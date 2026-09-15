América Latina

Bolivia reforzó la seguridad en la frontera con Brasil tras cuatro asesinatos

Unos cien efectivos y unidades entrenadas para misiones especiales desplegaron desde el martes los patrullajes con la Policía, con controles terrestres y drones, luego de ataques a tiros ocurridos entre domingo y lunes

Bolivia en Santa Cruz
Las Fuerzas Armadas y la Policía reforzaron los patrullajes en la Chiquitania con controles terrestres y drones (Facebook)
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El Gobierno de Bolivia desplegó desde este martes militares y fuerzas especiales en San Ignacio de Velasco, cerca de la frontera con Brasil, tras cuatro asesinatos a tiros cometidos entre el domingo y el lunes en esa ciudad.

Los efectivos realizaron controles terrestres y utilizaron drones, mientras la Policía abrió investigaciones para establecer si los cuatro homicidios guardaron relación con actividades de narcotráfico y disputas de organizaciones criminales.

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El hecho que provocó mayor conmoción ocurrió el lunes en una vivienda de San Ignacio de Velasco. Dos jóvenes realizaban una transmisión en TikTok para ofrecer productos cuando dos hombres extranjeros ingresaron al inmueble, les tomaron fotografías y les dispararon, según las primeras pesquisas.

Las víctimas murieron en el lugar. Las autoridades investigan la identidad de los atacantes y la Fiscalía considera la posible participación de ciudadanos brasileños, aunque no difundió hasta el momento una identificación oficial ni precisó los móviles del ataque.

Los otros dos homicidios se registraron el domingo, también en San Ignacio de Velasco. Las cuatro víctimas fueron baleadas en sus domicilios en un lapso de poco más de 24 horas, una secuencia que llevó a las autoridades locales a solicitar apoyo inmediato del Gobierno nacional.

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En este contexto, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que coordinó con el comandante general de las Fuerzas Armadas el envío de refuerzos militares y unidades entrenadas para misiones especiales. El despliegue incluyó a la unidad F10 y a más agentes policiales para ampliar la presencia estatal en el municipio.

Ernesto Justiniano informó que el operativo incluyó a la unidad F10 y a más agentes policiales para ampliar la presencia estatal (EFE)
Ernesto Justiniano informó que el operativo incluyó a la unidad F10 y a más agentes policiales para ampliar la presencia estatal (EFE)

Justiniano indicó que los habitantes de la zona manifestaron temor tras los asesinatos. También señaló que los militares coordinarán las tareas de seguridad con la Policía y que su permanencia dependerá de la evolución de la situación.

Por otra parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que los militares acompañaron a la Policía con unidades especiales bajo el estado de excepción vigente en Bolivia. El funcionario sostuvo que la operación busca recuperar presencia estatal en sectores fronterizos donde, según dijo, las instituciones tuvieron una capacidad limitada de control durante años.

“Estamos sentando soberanía, estamos tratando de recuperar sectores que durante veinte años se han vuelto regiones donde el Estado no tenía presencia”, aseguró Oviedo.

Las patrullas realizaron recorridos en áreas urbanas y puntos considerados sensibles de San Ignacio de Velasco. Los controles con drones se sumaron a la vigilancia terrestre, mientras los investigadores revisaron las circunstancias de los cuatro crímenes y recopilaron información sobre los responsables.

Asimismo, el presidente Rodrigo Paz se refirió este martes a los asesinatos durante un acto público en Okinawa Uno. El mandatario expresó solidaridad con los familiares de las víctimas y dijo que las Fuerzas Armadas le presentaron un informe sobre las acciones previstas junto con la Policía Nacional y la Gobernación de Santa Cruz.

Marco Antonio Oviedo afirmó que el despliegue militar en Bolivia se realizó bajo el estado de excepción vigente para reforzar el control fronterizo (Reuters)
Marco Antonio Oviedo afirmó que el despliegue militar en Bolivia se realizó bajo el estado de excepción vigente para reforzar el control fronterizo (Reuters)

Paz afirmó que su Gobierno enfrentará a las organizaciones criminales internacionales que operan en el país. El presidente vinculó esa ofensiva con la necesidad de reforzar las instituciones y el cumplimiento de las normas en las zonas afectadas por actividades ilícitas.

(Con información de AP, EFE y El Deber)

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