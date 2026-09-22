Estados Unidos

Prisión federal para una ex estrella infantil de Disney: Bobb'e J. Thompson, condenado a más de dos años por portar un arma robada

Tres antecedentes penales, una pistola con bala en la recámara y un acuerdo de culpabilidad sellaron el destino judicial del actor de Kansas City

Thompson visitó el programa de Ellen DeGeneres en sus años de mayor exposición mediática, cuando era uno de los rostros jóvenes más reconocidos de la televisión estadounidense (@ellendegeneres)
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El sistema judicial federal de Estados Unidos no distingue entre famosos y desconocidos a la hora de aplicar sus reglas.

Bobb’e J. Thompson, el actor que millones de niños conocieron en la pantalla de Disney Channel, lo comprobó el 16 de septiembre pasado cuando el juez Leonard T. Strand le impuso una pena que deberá cumplir en su totalidad, sin posibilidad de reducción, informó Los Angeles Times.

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Thompson tiene 30 años, es oriundo de Kansas City, Misuri, y construyó su carrera desde la infancia en producciones de alto perfil.

La sentencia, dictada en Sioux City por el Tribunal del Distrito Norte de Iowa, cerró un proceso que arrancó exactamente un año antes, el 22 de septiembre de 2025, con una detención que en principio parecía una infracción de tránsito menor.

Bobb'e J. Thompson viste una camiseta negra, lleva auriculares al cuello y hace el gesto de pulgares arriba frente a una cortina roja
El intérprete de Kansas City debutó ante las cámaras siendo un niño y construyó una carrera que lo llevó a trabajar con figuras de primer nivel de Hollywood (AP Photo/Matt Sayles)

Una carrera infantil que arrancó en Disney Channel

Thompson debutó frente a las cámaras siendo un niño. Tuvo un papel recurrente en That’s So Raven, la popular serie de Disney Channel, y más tarde participó en producciones como 30 Rock, Role Models y Tyler Perry’s House of Payne.

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Su trayectoria lo consolidó como una de las caras infantiles más reconocidas de la televisión estadounidense de los 2000.

Un niño afroamericano con una camiseta de manga larga a rayas habla en una habitación junto al logotipo de Disney Channel
La serie de Disney Channel que lo catapultó al estrellato sigue siendo uno de los programas infantiles más recordados de la televisión estadounidense de los 2000 (Disney Channel)

La detención comenzó con una persecución a alta velocidad

Un oficial de tránsito interceptó el vehículo de Thompson luego de detectar que circulaba a 167 kilómetros por hora (104 millas por hora), más de 50 kilómetros por hora (30 millas por hora) por encima del límite permitido en la zona, de acuerdo con KTIV.

Al acercarse a la ventanilla, el agente advirtió que el conductor y el acompañante cambiaron de lugar y percibió olor a marihuana proveniente del interior, lo que habilitó la requisa del vehículo.

Bajo el alias King Bobb'e J, el actor canjeó los sets de televisión por los estudios de grabación, apostando por el rap como su proyecto artístico de largo plazo (@Bobb'e J)

En el vehículo había una pistola robada con una bala en la recámara

El registro del auto arrojó el hallazgo de una mochila con bolsas de marihuana adquiridas en dispensarios, junto con una pistola calibre .40 completamente cargada con un cargador de 15 balas y una bala ya en la recámara, según precisó el portal Rolling Out.

Las autoridades verificaron que el arma había sido denunciada como robada en Misuri.

Un hombre con gafas, camiseta rosada con estampado y vaqueros grises permanece entre vallas metálicas y cajas de equipo técnico
El arma, una pistola calibre .40 con cargador completo, había sido denunciada como robada en Misuri antes de aparecer en el auto que conducía Thompson aquella noche en Iowa (@iam_kingbobbej)

Thompson acumula tres condenas anteriores al fallo de Iowa

El historial judicial del actor ya era extenso antes del episodio en Iowa. En 2020 fue condenado por lesiones corporales graves y por agresión, en dos procesos separados, tal como recogió TMZ.

Dos años más tarde, en 2022, una nueva condena lo encontró culpable de posesión prohibida de arma de fuego, condición que convirtió el episodio de Iowa en un delito federal de mayor peso.

Ese antecedente fue determinante: en abril de 2026, Thompson se declaró culpable del cargo de posesión ilegal de arma de fuego por parte de un condenado. La fiscalía subrayó que los registros previos agravaron la imputación.

Un hombre con gorro, gafas y camiseta blanca junta las manos sentado en el asiento trasero de un automóvil de lujo
Cada condena previa agravó su situación legal: la prohibición de portar armas impuesta en 2022 fue precisamente la norma que quebrantó en Iowa (@Bobb'e J)

Strand lo sentenció a 30 meses de prisión, a los que se suman tres años de libertad supervisada una vez que complete el fallo.

La Oficina del Fiscal Federal destacó una característica determinante del sistema penitenciario estadounidense: no existe la libertad condicional en el ámbito federal, por lo que Thompson deberá cumplir la totalidad de la pena.

Hasta el momento, permanece bajo custodia del Servicio de Alguaciles Federales (U.S. Marshals) a la espera de su traslado a una instalación del sistema federal de prisiones, según confirmó Yahoo Entertainment.

El Servicio de Alguaciles Federales es el organismo encargado de custodiar a los condenados por la justicia federal hasta su ingreso definitivo a una institución penitenciaria (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)
El Servicio de Alguaciles Federales es el organismo encargado de custodiar a los condenados por la justicia federal hasta su ingreso definitivo a una institución penitenciaria (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Su excompañero de elenco Kyle Massey reaccionó al fallo en declaraciones a TMZ. “Ese es mi hermano. Lo amamos y lo apoyamos, sin importar nada. Siempre es una pena ver a un amigo o a alguien que uno quiere atravesar algo así”, dijo Massey.

El actor cerró su mensaje con una frase directa hacia Thompson: “Mantén la cabeza en alto, estamos aquí y te amamos. Te amamos muchísimo, hermano”, tal como recogió Los Angeles Times.

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