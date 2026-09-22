¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de septiembre?

En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas del Metro y Metrobús a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.
Estas son las actualizaciones más importantes hoy martes 22 de septiembre:
11:14 hsHoy
Ajuste en la Línea 5 del Metrobús
Por reencarpetamiento asfático, no hay servicio en la estación Río de Guadalupe (dirección Preparatoria 1) de la Línea 5 del Metrobús.