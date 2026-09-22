América Latina

Marco Rubio se reúne con Rodrigo Paz y respalda el crédito del FMI y las reformas económicas que busca Bolivia

El presidente boliviano sostuvo un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos en Nueva York. Abordaron temas económicos y de agenda bilateral

Rodrigo Paz y Marco Rubio se estrechan la mano de pie con trajes oscuros ante las banderas de Estados Unidos y Bolivia
Rodrigo Paz y Marco Rubio se estrechan la mano durante un encuentro oficial frente a las banderas de Estados Unidos y Bolivia.
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reunió este lunes con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en Nueva York, a donde viajó anticipadamente para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En el encuentro, ambos políticos trataron temas de la agenda bilateral. Paz señaló que abordaron la apertura de mercados globales, los fenómenos climáticos y cuestiones de seguridad nacional, como la lucha contra “el narcotráfico y el terrorismo”, que incluyó evaluar el fortalecimiento de la Policía y las Fuerzas Armadas bolivianas.

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Rubio, en tanto, calificó la reunión con el mandatario boliviano como “productiva” y destacó del encuentro la reforma económica a la que apunta la administración de Paz. “Nuestra relación crítica con Bolivia es fundamental para los planes de Bolivia en cuanto al apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la reforma de sus sectores de combustibles, minería y energía”, escribió en redes sociales uno de los principales operadores de la política exterior de Donald Trump.

Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia en noviembre. La del jueves será su primera participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. REUTERS/Claudia Morales/File Photo
Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia en noviembre. La del jueves será su primera participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. REUTERS/Claudia Morales/File Photo

El encuentro entre el mandatario boliviano y el secretario estadounidense se produce luego de una semana de decisiones trascendentales en Bolivia, como la aprobación de un crédito del FMI de 1.900 millones de dólares para respaldar los planes económicos del Gobierno —que incluyen, como menciona Rubio, reformas en materia de minería y energía que todavía no se han puesto en marcha— y el levantamiento del subsidio al diésel, uno de los condicionamientos del organismo internacional.

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Se trata del tercer encuentro entre Paz y Rubio en el marco del acercamiento entre ambos países tras casi 20 años sin relaciones diplomáticas a nivel de embajadores. La primera reunión se produjo en Washington días antes de la posesión de Paz, cuando el entonces presidente electo y su antiguo equipo de asesores económicos viajaron a Estados Unidos para sostener reuniones con organismos de financiamiento externo.

La segunda vez se vieron en el marco de la cumbre del Escudo de las Américas, un encuentro que meses más tarde generó polémica por la presencia del asesor presidencial Fernando Cerimedo, hoy investigado por tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito y encubrimiento al narcotráfico, en un encuentro privado del Departamento de Estado con Paz y su entonces canciller.

Fernando Cerimedo junto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el excanciller Fernando Aramayo, en una reunión con Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de EEUU.
Fernando Cerimedo junto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el excanciller Fernando Aramayo, en una reunión con Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de EEUU, en marzo de este año.

Un par de meses después, se informó sobre una llamada telefónica entre Rubio y Paz en la que el estadounidense brindó su apoyo al Gobierno de Bolivia durante una ola de protestas sociales que exigían la renuncia del mandatario. Según informó el Departamento de Estado, Rubio expresó el “compromiso inquebrantable” de su país a la democracia boliviana y la administración de Paz.

En esta tercera visita de Paz a Estados Unidos, el presidente informó que tiene en agenda reuniones con otros líderes políticos y del ámbito empresarial. “Es una semana que es muy importante para Bolivia, no solo por los contactos que tendremos con otras naciones, también viene un mundo empresarial”, explicó el mandatario en una entrevista con el canal estatal. Paz anunció que tiene “una serie de acuerdos o preacuerdos” que no detalló y aseguró que retornará al país con “platita”.

“Cada vez que he salido al exterior, siempre retorno con ‘platita’. Siempre llego del BID, o de la CAF, o del Banco Mundial, y volvemos a Bolivia para invertir, ¿en qué? En carreteras, hospitales, colegios, generar soluciones para la gente, no para el Estado”, afirmó.

Su intervención en la Asamblea General de la ONU está prevista para el jueves 24 de septiembre.

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