima, con unos 80.093 lugares para los espectadores.

PowerChina tiene antecedentes en proyectos de infraestructura en Colombia

La trayectoria de PowerChina incluye la edificación de un estadio en Angola y obras de energía en Colombia - crédito PowerChina

PowerChina ha participado en Colombia en el desarrollo de 10 parques solares, obras vinculadas con Hidroituango, plantas de tratamiento de aguas residuales y hospitales. En otros países, su portafolio incluye centros de datos, complejos residenciales, hoteles, universidades y un estadio con capacidad para 35.000 personas en Angola.

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Por su parte, la firma china entraría al proyecto una vez se resuelvan los requisitos relacionados con ordenamiento territorial y permisos. El medio también indicó que el nuevo estadio cambiaría de ubicación dentro del complejo y ya no estaría sobre la avenida 30.

El medio citado informó que la fecha de inicio formal de las adecuaciones aún no fue precisada. El proyecto enfrenta observaciones por demoras en algunos trámites, aunque la definición del contratista representa un paso para la fase de ejecución de la obra.

El inicio de las obras del nuevo estadio El Campín depende del estudio de tránsito pendiente

Las obras del nuevo estadio El Campín en Bogotá iniciarán tras la aprobación del estudio de tránsito por parte de la Secretaría de Movilidad - crédito Sencia

Las obras del nuevo estadio El Campín en Bogotá comenzarán cuando se apruebe el estudio de tránsito pendiente ante la Secretaría de Movilidad, según Daniel García, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd). El funcionario afirmó que el proyecto está en la etapa final de los trámites administrativos y que esperan iniciar los trabajos pronto.

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Así mismo, el escenario se construirá junto al actual estadio, en el costado nororiental del complejo, y tendrá capacidad para cerca de 60.000 espectadores. La entrega estaría prevista para diciembre de 2027, después de varios aplazamientos en el cronograma inicial, según la proyección inicial, divulgada el 10 de septiembre.

Daniel García dijo en declaraciones a Caracol Radio que el Idrd ya presentó la propuesta requerida y que la entidad distrital la revisa. “Ya estamos a punto de surtir el último trámite, que es el estudio de tránsito ante la Secretaría de Movilidad”, afirmó. También señaló que el proceso “va por muy buen camino” y que esperan “muy buenas noticias muy pronto”.

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El proyecto forma parte del plan de renovación del complejo administrado por Sencia desde 2024, que incluye nuevos espacios deportivos y culturales además de la construcción del estadio.