Colombia

Capturados cuatro militares retirados por tráfico de material de guerra que sustraían de unidades militares: el líder de la banda coordinaba desde la cárcel

La organización estaba integrada por retirados de las Fuerzas Militares y civiles que extraían piezas de armas, municiones y accesorios de unidades militares para comercializarlos y trasladarlos hacia el oriente del país

La operación del Gaula Militar, apoyada por la Policía y la Fiscalía, se ejecutó contra cuatro uniformados retirados y dos civiles, quienes quedaron bajo custodia para responder por concierto para delinquir - crédito Ejército Nacional
La operación del Gaula Militar, apoyada por la Policía y la Fiscalía, se ejecutó contra cuatro uniformados retirados y dos civiles, quienes quedaron bajo custodia para responder por concierto para delinquir - crédito Ejército Nacional
Guardar

El Ejército Nacional informó este 22 de septiembre de 2026 la captura de cuatro militares retirados y dos particulares requeridos por tráfico de material de guerra. A partir de información de inteligencia, el Comando indicó que el jefe de la red “vendría adelantando y coordinando todas las actividades delictivas desde la cárcel La Picota”.

La operación estuvo a cargo del Gaula Militar, con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Las órdenes de captura se emitieron por concierto para delinquir con fines de tráfico de material de guerra.

PUBLICIDAD

Los detenidos fueron ubicados en Ibagué, Tolima; Armenia, Quindío; Florencia, Caquetá; Villavicencio, Meta, y Bogotá. Todos quedaron a disposición de las autoridades para su judicialización.

Según el comunicado, la organización estaba integrada por retirados de las Fuerzas Militares y civiles que extraían piezas de armas, municiones y accesorios de unidades militares para comercializarlos y trasladarlos hacia el oriente del país. El material tenía como destino estructuras criminales de Meta y Guaviare.

El Ejército ratificó su posición institucional frente a estos hechos: “Cero tolerancia con actos de corrupción y toda actividad que vaya en contravía del marco jurídico, principios y valores institucionales”.

PUBLICIDAD

El Ejército Nacional informó este 22 de septiembre de 2026 la captura de cuatro militares retirados y dos particulares requeridos por tráfico de material de guerra - crédito @COL_EJERCITO/X
El Ejército Nacional informó este 22 de septiembre de 2026 la captura de cuatro militares retirados y dos particulares requeridos por tráfico de material de guerra - crédito @COL_EJERCITO/X

Capturan a ocho militares activos y un retirado por presunto peculado y falsedad en documentos

El 25 de agosto de 2026 se comunicó que nueve militares vinculados al Ejército Nacional de Colombia fueron capturados por presuntos delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público. El grupo está conformado por ocho uniformados activos y un sargento primero retirado.

Las órdenes judiciales fueron emitidas por la Fiscalía 03 Seccional de Cúcuta. En el operativo participaron el Gaula Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

La investigación se prolongó durante más de 18 meses y se enfocó en posibles anomalías administrativas y en el manejo de bienes y recursos destinados a distintas unidades del Ejército Nacional.

La actuación judicial busca establecer si los detenidos se apropiaron de recursos estatales y si utilizaron o modificaron documentos públicos para facilitar trámites irregulares o encubrir fallas administrativas.

El operativo fue coordinado por el Gaula Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación tras más de 18 meses de investigación por corrupción - crédito prensa Ejército
El operativo fue coordinado por el Gaula Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación tras más de 18 meses de investigación por corrupción - crédito prensa Ejército

Entre los detenidos hay tres mayores y cinco suboficiales activos

Los militares en servicio activo capturados son tres mayores, tres sargentos segundos, un sargento primero y un sargento viceprimero. El noveno implicado es un sargento primero retirado. La información oficial no incluyó las identidades de los detenidos ni precisó las unidades en las que habrían ocurrido los hechos investigados.

Según el Ejército Nacional, las diligencias permitieron identificar presuntas conductas contrarias al marco jurídico y a los principios que rigen la institución.

La pesquisa también examinó posibles omisiones en los controles internos y eventuales vínculos de complicidad dentro de las dependencias involucradas.

La investigación aborda el manejo de recursos y documentos oficiales

El peculado por apropiación ocurre cuando un servidor público utiliza recursos estatales para su beneficio o para favorecer a terceros.

La falsedad en documento público comprende la elaboración o modificación de documentos oficiales con el fin de respaldar actuaciones irregulares u ocultar anomalías.

