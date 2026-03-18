América Latina

Investigan denuncias de robo y “saqueo” en propiedades de Marset durante los operativos en Bolivia

El Ministerio de Gobierno abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido en los inmuebles intervenidos por la Policía y el Ministerio Público. En ninguno de los allanamientos se reportó el hallazgo de dinero en efectivo ni objetos de valor

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Luego de la captura del narcotraficante Sebastián Marset en Bolivia, surgieron denuncias de irregularidades en el manejo de los bienes incautados y de robo en algunos inmuebles vinculados a su organización criminal.

El operativo de su detención se ejecutó la madrugada del viernes en un barrio residencial de Santa Cruz de la Sierra. Desde entonces, la Policía realizó allanamientos en otros inmuebles que presuntamente pertenecían a la Marset en los que se decomisaron 16 avionetas, una decena de vehículos, armamento de grueso calibre y diferentes tipos de droga.

Sin embargo, en ninguno de los casos se reportó oficialmente la existencia de dinero ni de objetos de valor, lo que generó dudas sobre el manejo de los bienes incautados.

La criminóloga y exdirectora del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana, Gabriela Reyes, manifestó en entrevista con Infobae que aunque una parte del dinero del crimen organizado se bancariza a través del lavado, es “muy poco probable” que no se haya encontrado dinero en efectivo. “Un narcotraficante necesita tener flujo de caja para ciertas acciones como la compra de protección, de silencio e imprevistos”, afirmó.

La casa en la que
La casa en la que se capturó al narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirmó que uno de los domicilios del narcotraficante fue saqueado luego del allanamiento. En una rueda de prensa, Zeballos indicó que el inmueble ubicado en la carretera a La Guardia, en la zona sudoeste de Santa Cruz, fue precintado y que al día siguiente se descubrió que algunos objetos fueron sustraídos.

“Se habría efectuado, si vale el término, un saqueo; se habrían sustraído ciertos objetos o elementos que se encontraban dentro de este inmueble", señaló el fiscal departamental.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que todos los allanamientos fueron realizados con la presencia de notarios del Ministerio Público y efectivos de la Policía Boliviana, siguiendo el protocolo para la incautación de bienes de origen ilícito. Sin embargo, ante las crecientes denuncias sobre robos e irregularidades, instruyó una investigación interna en la Policía. “No voy a permitir que alguien se quede con un reloj o un puñado de dólares”, afirmó Oviedo en conferencia de prensa y agregó que “si hay responsables, van a ser llevados a la cárcel”.

Marset, de 34 años, era considerado uno de los capos de la droga más buscados de la región y por quien el Departamento de Justicia estadounidense ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares.

El operativo coordinado entre Bolivia
El operativo coordinado entre Bolivia y organismos internacionales acabó con la captura de Marset tras meses de fuga en la región. (Policía de Bolivia/EFE)

Tras su arresto —en el que también cayeron otras cuatro personas—, el narco uruguayo fue entregado en el aeropuerto local a agentes de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA) que lo trasladaron en un avión a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de lavado de activos. Su audiencia está fijada para el viernes 20 de marzo.

El detenido cumplió una condena por narcotráfico en Uruguay entre 2013 y 2018. Tras salir de prisión, radicó en Paraguay y luego en Bolivia, donde tuvo una vida pública con otra identidad y fijó su base de operaciones, según las autoridades.

En 2023 escapó de un operativo de captura en Santa Cruz de la Sierra y luego manifestó a través de un video que lo hizo gracias a que fue alertado por agentes antinarcóticos. Desde entonces estaba prófugo de la justicia, pero su permanencia en Bolivia era un secreto a voces.

En los operativos recientes, la Policía encontró al menos diez documentos de identidad pertenecientes a Marset con otro nombre. El comandante general de la Policía anunció que se investigará si son falsos o fueron obtenidos por las entidades correspondientes de manera ilegal.

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