México es de los países con menor deuda pública: Sheinbaum asegura “manejo responsable” en economía tras críticas

Claudia Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México se encuentra entre los países con menor deuda pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a dos años de que inició su sexenio.

“No hay nada de qué preocuparse. Es un manejo responsable y somos de los países de la OCDE con menos porcentaje de deuda respecto a su producto interno bruto”, declaró la mandataria durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este martes 22 de septiembre.

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Sheinbaum respondió a cuestionamientos sobre el crecimiento de la deuda pública y el origen de los recursos para pensiones, becas y otros programas federales. Sheinbaum sostuvo que el Gobierno federal no utiliza endeudamiento para cubrir gasto corriente y señaló que los recursos obtenidos mediante deuda se dirigen a obras de infraestructura.

Deuda pública no financia pensiones ni becas, afirma Sheinbaum

Ante la pregunta sobre si la deuda ha crecido al doble frente a 2017 y qué proporción se destina a programas sociales, Sheinbaum indicó que solicitará la presencia de la Secretaría de Hacienda para exponer el recorrido y las proyecciones del endeudamiento.

La presidenta afirmó que la medición debe considerar la relación entre deuda y producto interno bruto. “No hay gasto corriente en el gobierno o inversión que represente recursos de manera directa que se esté pagando con deuda”, dijo.

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Sheinbaum añadió que el uso de deuda está regulado por ley y que se dirige a proyectos de infraestructura. “La deuda se tiene que usar, porque así está la ley, para proyectos de infraestructura y en eso se está utilizando”, sostuvo.

La mandataria también mencionó que hubo cambios del INEGI en el cálculo del PIB, los cuales influyeron en la relación entre deuda y producto interno bruto. Sin embargo, afirmó que el nivel de endeudamiento mantiene una proporción racional.

México se ubica entre los países con menor deuda frente al PIB

La presidenta rechazó que la deuda represente más de 56% del PIB y aseguró que la proporción es menor. Agregó que el Gobierno federal cuenta con una estimación hacia 2030, vinculada con el crecimiento de la economía.

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Sheinbaum afirmó que México se encuentra entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con menor deuda en proporción con su PIB. Incluso, señaló que el país ocuparía uno de los primeros lugares de menor endeudamiento dentro del organismo.

“De los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, somos el tercer país, por ahí, con menos deuda con relación a su producto interno bruto”, declaró.

La mandataria pidió comparar el indicador mexicano con el de otras naciones. Durante su respuesta, mencionó que Estados Unidos tiene una deuda cercana a dos veces su producto interno bruto y que Japón alcanza 90%, de acuerdo con los datos que citó en la conferencia.

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