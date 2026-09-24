Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla es sancionado tras su expulsión, pero Pumas no sufrirá las consecuencias

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

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La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol confirmó la sanción para Adalberto “Coco” Carrasquilla después de la tarjeta roja que recibió el pasado sábado 19 de septiembre durante el empate 1-1 entre Pumas y Atlas en la Jornada 9 del Apertura 2026.

El mediocampista panameño recibió un partido de suspensión, aunque el castigo no modificará los planes de Pumas para la Jornada 10, ya que Carrasquilla tampoco estaba contemplado para disputar el partido ante el Atlético de San Luis debido a su convocatoria con la Selección de Panamá.

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El futbolista fue llamado por su selección para disputar los encuentros de la Fecha FIFA ante India y Nueva Zelanda, por lo que su ausencia frente al conjunto potosino ya estaba prevista antes de que se confirmara la sanción.

De esta manera, el partido de suspensión se cumplirá mientras Carrasquilla se encuentra fuera de la actividad del club por sus compromisos internacionales.

¿Por qué expulsaron a Coco Carrasquilla?

(Captura de pantalla)

La expulsión ocurrió al minuto 86 del partido contra Atlas, cuando Carrasquilla protagonizó una disputa con el defensor rojinegro Gaddi Aguirre.

El panameño realizó una barrida y dejó la pierna durante la acción. El árbitro central Óscar Mejía García determinó que se trató de juego brusco grave y fuerza excesiva, por lo que mostró la tarjeta roja directa.

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La decisión generó desacuerdo dentro del conjunto universitario. Después del encuentro, el entrenador Esteban Solari explicó que desde su posición consideró que Carrasquilla había intentado evitar el contacto y pidió que la jugada fuera revisada.

“Yo veo que levanta el pie, estoy al lado de él y lo veo. Entonces lo que le pedí al árbitro era, por favor, que saque amarilla y espere que el VAR confirme la roja”, comentó Solari.

Pese a la postura del técnico, la Comisión Disciplinaria mantuvo la expulsión y estableció el partido de suspensión para el mediocampista.

¿Cuándo volvería a jugar Adalberto Carrasquilla con Pumas?

(Reuters/John Sokolowski)

Después de cumplir el castigo y finalizar sus compromisos con la Selección de Panamá, Carrasquilla podrá volver a estar disponible para Pumas.

El conjunto universitario enfrentará a Cruz Azul el 11 de octubre, en la Jornada 11 del Apertura 2026, por lo que ese encuentro marcaría el regreso del panameño a la actividad con el club.

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La ausencia del mediocampista se prolongará durante varias semanas debido al calendario de la Liga MX y la Fecha FIFA, aunque su suspensión de un partido no le hará perder un encuentro adicional con Pumas, pues el duelo ante Atlético de San Luis ya estaba fuera de su calendario por la convocatoria internacional.

¿Cuándo juega Adalberto Carrasquilla con Panamá?

(Imagen de cortesía)

La Selección de Panamá comenzará su gira asiática este viernes 25 de septiembre, cuando se enfrente a India en el Estadio Sree Kanteerava de Bengaluru.

El encuentro forma parte de la Fecha FIFA y será el primero de los compromisos que tendrá el conjunto dirigido por Thomas Christiansen en esta gira.

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Después de este partido, Panamá viajará a Japón para continuar con su actividad internacional. El siguiente compromiso está programado para el 1 de octubre, cuando se mida con Nueva Zelanda en el Estadio Internacional de Yokohama.