Las capturas se realizaron por órdenes judiciales de la Fiscalía 03 Seccional de Cúcuta ante presuntos manejos irregulares de recursos y trámites administrativos - crédito prensa Ejército Nacional
Las capturas se realizaron por órdenes judiciales de la Fiscalía 03 Seccional de Cúcuta ante presuntos manejos irregulares de recursos y trámites administrativos - crédito prensa Ejército Nacional

Las acusaciones corresponden a hechos que permanecen bajo investigación. La responsabilidad de cada detenido deberá establecerse durante el proceso judicial.

El Ejército Nacional informó que los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para la etapa de judicialización.

El Ejército abrió actuaciones internas contra los implicados

La institución castrense anunció la apertura de trámites disciplinarios y administrativos paralelos al proceso penal. Esas actuaciones buscarán determinar la responsabilidad individual de los militares investigados y garantizar el debido proceso.

El Ejército Nacional afirmó que mantiene una política de cero tolerancia frente a la corrupción. La entidad señaló que la operación conjunta buscó reforzar la transparencia y la legitimidad institucional.

Temas Relacionados

EjércitoCuatro militares retiradosTráfico de material de guerraFuerzas MilitaresColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

El duelo entre “Cardenales” y “Azucareros” abrirá la fecha 12 del fútbol profesional colombiano en la capital de la república

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Cayó MiLoto en Antioquia: esta es la millonada que se llevará el ganador en el municipio de Bello

Es la segunda vez que el premio mayor del juego cae en el municipio antioqueño durante el 2026. Además, otros 15.804 apostadores se llevaron premios de menor cuantía tras el sorteo del lunes 21 de septiembre

Cayó MiLoto en Antioquia: esta es la millonada que se llevará el ganador en el municipio de Bello

Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, le lanzó pulla a Verónica Alcocer con elogio a la esposa de Abelardo de la Espriella: “Ella sí está realmente involucrada en lo que es realmente el rol de Primera Dama”

La hija del exmandatario se refirió también al alcance de posibles denuncias contra Pineda por la recolección de fondos que ha realizado como persona natural para los damnificados del terremoto del 10 de agosto de 2026

Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, le lanzó pulla a Verónica Alcocer con elogio a la esposa de Abelardo de la Espriella: “Ella sí está realmente involucrada en lo que es realmente el rol de Primera Dama”

J Balvin dejó mensaje durante un show en vivo que relacionan con su separación de Valentina Ferrer: “Somos humanos, nos tropezamos”

La intervención del artista antes de cantar uno de sus éxitos generó especulaciones en redes, aunque no mencionó a la modelo argentina

J Balvin dejó mensaje durante un show en vivo que relacionan con su separación de Valentina Ferrer: “Somos humanos, nos tropezamos”

Santa Fe no podrá jugar la final del fútbol femenino en El Campín y realizó fuerte crítica por la administración del estadio: “No resulta aceptable”

El presidente del equipo Cardenal tiene como opción jugar en el estadio La Independencia de Tunja, debido a que el montaje de la tarima para el concierto de BTS fue priorizada por Sencia

Santa Fe no podrá jugar la final del fútbol femenino en El Campín y realizó fuerte crítica por la administración del estadio: “No resulta aceptable”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Tensión en la Troncal del Caribe: quemaron dos buses tras operativo contra las Acsn; la Gobernación del Magdalena convocó un PMU

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

Atacaron con, por lo menos, 5 drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle

ENTRETENIMIENTO

J Balvin dejó mensaje durante un show en vivo que relacionan con su separación de Valentina Ferrer: “Somos humanos, nos tropezamos”

J Balvin dejó mensaje durante un show en vivo que relacionan con su separación de Valentina Ferrer: “Somos humanos, nos tropezamos”

La actriz Natalia Reyes mostró paso a paso su recorrido por la ciudadela que construyó Shakira para sus conciertos en España: “Es un concepto”

Tavo Bernate fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tras errada decisión bajo presión

Esposa de Luis Alfonso desempolvó fotos de cuando aún no era famoso y le dedicó emotivo mensaje

Reykon habló de las ‘coquetas’ miradas que tuvo con Shakira, que provocaron rumores de romance: “Yo me sentí muy impactado”

Deportes

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe no podrá jugar la final del fútbol femenino en El Campín y realizó fuerte crítica por la administración del estadio: “No resulta aceptable”

Eduardo Méndez aclaró cuál sería la sede de la final de la Liga BetPlay entre Santa Fe y Cali: “El fútbol femenino cobra valor”

Así fue el primer entrenamiento de la selección Colombia de mayores antes de su partido ante México: 20 jugadores estuvieron en la práctica

América de Cali se refirió a la deuda que tiene el equipo con el delantero Duván Vergara: “Reconocemos que existe”