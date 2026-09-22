Chile: más de mil años de prisión para 18 miembros de un grupo radical mapuche que incendió un histórico molino

El atentado al Molino Grollmus en 2022 obligó al presidente Boric a reconocer que había terrorismo en Chile.

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Por los delitos de incendio, porte de armas, robo con violencia y homicidio calificado en calidad de frustrado, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete (630 kms al sur de Santiago) sentenció este lunes a 1055 años de prisión a 18 acusados por el ataque incendiario al histórico Molino Grollmus, hecho ocurrido en la comuna de Contulmo en agosto de 2022.

Todos son miembros del grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) y las penas más altas -81 años de presidio-, recayeron sobre sus líderes, quienes contaban con antecedentes penales previos, a saber:

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Federico Gerónimo Astete Catrileo, Gerson Alejandro Luengo Navarrete, Javier Alejandro Mariñán Millahual, Domingo David Esteban Mariñán Millahual y José Hernán Melgarejo Calbullanca.

Otros nueves adultos recibieron 65 años de cárcel: Víctor Ignacio Maldonado Millabur, Víctor Manuel Maldonado González, Robert Francisco Galindo Huenumil, Gerald Aníbal Marileo Matamala, Ariel Eduardo Marileo Matamala, Dago Reyes Reyes, Nelson Alonso Llempi, Nicolás Omar Sánchez Toledo y Luis Felipe Paineo Antimán.

En tanto, el comunero Rodrigo Arturo Valenzuela Canullán fue sancionado con un total 34 años de presidio.

Finalmente, dos menores de edad - L.R.M.M. y A.E.R.P-, quedaron con 10 años de internación en régimen cerrado, y un tercero -S.T.R.P-, recibió tres años de libertad asistida con internación parcial.

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De acuerdo al fiscal regional subrogante del Bío Bío, Michelangelo Bianchi, desde que los líderes de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) fueron detenidos los atentados causados por esa organización bajaron “prácticamente a cero”, según consignó BioBíoChile.

Sus cabecillas recibieron penas superiores a los 80 años de cárcel. En la foto, Federico Astete, líder de la RML.

El ataque

Según consta en la carpeta investigativa, el atentado fue planificado por el líder de la RML, Federico Astete. ¿El objetivo? El Molino Grollmus, declarado como Legado Patrimonial Arquitectónico por el Consejo de Monumentos Nacionales, construido en 1915 y que hasta antes del atentado funcionaba perfectamente realizando labores de molienda. ¿Sus dueños? Una conocida familia proveniente de colonos venidos de Suiza y Alemania.

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El grupo se reunió la tarde del 29 de agosto de 2022 en la cancha de Antiquina y en él había mapuches y no mapuches cuyas edades fluctuaban entre los 47 y los 15 años de edad, todos vecinos de las localidades cercanas de Tirúa y Cañete.

Allí, según el testigo protegido MG7, “se repartieron las armas, fusiles, escopetas y pistolas, chalecos antibalas y algunos cascos”, consignó una nota de Ex-Ante.

“Poco antes de llegar se detienen para preparar el ataque, quitándole una camioneta a un par de viejos con que se cruzaron en ese lugar, a quienes dejaron amarrados en dicho camino, ocupando esa camioneta para obstruir la ruta (...) También le quitan un auto a unas mujeres que iban pasando por ahí, dejándolas que se alejaran corriendo”, prosigue su testimonio.

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Una vez en el lugar, el grupo procedió a incendiar primero la casa de unos vecinos y luego se dirigieron a la vivienda de Helmuth Grollmus Scherer, de 85 años, y su hijo Cristián Grollmus, “provistos de las armas de fuego larga, calibre 12 milímetros y de armas cortas calibre 9 milímetros, .22 y .38, un fusil y al menos una subametralladora Uzi y comenzaron a disparar, de manera injustificada, hacia el inmueble, en cuyo interior permanecían las víctimas”, declaró el testigo protegido MG8.

El ataque fue reivindicado horas después por la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).

“Cristian Grollmus, con el objeto de proteger su vida y la de su padre, empleó dos armas de fuego, debidamente inscritas: una escopeta calibre 12 milímetros y un arma corta calibre 9 milímetros marca Beretta; con las que intentó repeler el ataque (...). Su padre también intentó defender su vida y bienes, provisto de una escopeta calibre 16 milímetros, pese a su avanzada edad”.

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“Durante el ataque, otro grupo de imputados provisto de antorchas y líquido acelerante, procedió a iniciar diversos focos de incendio independientes entre sí en la leñera, el Molino y el museo familiar, resultado completamente destruidos”.

Loa atacantes ingresaron entonces a otra viviendo colindante y arrastraron a Carlos Enrique Grollmus Thiele, de 79 años, al medio de la línea de fuego “utilizándolo como una especie de escudo humano, con el objeto de evitar la acción defensiva de don Helmutt y don Cristian”, continúa su declaración, según el medio citado.

A Grollmus Thiele le dispararon en las piernas, lo que provocaría luego la amputación de una de sus extremidades. En paralelo, otro grupo atacó a Ramón Nonato Cid Gutiérrez, de 75 años, quien venía a buscar a su hijo, Cristián Rodrigo Cid Ferreira, trabajador del lugar.

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En medio del forcejeo, este último recibió “un disparo con intención homicida impactándolo a la altura de uno de sus ojos (...) resultando con un trauma ocular de ojo derecho, además de impacto por perdigones en zona de la frente y hombro izquierdo, perdiendo completa y definitiva de visión de dicho ojo”.