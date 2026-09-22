México

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de septiembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

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En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas del Metro y Metrobús a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.

Estas son las actualizaciones más importantes hoy martes 22 de septiembre:

11:14 hsHoy

Ajuste en la Línea 5 del Metrobús

Por reencarpetamiento asfático, no hay servicio en la estación Río de Guadalupe (dirección Preparatoria 1) de la Línea 5 del Metrobús.

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