México

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de septiembre? Se registran atrasos en Línea 8

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

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En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.

11:39 hsHoy

Usuarios reportan atrasos en Línea 8 de más de 20 minutos en la terminal de Garibaldi/Lagunilla hacia Constitución de 1917.

11:25 hsHoy

Usuarios reportan atrasos en Línea B del Metro dirección Garibaldi.

11:00 hsHoy

El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este jueves.

Metro CDMX inicio de operaciones
Metro CDMX inicio de operaciones (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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