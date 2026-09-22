El Salvador

Alianza médica internacional beneficiará a niños salvadoreños con cirugías ortopédicas por pie varo

Los equipos de España y Estados Unidos evaluaron las condiciones de los menores. Los menores sin indicación quirúrgica reciben zapatos ortopédicos, férulas y aparatos de apoyo para mejorar la alineación

La jornada en el Hospital Bloom combina operaciones, seguimiento y aparatos de apoyo tras 120 evaluaciones que determinaron el tratamiento adecuado para cada paciente hasta el 25 de septiembre en curso (Foto cortesía Ministerio de Salud)
La jornada en el Hospital Bloom combina operaciones, seguimiento y aparatos de apoyo tras 120 evaluaciones que determinaron el tratamiento adecuado para cada paciente hasta el 25 de septiembre en curso (Foto cortesía Ministerio de Salud)
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Cuarenta niños y niñas recibirán atención especializada, incluidas cirugías ortopédicas, por pie varo y equinovaro en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, como parte de una jornada que se extenderá hasta el 25 de septiembre.

La iniciativa reúne al Ministerio de Salud, el Club Rotario San Salvador Cuscatlán y la organización Healing The Children. El programa contempla intervenciones quirúrgicas para los pacientes seleccionados, además de la entrega de dispositivos ortopédicos para quienes no requieren una operación.

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Las cirugías están dirigidas a menores con alteraciones en la posición y alineación del pie, que pueden afectar su movilidad. La atención se desarrolla en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, uno de los centros de referencia pediátrica de El Salvador.

Las evaluaciones previas definieron quiénes requerían una cirugía

Antes del inicio de la jornada, los equipos médicos realizaron 120 consultas especializadas. En esas valoraciones participaron cirujanos de pie y tobillo de España y Estados Unidos, junto con anestesiólogos, terapistas, enfermeras y ortesistas.

Atenderán a 40 niños con pie varo y equinovaro en El Salvador (Foto cortesía Ministerio de Salud)
Atenderán a 40 niños con pie varo y equinovaro en El Salvador (Foto cortesía Ministerio de Salud)

Las consultas permitieron analizar las condiciones particulares de cada paciente y establecer cuáles eran candidatos a una intervención quirúrgica. El proceso también incluyó la identificación de menores que podían recibir tratamiento sin pasar por el quirófano.

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La atención previa buscó definir alternativas según el diagnóstico de cada niño o niña. De esa manera, los equipos médicos distribuyeron los casos entre procedimientos quirúrgicos, seguimiento especializado y apoyo con aparatos ortopédicos.

Zapatos ortopédicos y férulas para los pacientes que no serán operados

Los menores que no fueron seleccionados para cirugía recibieron zapatos ortopédicos, férulas y otros aparatos de apoyo. Entre esos insumos se encuentran los denominados AFO, dispositivos que se ajustan a la parte inferior de la pierna y el pie.

Estos elementos tienen la función de brindar soporte y contribuir a la alineación de esa zona del cuerpo. Su entrega responde a las necesidades detectadas durante las consultas previas y forma parte del tratamiento indicado para cada paciente.

Tras la valoración médica, los casos que no pasan por quirófano reciben férulas y dispositivos AFO, diseñados para dar soporte a la pierna y favorecer la alineación del pie afectado (Foto cortesía Ministerio de Salud)
Tras la valoración médica, los casos que no pasan por quirófano reciben férulas y dispositivos AFO, diseñados para dar soporte a la pierna y favorecer la alineación del pie afectado (Foto cortesía Ministerio de Salud)

El uso de órtesis puede ser una alternativa para los casos en los que el equipo médico determine que no es necesaria una operación o cuando el tratamiento requiera apoyo adicional después de la intervención.

Un equipo de 2 cirujanos y 8 residentes participa de la jornada

La jornada cuenta con la participación de dos cirujanos ortopedas y ocho médicos residentes, además de personal de anestesiología, enfermería hospitalaria y enfermería quirúrgica.

También intervienen terapistas y ortesistas, cuyas tareas abarcan la evaluación funcional, el acompañamiento de los pacientes y la adaptación de los aparatos ortopédicos. La articulación entre las distintas especialidades permite atender las fases quirúrgicas y posteriores de cada caso. Las instituciones involucradas prevén mantener este tipo de jornadas de manera anual.

El pie equino es una afección congénita en la que el pie del bebé apunta hacia adentro y hacia abajo. Según Mayo Clinic, los tendones que conectan los músculos con los huesos son más cortos de lo normal y modifican la posición del pie desde el nacimiento. La parte superior suele dirigirse hacia abajo y hacia adentro, el arco se eleva y el talón gira hacia el interior; en los casos más marcados, el pie puede parecer invertido.

También conocido como talipes equinovarus congénito, el pie equino aparece en hasta uno de cada 1.000 bebés. Puede presentarse en uno o ambos pies; aproximadamente la mitad de los niños afectados lo tiene de forma bilateral. El pie o el dedo mayor pueden ser más cortos que los del otro lado, mientras que los músculos de la pantorrilla suelen ser más pequeños. Al nacer, la afección no causa dolor ni molestias.

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