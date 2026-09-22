República Dominicana

Higüey, uno de los principales centros económicos de República Dominicana, sufre apagones de hasta 16 horas

Los cortes de energía afectan a hogares y pequeños comercios, que deben asumir mayores costos para conservar productos, mantener equipos en funcionamiento en sus actividades diarias debido a fallas y trabajos de mantenimiento

Los cortes de energía eléctrica de hasta 16 horas alteran la rutina de hogares y comercios en Higüey, La Altagracia. REUTERS/Norlys Perez/Archivo
Los cortes de energía eléctrica de hasta 16 horas alteran la rutina de hogares y comercios en Higüey, La Altagracia. REUTERS/Norlys Perez/Archivo
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En Higüey, principal centro urbano y económico de La Altagracia, los cortes de energía eléctrica de hasta 16 horas han alterado la rutina de hogares y comercios.

Las interrupciones, que combinan trabajos programados y averías, obligan a muchos negocios a destinar parte de sus ingresos a combustibles, plantas eléctricas e inversores para mantener sus operaciones.

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Dirigentes comunitarios de distintos barrios señalaron que algunos cortes comienzan a las 9:00 am y se extienden hasta las 6:00 pm. En otros casos, las fallas ocurren durante la noche y el restablecimiento del servicio puede tardar un día o más. Los reclamos se concentran en sectores como Villa Guerrero, Villa María, Villa Cerro, Los Morales, Elio María Montás, La Pangola y Cerro Lindo, según una publicación de Diario Libre.

Los residentes atribuyen parte de los problemas a transformadores que no soportan la demanda de las viviendas conectadas. Cuando un equipo presenta una falla, el servicio queda interrumpido mientras se realizan sustituciones o reparaciones. Según los comunitarios, algunas intervenciones permiten restablecer la electricidad de forma temporal, pero las sobrecargas vuelven a presentarse.

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Las averías y los trabajos programados provocan interrupciones diurnas, nocturnas y restablecimientos que pueden tardar un día o más. (Telemetro)
Las averías y los trabajos programados provocan interrupciones diurnas, nocturnas y restablecimientos que pueden tardar un día o más. (Telemetro)

Los comercios deben asumir costos adicionales para conservar sus productos

El impacto alcanza las tiendas de barrio, panaderías, salones de belleza y otros establecimientos que dependen del suministro para operar. Los comerciantes necesitan energía para refrigerar alimentos y bebidas, utilizar herramientas de trabajo, mantener iluminación y atender a sus clientes.

Propietarios de pequeños negocios indicaron que el uso de plantas eléctricas e inversores eleva sus gastos diarios. El combustible se convierte en un costo adicional para evitar pérdidas por productos dañados, sobre todo en comercios que venden alimentos perecederos o bebidas frías. Esta situación reduce el margen de ganancia y complica la operación de establecimientos con ingresos limitados.

Un comerciante consultado señaló que su factura eléctrica mensual, que antes se ubicaba entre 6.000 y 8.000 pesos dominicanos, ha llegado a 20.000 pesos (aproximadamente $330) o más. La percepción entre los usuarios es que los montos aumentan pese a la irregularidad del servicio. También cuestionan que los gastos por combustibles y reparaciones recaigan sobre negocios que ya enfrentan interrupciones durante varias horas.

Los salones de belleza también registran dificultades. La falta de electricidad limita el uso de secadores, equipos de tratamiento y otros aparatos necesarios para prestar sus servicios. En algunos casos, los dueños deben recurrir a fuentes alternativas de energía o reprogramar citas.

Los reclamos por apagones en Higüey se concentran en Villa Guerrero, Villa María, Villa Cerro, Los Morales, Elio María Montás, La Pangola y Cerro Lindo. REUTERS/Juan Carlos Hernández
Los reclamos por apagones en Higüey se concentran en Villa Guerrero, Villa María, Villa Cerro, Los Morales, Elio María Montás, La Pangola y Cerro Lindo. REUTERS/Juan Carlos Hernández

Las interrupciones nocturnas generan preocupación por la seguridad

Los apagones durante la noche suman inquietud entre los vecinos. Comunitarios de Los Ríos de Anamuya informaron que el servicio puede interrumpirse varias veces en una misma jornada y que algunas fallas se prolongan hasta la madrugada.

La falta de iluminación en calles y zonas residenciales preocupa a quienes regresan de trabajar, en especial a personas vinculadas con la actividad hotelera y a quienes se desplazan en horarios nocturnos. Residentes denunciaron robos durante interrupciones recientes y reclamaron mayor respuesta ante las averías.

Vista nocturna de una calle oscura con dos personas cruzando un paso de cebra. Una furgoneta estacionada y varios vehículos avanzan con faros encendidos
La falta de iluminación durante interrupciones nocturnas en Higüey preocupa a trabajadores, personas que se desplazan de noche y vecinos que denunciaron robos. (Andina)

Edeeste atribuye las fallas a obras, cables y sobrecargas

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) explicó que las interrupciones de las últimas semanas respondieron a varios factores. La compañía informó que concluyó la construcción de un nuevo circuito para reducir la carga de otro que presentaba sobrecarga.

Los trabajos incluyeron la instalación de más de 800 metros de línea triple, más de 100 postes y otro tramo superior a 500 metros. La empresa añadió que fallas en cables URD, luego de vientos fuertes y descargas eléctricas, obligaron a realizar reparaciones durante más de dos semanas.

Edeeste también reconoció problemas puntuales con transformadores. En San Pedro de Higüey, un equipo de 100 kVA colapsó y dejó a la comunidad sin servicio durante cerca de tres días. La distribuidora afirmó que, tras los trabajos en la subestación, prevé una mejora en las zonas afectadas y anticipó nuevas interrupciones programadas en otra infraestructura.

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