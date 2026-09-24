El presidente Kast se reunió con Delcy Rodríguez para agilizar las relaciones consulares

Kast recordó que "tenemos muchas personas de nacionalidad venezolana que no han podido regularizar sus documentos. Y ella está muy consciente de que hay venezolanos que quieren volver a su patria”.

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El presidente chileno, José Antonio Kast, se reunió la noche de este miércoles en Nueva York con su par venezolana, Delcy Rodríguez, cita marcada por la necesidad de restablecer a la brevedad relaciones consulares para entregar documentación nueva a miles de venezolanos residentes en el país. De paso, el mandatario chileno aseguró que como gobierno “estamos respaldando la reconstrucción de Venezuela”.

“Esto va a ir avanzando paso a paso. Primero el tema de las relaciones consulares, y esperamos pronto también tener, en los próximos meses, relaciones diplomáticas”, señaló Kast en un punto de prensa.

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Según el jefe de Estado, el encuentro “versó sobre temas de relaciones consulares, relaciones diplomáticas, porque nosotros en Chile tenemos muchas personas de nacionalidad venezolana que no han podido regularizar sus documentos. Y ella está muy consciente de que hay venezolanos que quieren volver a su patria”, agregó.

Cabe recordar que de acuerdo a cifras oficiales, en Chile viven más de 700.000 venezolanos -buena parte de ellos de manera irregular-, y en Venezuela hay alrededor de 25.000 chilenos.

Kast también abordó las reservas desde su propio sector, desde dónde señalaron que la reunión entre ambos “en ningún caso deben significar o interpretarse como un apoyo al gobierno de Delcy Rodríguez”, tal como afirmó el diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, quien es parte de la comitiva que acompaña a Kast en EE.UU.

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“Nosotros estamos respaldando la recuperación de Venezuela. Hoy es la presidenta encargada de ir dando los pasos en los próximos meses para poder recuperar plenamente el funcionamiento de la institucionalidad en Venezuela”, respondió Kast.

“Lo que se ha vivido en Venezuela son situaciones complejas, entendemos eso y esperamos que con el tiempo, como ella lo señaló, se vayan abriendo los canales de conversación con las personas que legítimamente quieren participar en procesos electorales, más adelante, cuando esto se vaya consolidando”, complementó.

En Chile viven más de 700.000 venezolanos, buena parte de ellos de manera irregular.

Elecciones en Venezuela

Este miércoles, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela celebrará elecciones en un futuro cercano -aunque evitó definir una fecha-, y afirmó que su administración ya inició conversaciones con sectores de la oposición para allanar el camino.

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Consultado acerca de la disposición de Rodríguez para llamar a comicios, el mandatario aseguró que “ella habla de la reconstrucción y recuperación de Venezuela después de situaciones que han vivido, y un llamado de elecciones hacia futuro una vez que vayan solucionando otros problemas de infraestructura, contactos con otros países y reformulación del Poder Judicial”.

Sin embargo, explicó que la cita entre ambos estuvo centrada en el restablecimiento de las relaciones consulares y diplomáticas y que las elecciones en Venezuela fueron tocadas de manera tangencial en la conversación.

“Ella, como le señalé, agradeció la ayuda que le ha prestado Chile en el tema del rescate de las víctimas y también cómo podemos nosotros colaborar en el tema sísmico, donde tenemos bastante experiencia”, remató el mandatario.

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De esta manera, avanza el reinicio de las relaciones consulares entre ambos países formalizado a principios de agosto pasado, luego del quiebre de 2024, cuando la administración de Gabriel Boric cuestionó la transparencia de los comicios venezolanos.

El fin de las relaciones derivó en el retiro total del personal diplomático venezolano en Chile y la exigencia a los funcionarios chilenos de salir de Caracas, ordenado por Nicolás Maduro, quien permanece en la cárcel en Nueva York.