De ‘Dime Ven’ a sus 20 años de éxitos: Motel gira por México y busca conectar con la “nueva camada de artistas”

'Dime ven' e 'Y te vas' son dos éxitos de la banda chilanga Motel (Foto: Archivo)

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Motel está listo para reencontrarse con el público que ha acompañado su historia durante dos décadas, pero esta vez la nostalgia no será el único ingrediente. Rodrigo Dávila y Billy Méndez platicaron en exclusiva con Infobae México sobre el momento que atraviesa la agrupación, el significado de seguir vigentes y los nuevos proyectos que tienen en puerta, entre ellos un disco inédito y posibles colaboraciones con artistas de nuevas generaciones.

El grupo mexicano prepara una serie de conciertos especiales en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, donde buscará recorrer buena parte de un catálogo construido durante 20 años. La agrupación adelantó que estas presentaciones serán una oportunidad para recuperar canciones que suelen quedar fuera de sus repertorios y ofrecer una experiencia distinta a la de sus shows habituales.

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Sin embargo, detrás de los festejos surge una pregunta que Motel parece dispuesto a responder: ¿qué sigue para una banda con dos décadas de historia? Para Rodrigo y Billy, la respuesta no implica alejarse de sus raíces. Mientras revisitan canciones como “Dime Ven”, también buscan colaborar con la nueva generación de artistas mexicanos.

“Tenemos muchas ganas de compartir y hacer colaboraciones con esta nueva camada de artistas que están saliendo en México”, señalan.

Motel celebra 20 años y reconoce el peso de seguir vigente

Los integrantes del grupo musical Motel posan en las gradas del Estadio Corregidora en la ciudad de Querétaro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Rodrigo Dávila, llegar a esta etapa de la carrera de Motel representa principalmente un motivo de agradecimiento. El cantante reconoció que continúa siendo emocionante comprobar que el público mantiene el interés por escuchar sus canciones y verlos sobre los escenarios, incluso después de tantos años de trayectoria.

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“Pues muy felices, muy agradecidos, hasta conmovidos”, expresó Rodrigo al hablar sobre el momento actual de la agrupación. Para el músico, una de las mayores satisfacciones está en saber que las canciones de Motel todavía forman parte de la vida de sus seguidores y que existe una nueva oportunidad para continuar creando música.

Billy Méndez compartió una perspectiva similar y describió la permanencia de Motel dentro de la industria musical como un proceso lleno de factores que tuvieron que coincidir para llegar hasta el presente. “Es, pues más que nada, muy gratificante”, explicó. El músico destacó que poder mantener una conexión con el público, conseguir canciones que conecten y continuar ofreciendo conciertos es algo que ambos integrantes valoran especialmente.

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“Dime Ven” y la extraña sensación de escuchar al Motel de hace 20 años

Motel anuncia dos conciertos especiales en Guadalajara y Ciudad de México como parte de su regreso a los escenarios (Ocesa)

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista surgió cuando Rodrigo habló de “Dime Ven”, una de las canciones que forman parte de la historia de Motel, y de lo que ocurre actualmente cuando vuelve a escuchar aquellas grabaciones que realizó siendo mucho más joven.

El cantante explicó que durante los primeros años la experiencia podía ser incluso incómoda. Una cosa era interpretar las canciones sobre el escenario y otra muy distinta encontrarse con ellas de manera inesperada mientras sonaban en algún lugar. “Al principio, cuando la oía sonar, es muy distinto escucharla, que suene, a tú tocarla”, recordó Rodrigo.

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Incluso llegó a reconocer que escuchar uno de sus temas fuera de contexto le provocaba una reacción de rechazo. “Ay, no, ya quítenla”, bromeó entre risas. Con el paso de los años, sin embargo, esa relación cambió. La distancia le permitió mirar aquellas canciones desde otra perspectiva y reconocer el trabajo que había detrás de ellas.

“Con el paso del tiempo me la he aprendido a escuchar con mucha más emoción y mucho más orgullo por lo que pudimos hacer en ese momento dado”, explicó. Para Rodrigo, la evolución también está relacionada con aceptar que una canción puede adquirir una vida propia cuando deja de pertenecer únicamente al artista y comienza a formar parte de los recuerdos de quienes la escuchan.

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Esa transformación se hace todavía más evidente cuando escucha su propia voz en las grabaciones de aquella época. “Me da un poco de asombro cómo sonaba mi voz de distinta cuando estaba mucho más chavito”, confesó. Al volver a escucharla, el cantante puede reconocer al joven que era cuando grabó aquellas canciones y observar, desde el presente, todo el camino que ha recorrido Motel.

Motel llevará sus dos décadas a Monterrey, Guadalajara y CDMX

Las presentaciones de Motel celebran más de 20 años de trayectoria y éxitos en el pop rock en español (Ocesa)

La celebración también llegará a los escenarios. Motel se presentará el 28 de noviembre de 2026 en el Foro Urbano de Monterrey, el 5 de diciembre en el Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara y el 12 de diciembre en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México, con presentaciones especiales pensadas para recorrer una parte más amplia de su trayectoria.

