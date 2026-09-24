Motociclista registró en video el momento en que lanzaron dos perros desde un puente en Bogotá: uno de ellos murió y el motero adoptó al que sobrevivió

El caso se reportó a inicios de septiembre, pero solo hasta finales del mismo mes se conoció la denuncia por parte de la Alcaldía local de Kennedy - crédito @yeisone.u/TT

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Un video grabado por un motociclista registró el momento en que un perro fue lanzado al vacío cerca de la intersección de la avenida Boyacá con avenida Primero de Mayo, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá.

El animal fue auxiliado por ciudadanos que llegaron al lugar y recibió atención veterinaria

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El hecho se conoce en medio de otros reportes de maltrato animal en la localidad. De acuerdo con la información divulgada, dos casos generaron rechazo entre habitantes de Kennedy: uno de los perros murió y otro pudo ser atendido por profesionales veterinarios.

La Alcaldía Local de Kennedy pidió a las autoridades avanzar en la identificación de los responsables. También hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de animales en la localidad.

Kennedy anunció una inversión para atender casos de protección animal

El alcalde local encargado de Kennedy, Javier Prieto Cristancho, informó que la administración destinará más de $ 1.500 millones a acciones de bienestar animal.

El funcionario señaló que los recursos se utilizarán para adquirir una unidad móvil de protección y bienestar animal y para adecuar la primera casa de protección animal de Kennedy.

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La unidad móvil tendría como propósito acercar la atención institucional a distintos sectores de la localidad, mientras que la casa de protección animal funcionaría como un espacio para apoyar la atención de casos que requieran intervención.

Las autoridades pidieron denunciar hechos de maltrato animal

Prieto Cristancho indicó que las acciones no se limitarán a la respuesta ante emergencias. “Seguimos llegando a los territorios para atender los casos de maltrato, pero también para generar mejor condición y bienestar a nuestros animales”, señaló.

La identificación de los responsables de los dos casos conocidos dependerá de las denuncias formales, los registros de cámaras de seguridad, los videos difundidos y los testimonios que puedan ser aportados por quienes presenciaron los hechos.

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El motociclista identificado en TikTok como @yeisone.u decidió ayudar al animal y mostró en su perfil cómo evolucionó el canino luego de recibir atención y de que otros transeúntes le colaboraron para que pudieran atender al animal, que volvió a caminar y ahora vive con el motero, que decidió adoptarlo.

El motero compartió la evolución del peludo y decidió darle un nuevo hogar y lo nombró "Subaru" - crédito @yeisone.u/TT