Colombia

Yamit Amat tuvo que ser hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá por una afección respiratoria: esto se sabe de la salud del periodista

El expresentador de noticias tuvo una descompensación y fue remitido al centro médico de la capital colombiana, donde su pronóstico es reservado

- crédito Colprensa
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En la mañana del martes 22 de septiembre de 2026, se conoció que el reconocido periodista colombiano Yamit Amat fue trasladado de urgencia a la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras sufrir complicaciones de salud.

Según información revelada por Canal 1, el expresentador fue remitido a la Unidad de Cuidados Intensivos del centro médico en el norte de Bogotá, donde su pronóstico permanece reservado.

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