Yamit Amat tuvo que ser hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá por una afección respiratoria: esto se sabe de la salud del periodista

En la mañana del martes 22 de septiembre de 2026, se conoció que el reconocido periodista colombiano Yamit Amat fue trasladado de urgencia a la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras sufrir complicaciones de salud.
Según información revelada por Canal 1, el expresentador fue remitido a la Unidad de Cuidados Intensivos del centro médico en el norte de Bogotá, donde su pronóstico permanece reservado.
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