Montserrat Peart hace historia para México y desciende hasta los 102 metros de profundidad en Peso Constante con Bi-aletas

Montserrat Peart descendió 102 metros en la modalidad de Peso Constante con Bi-aletas, conocida como CWTB, y estableció un récord continental femenil para México (Instagram | Monserrat Peart)

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Montserrat Peart descendió 102 metros en la modalidad de Peso Constante con Bi-aletas, conocida como CWTB, y estableció un récord continental femenil para México durante una competencia de apnea realizada en Nicaragua.

La deportista mexicana superó la marca previa de 101 metros, que pertenecía a Estados Unidos con Lauren Matevish. Con ese registro, México obtuvo por primera vez el récord continental de la categoría femenil en esta disciplina.

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Montserrat Peart descendió 102 metros en la modalidad de Peso Constante con Bi-aletas, conocida como CWTB, y estableció un récord continental femenil (Instagram | Montserrat Peart)

Peart alcanzó la nueva marca tres días después de haber llegado a los 100 metros de profundidad en la misma modalidad. Ese primer descenso la convirtió en la primera mujer mexicana en cruzar esa distancia en CWTB.

México superó la marca de Estados Unidos en la rama femenil

El récord continental anterior estaba en manos de Estados Unidos con 101 metros. Montserrat Peart descendió un metro más para fijar una nueva referencia de 102 metros en Peso Constante con Bi-aletas. La marca colocó a la mexicana en el sexto lugar mundial de la modalidad CWTB.

La atleta consiguió ambos registros con bi-aletas, equipo que utilizó para impulsarse durante el descenso y el regreso a la superficie en una prueba de peso constante. La modalidad identificó el desempeño de los participantes por la profundidad alcanzada.

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Montserrat Peart descendió 102 metros en la modalidad de Peso Constante con Bi-aletas, conocida como CWTB, y estableció un récord continental femenil (Instagram | Montserrat Peart)

Peart rebasó los 100 metros en dos ocasiones durante la competencia

Peart alcanzó los 100 metros de profundidad en Peso Constante con Bi-aletas y se convirtió en la primera mexicana que llegó a esa distancia en la rama femenil.

Tres días después, la apneista volvió al agua para registrar los 102 metros. El segundo descenso no solo amplió su marca personal en la competencia, también le permitió superar el récord continental que hasta ese momento tenía Estados Unidos.

La profundidad de 100 metros equivalió a soportar una presión aproximada de 11 atmósferas. Peart rebasó esa referencia al sumar dos metros más en su siguiente intento.

La competencia en Nicaragua representó dos momentos para la deportista: el primer registro mexicano de 100 metros en CWTB y el récord continental femenil de 102 metros.

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El resultado de Montserrat Peart le permitió ubicarse en el sexto lugar mundial de Peso Constante con Bi-aletas. La posición reflejó la profundidad lograda en una modalidad en la que cada metro modificó los registros de referencia.

Montserrat Peart descendió 102 metros en la modalidad de Peso Constante con Bi-aletas, conocida como CWTB, y estableció un récord continental femenil (Instagram | Montserrat Peart)

Años de trabajo para completar el nuevo récord

La atleta tiene 31 años, nació en el Estado de México y vive desde hace casi 13 años en Baja California Sur. Llegó a esa entidad para estudiar Biología Marina.

Peart combina su carrera deportiva con la enseñanza. Es instructora y dirige entrenamientos de apnea tanto en alberca como en mar.

La marca de 102 metros constituye su primer récord continental y la primera de este tipo lograda por una mexicana en la rama femenil. El resultado llegó después de siete años de competencia, período en el que acumuló, según su propio recuento, 23 récords nacionales y varios podios.

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Montserrat Peart descendió 102 metros en la modalidad de Peso Constante con Bi-aletas, conocida como CWTB, y estableció un récord continental femenil (Instagram | Montserrat Peart)

Su vínculo con el deporte comenzó en la infancia, cuando practicaba natación. Entonces le decía a su madre que quería competir en unos Juegos Olímpicos.

Años más tarde, mientras trabajaba como mesera, presenció una premiación de apnea. Aquella ceremonia reforzó una meta que compartió con una amiga: algún día quería ocupar uno de esos lugares en el podio.

La trayectoria de Peart pasó de esa aspiración inicial a un registro que amplió su historial competitivo y colocó a México en la marca continental femenina.