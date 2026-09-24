Colombia

El Ministerio de Defensa desmintió que joven muerto durante el operativo contra el ‘Cholo’ sea hijo de alias Pinocho, cabecilla de Los Pachenca: “Versiones irresponsables”

La entidad señaló que corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los peritos de Medicina Legal esclarecer las circunstancias de la muerte, así como determinar los motivos y las actividades de las personas que estaban en el sector

crédito @mindefensa/X
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El Ministerio de Defensa desmintió las versiones según las cuales Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, el joven de 18 años muerto durante una operación de la fuerza pública en Magdalena, habría sido confundido con un hijo de alias Pinocho.

La cartera afirmó que “ninguna fuente de la Fuerza Pública ha asegurado” que el fallecido tuviera ese vínculo familiar con el presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), también conocidas como Los Pachenca.

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En un comunicado emitido el 23 de septiembre de 2026 desde Barranquilla, el Ministerio indicó que las autoridades identificaron al fallecido como Ricardo Andrés Rodríguez Martínez. También sostuvo que las versiones que atribuyen a la institucionalidad afirmaciones sobre un supuesto parentesco con alias Pinocho “carecen de veracidad o sustento oficial y solo buscan desinformar”.

La entidad señaló que corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los peritos de Medicina Legal esclarecer las circunstancias de la muerte, así como determinar los motivos y las actividades de las personas que estaban en el sector donde se desarrolló el operativo militar.

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El Ministerio de Defensa desmintió las versiones según las cuales Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, el joven de 18 años muerto durante una operación de la fuerza pública en Magdalena, habría sido confundido con un hijo de alias Pinocho - crédito Ministerio de Defensa
El Ministerio de Defensa desmintió las versiones según las cuales Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, el joven de 18 años muerto durante una operación de la fuerza pública en Magdalena, habría sido confundido con un hijo de alias Pinocho - crédito Ministerio de Defensa

“El Ministerio de Defensa Nacional reitera su plena colaboración con la justicia, reafirma su compromiso con la verdad y rechaza la invención de versiones irresponsables para distorsionar la realidad de los hechos y confundir a la ciudadanía”, indicó la cartera.

El pronunciamiento estuvo acompañado de un mensaje en el que el Ministerio señaló: “La información oficial debe provenir de fuentes institucionales y ser verificada por las autoridades competentes”. Además, afirmó: “Rechazamos la desinformación y reiteramos nuestro compromiso con la verdad y el esclarecimiento de los hechos”.

Por su parte, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada anunciaron que el paro armado terminará a las 7:00 del viernes 25 de septiembre de 2026. El grupo pidió que, a partir de esa hora, se inicie un “retorno progresivo” a las actividades.

La medida prolongó por 24 horas la incertidumbre entre los habitantes de Santa Marta y otros municipios de Magdalena y La Guajira. El grupo armado atribuyó la decisión a la ofensiva de las Fuerzas Militares contra Los Pachenca y otras organizaciones criminales de la región.

Las ACSN anunciaron la terminación del paro armado y se refirieron a las afectaciones registradas, los operativos de la Fuerza Pública y su disposición a un eventual sometimiento a la justicia. - crédito @ACSN_oficial/X
Las ACSN anunciaron la terminación del paro armado y se refirieron a las afectaciones registradas, los operativos de la Fuerza Pública y su disposición a un eventual sometimiento a la justicia. - crédito @ACSN_oficial/X

En su comunicado, las Autodefensas Conquistadoras lamentaron la muerte del joven de 18 años y aseguraron que no pertenecía a esa estructura armada. “Rechazamos los hechos relacionados con la muerte de un joven de 18 años, respecto de quien señalamos que no portaba un arma al momento de los hechos”, expresó el grupo.

La organización también afirmó que el joven fue asesinado porque la Fuerza Pública creyó que era hijo de alias Pinocho, una versión que el Ministerio de Defensa rechazó. “Lamentamos profundamente la muerte de cada una de las personas afectadas y expresamos nuestra solidaridad con sus familias”, concluyó el comunicado de las Acsn.

Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada - Los Pachenca - Acsn - crédito Pares
Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada - Los Pachenca - Acsn - crédito Pares

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”

La muerte de dos mandos de Los Pachenca dejó vacantes dentro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y concentró la atención de las autoridades en Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, al que los informes de la fuerza pública ubican como jefe principal de la organización.

Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, murió en Riohacha, La Guajira. José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo o Comando 25, murió el 21 de septiembre durante una operación de la Policía en Quebrada del Sol, zona rural de Santa Marta.

Ambos tenían responsabilidades diferentes. Bendito Menor era identificado como jefe del frente Javier Cáceres, mientras que Cholo era señalado como segundo cabecilla, financiero y articulador de rutas de narcotráfico hacia Centroamérica.

Alias Pinocho encabeza la estructura de las ACSN

El organigrama difundido por la revista Semana ubica a alias Pinocho en el primer nivel de mando. Debajo de él aparecía “Cholo”, seguido por Orlando Pérez Ortega, alias Patilizo, y un integrante identificado como Comando 77.

Las autoridades también relacionan a Pinocho con la financiación de la organización. Tras la muerte de Cholo, se convirtió en el objetivo central de las operaciones contra el grupo.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha dicho que busca desarticular las redes de narcotráfico, extorsión y control territorial atribuidas a las Acsn, cuya presencia se concentra en la Sierra Nevada de Santa Marta y alcanza sectores de Magdalena, Cesar y La Guajira.

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