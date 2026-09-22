Peso Pluma habría perdido el permiso para estar en Estados Unidos, según Anabel Hernández

Anabel Hernández criticó la música de Peso Pluma por ser un vehículo de legitimación para Los Chapitos. (CUARTOSCURO)

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Anabel Hernández aseguró que no tenía información sobre una supuesta imposibilidad de Peso Pluma para regresar a México, pero sostuvo que, de acuerdo con fuentes en Estados Unidos, al cantante presuntamente le habrían retirado el permiso para permanecer en ese país. La periodista hizo las declaraciones durante la conferencia de prensa de su libro Narcocracia.

La autora fue cuestionada sobre versiones que señalaban que Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, no podría volver a territorio mexicano. Hernández respondió que desconocía ese dato.

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“Bueno, no, yo no tenía conocimiento de que Peso Pluma no puede regresar a México. Esta es una información nueva para mí”, dijo Hernández durante el encuentro con medios.

La periodista separó esa versión de la información que, según afirmó, había obtenido en investigaciones y conversaciones con fuentes estadounidenses. Hernández señaló que sus referencias apuntaban a que el cantante sería una de las personas a quienes presuntamente les habrían retirado el permiso para estar en Estados Unidos.

La declaración no confirmó una revocación de visa, una orden de deportación ni alguna sanción emitida por autoridades migratorias estadounidenses. Tampoco presentó documentos oficiales sobre el estatus migratorio del cantante.

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ARCHIVO - Peso Pluma se presenta en el Festival Sueños 2025 el 24 de mayo de 2025, en Grant Park en Chicago. (Foto Rob Grabowski/Invision/AP, archivo)

Anabel Hernández dijo que desconocía si Peso Pluma podía volver a México

Hernández sostuvo que la versión sobre una posible prohibición de regreso a México era nueva para ella. Aun así, retomó señalamientos que había hecho en reportajes anteriores acerca de los presuntos vínculos de Peso Pluma con personajes relacionados con Los Chapitos.

“Lo que sí puedo señalar es lo que ya había yo señalado en diferentes reportajes”, declaró la autora de Narcocracia.

La periodista mencionó una entrevista que realizó en Estados Unidos a Dámaso López Serrano, alias El Mini Lic. Hernández explicó que el hijo de Dámaso López Núñez, alias El Licenciado, era entonces testigo colaborador de autoridades estadounidenses.

El éxito internacional de Peso Pluma se vio reforzado estos días con su consolidación global gracias a su nuevo tema con Kanye West y su histórica celebración en San Antonio. (Instagram/ @pesopluma)

De acuerdo con Hernández, López Serrano le habría dicho que Peso Pluma formaba parte de un grupo cercano a Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini. El cantante tendría amistad y presuntas relaciones de negocios con el exjefe de seguridad de Los Chapitos, según la versión atribuida por la periodista a El Mini Lic.

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“El Mini Lic, quien fue miembro de la cúpula también del Cártel de Sinaloa, pero a nivel de juniors, de narco juniors, señaló en una entrevista que le hice en Estados Unidos, siendo él entonces testigo colaborador de Estados Unidos, que Peso Pluma era parte del grupo”, dijo.

Hernández agregó que, de acuerdo con lo que le relató López Serrano, el cantante presuntamente mantenía cercanía con Pérez Salas. El Nini fue identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los hombres de confianza de Los Chapitos.

La autora también afirmó que El Nini habría impulsado la carrera musical de Peso Pluma mediante recursos económicos. Esa versión corresponde a los señalamientos expuestos por Hernández y no fue acompañada por documentos oficiales ni una resolución judicial durante la conferencia.

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“Presuntamente es quien habría estado detrás impulsando, metiendo dinero cuando comenzó la carrera musical de este Peso Pluma”, afirmó la periodista.

¿Peso Pluma ya no puede estar en EEUU?

Hernández habló de la posibilidad de que el cantante hubiera perdido autorización para permanecer en Estados Unidos, pero utilizó términos de reserva. “La información que yo tengo, más bien por parte de fuentes de Estados Unidos, es que aparentemente él es uno de los que se les habría retirado el permiso para poder estar ahí”, declaró.

