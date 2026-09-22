Estados Unidos y 14 países acuerdan sancionar a 24 grupos criminales de América Latina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en un evento de la iniciativa Escudo de las Américas en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 22 de septiembre de 2026. REUTERS/Kylie Cooper

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Estados Unidos y 14 países de América Latina y el Caribe anunciaron este martes en la sede de la ONU en Nueva York la primera acción conjunta para sancionar colectivamente a 24 grupos de crimen organizado de la región, a los que calificaron de “una amenaza inmediata y compartida”. El anuncio se produjo durante una reunión de la coalición “Escudo de las Américas”, liderada por Washington, en el marco de la 81ª Asamblea General de la ONU.

“Anunciamos hoy la primera acción conjunta (...) para enfrentar el flagelo del narco‑terrorismo” explicó el comunicado, emitido tras una reunión de líderes de la coalición en la sede de la ONU.

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“Declaramos nuestra intención de imponer (...) el congelamiento de activos; restricciones migratorias y de visado para los miembros, asociados y simpatizantes de dichas organizaciones; y responsabilidad penal para las personas que, a sabiendas, proporcionen apoyo material, incluido el apoyo logístico, a esas organizaciones” explicó el texto.

El presidente de EEUU, Donald Trump participa en un evento de "Escudo de las Américas" durante el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026 REUTERS/Kylie Cooper

Los 24 grupos señalados ya figuraban en listas de sanciones estadounidenses previas. Entre ellos están la Mara Salvatrucha salvadoreña, el Tren de Aragua venezolano, los principales cárteles mexicanos, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC en Colombia, el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho brasileños, y Sendero Luminoso en Perú. Washington los tiene catalogados como organizaciones narcoterroristas desde hace meses, una designación que en la práctica habilita el uso de medidas militares contra ellas.

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Para facilitar estos objetivos, los firmantes del documento anunciaron que solicitarán formalmente al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que active el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), firmado en 1947 en los inicios de la Guerra Fría para coordinar respuestas frente a la amenaza comunista. El mecanismo permite crear un órgano de consulta conjunto entre los países firmantes.

Discurso de Trump ante la Asamblea General

Horas antes, el presidente Donald Trump describió ante los líderes mundiales a los cárteles de la droga como “el ISIS del hemisferio occidental” y reclamando una respuesta más contundente frente al crimen transnacional. “Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental. De ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual”, advirtió, según recogió Reuters.

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En esa misma intervención, Trump reivindicó la operación militar del 3 de enero de este año que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, bautizada por Washington como “Resolución Absoluta”. El mandatario estadounidense la describió ante la Asamblea como una operación que penetró en la capital venezolana y descendió sobre una base militar fuertemente defendida y arrestó a quien llamó el dictador forajido. Trump aseguró además que Estados Unidos y Venezuela controlan juntos más del 60% de las reservas petroleras mundiales, en referencia al acuerdo firmado con el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro.

Una coalición con anclaje ideológico

17/09/2026 Captura de las imágenes difundidas por el SOUTHCOM de la interceptación de una embarcación supuestamente ligada a Los Choneros en el océano Pacífico oriental. SOUTHCOM EN X

El “Escudo de las Américas” fue anunciado por Trump el 7 de marzo de este año durante una cumbre en su resort de Miami con doce mandatarios afines, con el objetivo declarado de coordinar capacidades militares y de inteligencia contra los cárteles. La coordinación operativa quedó a cargo de Kristi Noem, ex secretaria de Seguridad Nacional. Perú, Chile y Colombia se sumaron después de que asumieran el poder presidentes alineados con Washington; en la reunión de este martes participaron también las delegaciones de Argentina, Ecuador, El Salvador y otros gobiernos conservadores de la región.

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La iniciativa se enmarca en la Estrategia de Seguridad Nacional presentada por la Casa Blanca a finales del año pasado, que planteó una versión renovada de la Doctrina Monroe, la doctrina del siglo XIX que reivindicaba la primacía estadounidense en el continente. El propio Trump ha comenzado a llamarla “Doctrina Donroe”, un juego con su apellido que se popularizó en medios conservadores.

Bajo ese paraguas, el Pentágono lleva a cabo desde hace un año una campaña de ataques con drones contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que dejó más de 200 muertos según cifras oficiales de Estados Unidos. Brasil y México, dos de los países con mayor peso en la región, no forman parte de la coalición.

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El rechazo de Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió en su propio discurso ante la Asamblea con una advertencia directa sobre lo que calificó de “renovadas tentaciones hegemónicas” en el continente. “Brasil no es el patio trasero de nadie”, afirmó, en un mensaje que resume las reservas de varios gobiernos latinoamericanos ante una arquitectura de seguridad diseñada y encabezada desde Washington.

La ampliación del régimen sancionador a quince países —casi la mitad de América Latina y el Caribe— marca un salto respecto al esquema tradicional, en el que Estados Unidos actuaba de forma unilateral a través de su Departamento del Tesoro. Queda por verificarse si la OEA activará efectivamente el TIAR, un mecanismo que no se invoca de forma operativa desde hace décadas, y cómo responderán los gobiernos que permanecen al margen de la coalición.

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