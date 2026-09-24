¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de septiembre? Se registran atrasos en Línea 8

En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.
11:39 hsHoy
Usuarios reportan atrasos en Línea 8 de más de 20 minutos en la terminal de Garibaldi/Lagunilla hacia Constitución de 1917.
11:25 hsHoy
Usuarios reportan atrasos en Línea B del Metro dirección Garibaldi.
11:00 hsHoy
El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este jueves.