Anabel Hernández lanza advertencia a Peso Pluma tras caso de Julio César Chávez Jr. en EEUU: “Antes de que lo deporten” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La periodista no precisó si se refería a una visa de trabajo, una visa de turismo, algún permiso migratorio distinto o una medida adoptada por una autoridad estadounidense. Tampoco detalló cuándo habría ocurrido la presunta restricción.

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El señalamiento surgió después de que Hernández ya había advertido que varios artistas del regional mexicano podrían enfrentar consecuencias migratorias en Estados Unidos si las autoridades detectaban presuntos vínculos con recursos de procedencia ilícita o con grupos criminales.

La periodista ya había relacionado al cantante con la llamada narcopropaganda

En diciembre de 2024, Hernández señaló que Peso Pluma era utilizado como un instrumento de “narcopropaganda” a favor de Los Chapitos. La declaración ocurrió durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde presentó su libro La Historia Secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa.

En esa ocasión, la periodista afirmó que la popularidad internacional del artista amplificaba el alcance de canciones que aluden a personajes y estructuras del narcotráfico. Hernández sostuvo que los corridos tumbados podían contribuir a normalizar figuras vinculadas con el crimen organizado.

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La investigadora declaró que comenzó a revisar información sobre Peso Pluma desde 2023, luego de recibir datos de una fuente cercana al Cártel de Sinaloa. Según su versión, la organización criminal habría apoyado la carrera del intérprete como parte de una estrategia de difusión cultural.

El repertorio de Peso Pluma ha generado polémica por las alusiones a integrantes del crimen organizado y a estilos de vida asociados con esas estructuras.

La periodista afirmó que esos temas musicales podían funcionar como vehículos de promoción para grupos delictivos. Su postura generó discusión entre seguidores del cantante y usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la falta de pruebas públicas que acreditaran los presuntos vínculos.

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La comunicadora lanzó nuevas acusaciones contra Peso Pluma. (Jovani Pérez | Infobae México)

Durante la conferencia de Narcocracia, Hernández volvió a colocar a El Nini en el centro de sus señalamientos. Pérez Salas fue detenido en Culiacán, Sinaloa, en noviembre de 2023 y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos.

La periodista lo describió como uno de los sicarios más violentos del grupo de Los Chapitos. En su versión, el presunto apoyo de El Nini a la carrera de Peso Pluma habría comenzado en los primeros años de proyección del cantante.

En 2025, Hernández había advertido sobre posibles medidas migratorias

La declaración sobre un supuesto retiro de permiso para permanecer en Estados Unidos se sumó a una advertencia que Hernández había hecho en julio de 2025. En una entrevista con Aristegui Noticias, la periodista mencionó a Peso Pluma al hablar de artistas que presuntamente recibían pagos de personas ligadas al crimen organizado.

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Hernández afirmó que músicos y figuras públicas podían enfrentar problemas con autoridades estadounidenses si participaban en eventos financiados con recursos ilícitos. Sus comentarios ocurrieron después de la detención migratoria de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos.

“Antes de que los deporten, antes de que pasen el trago amargo de ser expuestos de ‘le quitaron la visa a tal o los expulsaron’, ya muchos prefieren salir porque saben que ahí ya no lo pueden hacer”, dijo Hernández en aquella entrevista.

En ese espacio, la periodista sostuvo que Estados Unidos habría endurecido su postura frente a artistas que, según ella, interpretaban corridos en favor de integrantes del crimen organizado. También dijo que la administración de Donald Trump había modificado la tolerancia que, a su juicio, existió durante años hacia ese tipo de espectáculos.

Hernández vinculó sus comentarios con la presencia de músicos mexicanos en conciertos y celebraciones privadas de personas relacionadas con organizaciones criminales. Según la autora, los pagos obtenidos en esos eventos podrían proceder de recursos ilegales.

“Muchos de ellos cuando los narcos los invitan a sus fiestas, los bautizos, matrimonios, no es que les paguen con dinero que viene limpio, les están pagando con dinero criminal y ayudan con el reciclaje del dinero”, afirmó.