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Billy explicó que uno de los principales retos para la banda es precisamente la cantidad de canciones que se han acumulado durante estos 20 años. En conciertos con tiempos limitados, especialmente en festivales, el grupo suele enfrentarse a la necesidad de elegir entre sus éxitos más conocidos y las canciones más recientes.

“Se va poniendo complicado. Son muchas canciones en catálogo”, reconoció Billy. Por ello, estas presentaciones tendrán mayor espacio para recuperar temas que normalmente no consiguen entrar en el repertorio. La intención es que el público pueda escuchar una parte más extensa de la historia de Motel y que la experiencia esté a la altura de una celebración de dos décadas.

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La agrupación también contempla elementos visuales y la posibilidad de compartir escenario con colegas, aunque durante la entrevista Rodrigo y Billy aclararon que todavía no existen confirmaciones definitivas sobre los invitados. “Nos gustaría, pues sí, compartir escenario con amigos de esta carrera”, explicó Rodrigo, quien señaló que ya existen algunos acercamientos, aunque todavía no podían revelar nombres.

Billy, por su parte, adelantó que estos conciertos buscan “sacar la alfombra roja”, incorporar sorpresas y aprovechar la oportunidad de interpretar canciones que suelen quedar fuera por las restricciones de tiempo. La promesa es construir una experiencia más amplia para los seguidores que han acompañado a Motel a lo largo de los años.

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La nostalgia no es suficiente: Motel prepara un disco inédito

Billy y Rodrigo son los integrantes de Motel, banda formada en 2003 Foto: Archivo

Aunque los conciertos estarán inevitablemente ligados a la historia de Motel, la agrupación no quiere que sus 20 años se conviertan únicamente en un ejercicio de nostalgia. Billy confirmó que uno de los proyectos más importantes que tienen por delante es la preparación de un nuevo disco inédito, un desafío que genera emoción, pero también incertidumbre.

“Pues viene un disco inédito, ¿no? Viene un disco inédito, que eso siempre es como equivalente a parir hijos, creo. Uno nunca sabe qué va a pasar con eso”, comentó entre risas. La frase refleja la expectativa que existe alrededor de crear y presentar nueva música después de una trayectoria tan extensa.

El nuevo material también podría abrir la puerta a una etapa de colaboraciones con músicos de nuevas generaciones. Billy explicó que existe interés por acercarse a una escena mexicana que considera diversa, con propuestas que transitan entre el pop, el rock, lo urbano y el hip hop.

El integrante de Motel consideró que existe una nueva camada de artistas que se ha estado desarrollando mientras otros géneros han ocupado buena parte de los espacios principales de la música. “Hay una nueva camada que ha estado ahí como cocinándose”, señaló, al referirse a proyectos que, desde su perspectiva, merecen mayor exposición.

Para la agrupación, colaborar con estos músicos también permitiría crear un puente entre generaciones. Billy explicó que les gustaría trabajar con artistas jóvenes que quizá escucharon a Motel cuando eran niños o adolescentes. “Luego esta mezcla de vieja-nueva generación está muy chida”, afirmó.

De México a Sudamérica: Motel quiere seguir construyendo su historia

Motel - (Instagram)

El futuro de Motel tampoco se limita a las tres fechas anunciadas en México. Durante la conversación, Billy habló del deseo de continuar llevando la música de la agrupación a distintas ciudades del país, así como a Sudamérica, Estados Unidos y España.

La intención es reencontrarse con las personas que han acompañado la carrera del grupo en distintos territorios y, al mismo tiempo, continuar ampliando el alcance de su música. Para Billy, la conexión con el público hispanohablante representa una oportunidad para mantener activo el camino de Motel después de 20 años.

La idea de seguir avanzando también quedó reflejada en una dinámica de palabras rápidas realizada al final de la entrevista. Cuando Rodrigo escuchó “Motel”, respondió “alegría”. Ante la palabra “escenario”, su respuesta fue todavía más contundente: “Como en casa”.

Guadalajara despertó en Billy recuerdos de “familia, comida deliciosa, tortas ahogadas y excelentes conciertos”, mientras que el Teatro Metropólitan llevó a Rodrigo a hablar de “ilusión, un viaje al pasado, una reconexión con nosotros y con nuestra música”.

Finalmente, Billy dejó una invitación para quienes han seguido a la agrupación durante estas dos décadas. Primero bromeó con que quizá Motel no volvería a ofrecer una celebración de este tipo, pero después explicó que organizar estos conciertos representa un esfuerzo importante para la banda.

“Si eres alguien que le gusta nuestra banda, si eres alguien que nos sigue, creo que estos son los momentos para sacar ahí el apoyo a la banda y venir a acompañarnos”, expresó.

Motel llega así a sus 20 años con una historia que ya pertenece a varias generaciones. “Dime Ven” y otras canciones de sus primeros años ahora pueden escucharse desde una perspectiva distinta por sus propios integrantes, pero la agrupación no parece dispuesta a quedarse únicamente en los recuerdos. Entre los conciertos de aniversario, un disco inédito, nuevas colaboraciones y el deseo de visitar más países, Rodrigo Dávila y Billy Méndez preparan una etapa en la que el pasado y el futuro de Motel podrán encontrarse sobre el mismo escenario.