El Gobierno de Bolivia alertó que el PCC y Comando Vermelho reclutan a ciudadanos en la frontera con Brasil

El ministro afirmó que la ruta Santa Rosa-Montevideo quedó bajo control del Comando Vermelho, que exigía pagos por protección para el tránsito de mercaderías (Reuters)

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El Gobierno de Bolivia señaló que las bandas Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) “están reclutando” a connacionales. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, expuso esa afirmación ante la Asamblea Legislativa durante la defensa de la ampliación del estado de excepción por otros 90 días.

Oviedo afirmó que el PCC y el CV son organizaciones “peligrosas” que “vienen con una instalación permanente y continua desde hace mucho tiempo” en territorio boliviano. En ese marco, advirtió: “Estas organizaciones criminales están empezando a reclutar a compatriotas nuestros”.

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Un día después de su intervención parlamentaria, el ministro instruyó a la Policía Boliviana desplegar acciones inmediatas en el departamento de Pando. La orden apuntó a responder a la situación denunciada en el municipio de Santa Rosa del Abuná, ubicado en la frontera con Brasil.

“Con el comandante general de la Policía, Adrián Javier Álvarez, se ha instruido que en Pando se opere de inmediato”, declaró Oviedo a periodistas en La Paz. La autoridad indicó previamente que una fracción del PCC intentaba tomar el control del municipio.

El ministro también denunció que la ruta Santa Rosa-Montevideo, en la misma zona limítrofe, quedó bajo control del CV. Según su declaración, integrantes de esa organización portaban fusiles y exigían pagos por protección para permitir el tránsito de mercaderías utilizadas por habitantes de la zona.

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“Se encuentra tomada por parte del Comando Vermelho, que está armada con fusiles y exige pagos por protección, por el paso de mercaderías que están utilizando nuestros compatriotas para sobrevivir”, dijo Oviedo sobre esa vía fronteriza.

El Comando Vermelho es las organizaciones criminales más violentas de Brasil

La actuación en Pando formó parte de un plan más amplio para reforzar la respuesta estatal en los puntos limítrofes con Brasil.

Por otro lado, esta semana, cuatro personas fueron asesinadas a tiros en sus viviendas de San Ignacio de Velasco en poco más de 24 horas. Dos jóvenes murieron el lunes cuando transmitían en TikTok para vender productos, después de que dos hombres ingresaron a la casa y les dispararon. La Fiscalía investiga la posible participación de ciudadanos brasileños, mientras las autoridades locales solicitaron apoyo al Gobierno nacional. A su vez, los otros dos homicidios se registraron el domingo.

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Tras los hechos, el Gobierno boliviano reforzó la seguridad en la zona fronteriza con militares y fuerzas especiales. Los efectivos realizaron controles terrestres y utilizaron drones, mientras la Policía investigó posibles vínculos con el narcotráfico y organizaciones criminales.

Asimismo, en la localidad de San Matías se registró el mes pasado, cuatro ataques armados en un período de 20 días, en medio de la disputa territorial entre el PCC y el Comando Vermelho.

Ante esto, Oviedo anticipó que las autoridades viajarán el próximo fin de semana a esas ciudades para presentar un nuevo plan frente a la violencia registrada en esas zonas de Santa Cruz.

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(Con información de EFE y El Deber)