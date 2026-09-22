América Latina

Espectáculo de ballenas en Punta del Este: decenas de personas se acercaron para verlas desde la playa

Ejemplares de ballena franca austral se acercaron a la costa durante todo el domingo en uno de los puntos de Maldonado donde es habitual observar esta especie durante su migración

Varios ejemplares de ballenas se mantuvieron durante horas durante muy cerca de la costa en Punta del Este (@ballenasuy)

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Quienes estuvieron el fin de semana en Punta del Este se encontraron con un espectáculo que dio que hablar: ballenas estuvieron un buen rato cerca de la orilla y decenas de personas estuvieron allí para observar desde cerca. La tarde soleada que hubo acompañó a los turistas y curiosos que se arrimaron a la costa.

Los videos fueron publicados por la cuenta de Instagram Ballenas Uy, dedicada a mostrar la vida marina que hay en Uruguay. En las imágenes se aprecia como decenas de personas están en la arena –en una tarde oficialmente todavía de invierno– mirando hacia el mar. Se escuchaban algunos gritos de emoción y el ruido de las pequeñas olas rompiendo en la orilla.

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Esta organización informó que el domingo 20 fue un día de ballenas, sobre todo en las paradas 35 y 38 de la Playa Mansa de Punta del Este. Hubo unas siete u ocho ballenas francas que “se acercaron tanto a la costa que cientos de personas quedaron maravilladas”. “La actividad se mantuvo durante todo el día y siguió incluso después del ocaso. Un encuentro que quedará grabado en quienes estuvimos allí”, dice la publicación de Ballenas Uy en Instagram. Se basó en un reporte de los miembros de un grupo de Telegram.

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Otro de los videos que compartió fue realizado por Marcos Rodríguez, quien escribió: “Impresionante show de ballenas se dio este domingo en Playa Mansa. Varios ejemplares estuvieron a muy pocos metros de la costa y dieron algunos saltos”.

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BallenasUY se dedica a monitorear las ballenas francas principalmente en Punta del Este y Maldonado y actualmente estamos trabajando en un proyecto llamado “Identidad Franca”. Administra un grupo de Telegram con 8.300 miembros. Está conformado por Álvaro Pérez Tort, Diego Rubio, Victoria Bonnet y Marcos Rodríguez.

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Los medios uruguayos también destacaron esta escena. Cadena del Mar informó que varios cetáceos hicieron presencia en ese tramo de la Playa Mansa y señaló que la ubicación no es casual: ese lugar está identificado entre los principales puntos del departamento para observar estos animales desde tierra firme.

Esta proximidad, además, no es algo fuera de lo normal. Es que entre julio y octubre, la ballena franca austral utiliza las aguas más templadas y tranquilas de Maldonado y Rocha (más hacia el este del país) durante su ciclo reproductivo, consignó ese medio local. Este episodio, además, se suma a una temporada de varios registros. Cinco días antes, Cadena del Mar había informado sobre seis ejemplares que bordearon distintos sectores ubicados entre Salinas y la Playa Brava.

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Entre estos meses, los cetáceos migran desde la Antártida hacia aguas más templadas para aparearse o para parir y alimentar a sus crías, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. La gestación dura un año y el período de amamantamiento uno más. Cuando nacen, los ballenatos miden cuatro metros y pesan una tonelada. A los tres meses ya duplican su longitud y alcanzan un peso de entre siete y ocho toneladas.

La hembra de la ballena franca austral puede medir hasta 17 metros, dos más que el macho, y pesar unas 40 toneladas.

El mar territorial uruguayo es un santuario de ballenas y delfines, lo que protege a los ejemplares de la pesca y la persecución. Para su avistamiento se recomienda mantener una distancia de al menos 300 metros para no correr riesgos ni alterarlos.

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En agosto se había dado un antecedente. Varios vecinos se habían congregado en La Pedrera para avistar a las ballenas, consignó este noticiero. En esta época, los cetáceos suelen arrimarse a las playas de Rocha. A principios de ese mes, el departamento organizó el lanzamiento de la temporada de avistamiento de ballenas. “Es un atractivo muy especial que nos regala la naturaleza”, destacó el director de Turismo de Rocha, Roque Baudean.

La iniciativa incluyó, además, la inauguración de la ruta de la fauna marina, una propuesta con la que se busca promover el cuidado y el disfrute de la biodiversidad marina y sus ecosistemas.

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