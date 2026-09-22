Costa Rica

¿Quiere estudiar en Estados Unidos? 25 universidades llegarán a Costa Rica con información sobre becas, carreras y financiamiento

La feria se realizará el próximo 29 de septiembre en San Pedro y permitirá a estudiantes, profesionales y familias conversar directamente con representantes de instituciones estadounidenses para conocer oportunidades de educación superior

Un total de 25 universidades e instituciones de educación superior de Estados Unidos participarán en una feria educativa en Costa Rica el próximo 29 de septiembre.
Un total de 25 universidades e instituciones de educación superior de Estados Unidos participarán en una feria educativa en Costa Rica el próximo 29 de septiembre.
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Los costarricenses interesados en cursar una carrera universitaria, especializarse profesionalmente o realizar estudios de posgrado en Estados Unidos tendrán la oportunidad de conocer distintas alternativas académicas sin necesidad de viajar al extranjero.

Un total de 25 universidades e instituciones de educación superior estadounidenses llegarán a Costa Rica el próximo martes 29 de septiembre para participar en la Feria de Universidades 2026: Estudiá en Estados Unidos, una actividad dirigida a estudiantes de colegio, universitarios, profesionales y familias que estén considerando continuar su formación académica en ese país.

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El encuentro se realizará de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN), sede San Pedro, donde los asistentes podrán conversar directamente con representantes de las instituciones participantes.

Durante la jornada, las personas interesadas tendrán acceso a información sobre carreras universitarias, programas de posgrado, requisitos de ingreso, oportunidades de becas, alternativas de financiamiento y aspectos relacionados con la vida estudiantil en Estados Unidos.

La iniciativa forma parte del EducationUSA Mexico and Central America Fall Tour 2026, un recorrido regional que reúne a más de 65 universidades e instituciones estadounidenses y contempla actividades en distintas ciudades de México, Guatemala y Costa Rica.

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El objetivo es acercar las oportunidades de educación superior internacional a estudiantes que buscan ampliar sus posibilidades académicas y profesionales, pero que necesitan orientación antes de iniciar un proceso de admisión fuera del país.

Ana Solís, EducationUSA Adviser – Costa Rica, explicó que elegir una institución universitaria en el extranjero requiere analizar diferentes factores, desde las características de los programas académicos hasta las posibilidades económicas de cada estudiante.

“Elegir una universidad en otro país implica mucho más que identificar una carrera que nos interese. Es importante conocer los requisitos de admisión, las posibilidades de financiamiento y las características de cada institución para determinar cuál opción se ajusta mejor a nuestro perfil y a nuestras metas”, señaló Solís.

La especialista destacó que uno de los principales beneficios de este tipo de actividades es la posibilidad de establecer contacto directo con las universidades, en lugar de depender exclusivamente de la información publicada en sus plataformas digitales.

Esto permitirá que los asistentes planteen consultas específicas sobre sus intereses académicos, conozcan las particularidades de las instituciones y comparen diferentes alternativas antes de tomar una decisión.

Los asistentes podrán conocer programas académicos, requisitos de admisión, oportunidades de becas y alternativas de financiamiento para estudiar en territorio estadounidense.
Los asistentes podrán conocer programas académicos, requisitos de admisión, oportunidades de becas y alternativas de financiamiento para estudiar en territorio estadounidense.

Información sobre becas, TOEFL y procesos de admisión

Además de los espacios de conversación con las universidades, la feria contará con una agenda de charlas orientadas a explicar algunos de los principales pasos que deben seguir las personas interesadas en estudiar en Estados Unidos.

Entre los temas que se abordarán figuran el TOEFL, los procesos de aplicación universitaria, las opciones de financiamiento y las oportunidades de becas Fulbright.

El TOEFL es una de las pruebas internacionales utilizadas por instituciones académicas para evaluar el dominio del inglés de personas cuya lengua materna es distinta de ese idioma. Conocer sus características y los requisitos de cada universidad puede resultar relevante para quienes buscan acceder a programas impartidos en inglés.

Por su parte, las charlas relacionadas con los procesos de aplicación permitirán acercar a los interesados a los procedimientos que deben considerar al preparar una solicitud de ingreso a una institución estadounidense.

Las oportunidades de financiamiento también ocuparán un espacio dentro de la jornada, debido a que los costos de matrícula, alojamiento y manutención son factores que las familias deben analizar al valorar una experiencia académica internacional.

La feria permitirá conocer oportunidades de becas y consultar directamente con las instituciones sobre las alternativas disponibles, aunque las condiciones y requisitos dependerán de cada programa.

La experiencia incorporará, además, una propuesta tecnológica para que los visitantes puedan conocer cómo son algunas instalaciones universitarias estadounidenses.

La actividad contará con charlas sobre el examen TOEFL, procesos de aplicación universitaria, financiamiento y oportunidades de becas Fulbright. Fuente: Universidad de Costa Rica
La actividad contará con charlas sobre el examen TOEFL, procesos de aplicación universitaria, financiamiento y oportunidades de becas Fulbright. Fuente: Universidad de Costa Rica

Mediante lentes de realidad virtual, los participantes tendrán la posibilidad de explorar campus universitarios y acercarse visualmente a los espacios donde se desarrolla la vida académica en diferentes instituciones.

La actividad contará también con representantes de la Embajada de los Estados Unidos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y entidades relacionadas con pruebas internacionales.

De esta manera, quienes estén considerando continuar sus estudios fuera de Costa Rica podrán reunir información académica y financiera, resolver inquietudes sobre los procesos de ingreso y conocer diferentes instituciones durante una misma jornada.

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