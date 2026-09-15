América Latina

Camioneta que estalló tras pisar una mina antitanque en la frontera con Perú contrabandeaba cobre

La explosión destruyó toda evidencia, por lo que continúan las pericias

El conductor cortó alambres de púa y movió barreras metálicas para intentar cruzar el sector.
El conductor cortó alambres de púa y movió barreras metálicas para intentar cruzar el sector.
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Las autoridades policiales chilenas continuan las pericias para dar con la identidad y el motivo que tuvo la persona fallecida la noche del domingo para intentar cruzar arriba de una camioneta Ford F-150 un campo minado a solo 300 metros de la frontera con Perú, y por ahora, todo apunta al contrabando de cobre.

El hecho ocurrió exactamente en el Hito 16, alrededor de las 23:30 horas, y de acuerdo al delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Cristián Sayes, el conductor del vehículo “cortó alambres de púa y movió barreras metálicas de contención para acceder a este espacio. Tras pisar una mina antitanque, se generó una segunda detonación simultánea que destruyó la camioneta por completo”, según consignó Emol.

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La autoridad regional explicó que esparcidos en los alrededores se hallaron restos de cátodos de cobre y mascarillas de seguridad, lo que alimenta la tesis de que “se trataba de una operación de contrabando de mineral con destino al país vecino”.

“Debemos ser claros que el lugar se encuentra con señalética internacional que acusa que es un campo minado y que se prohíbe su ingreso”, complementó Sayes.

La Delegación Presidencial Regional informó que la camioneta ingresó al campo minado cerca de las 23:30 y ubicó el hecho a la altura del Hito 16 fronterizo.
Dos personas entraron a Chile por el Paso Chacalluta arriba de la camioneta, pero una de ellas volvió a Perú horas después en otro vehículo por el mismo cruce fronterizo.

Un muerto

Por su parte, la fiscal jefe de la Fiscalía de Arica, Paulina Brito, detalló que personal del Ejército se apersonó en el lugar a las 07:00 horas del lunes para delimitar “una senda segura que permita a los equipos periciales operar in situ”, puesto que “debido a la presencia de armamento explosivo remanente, las labores en el sitio del suceso se desarrollan bajo estrictos protocolos de seguridad”.

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La persecutora evitó confirmar cuántas personas iban arriba de la camioneta, ya que “la alta temperatura generada por las detonaciones destruyó prácticamente toda evidencia en la cabina, por lo que hasta el momento no se han registrado personas lesionadas ni hallazgos biológicos. Sin perjuicio, se trabaja intensamente en poder esclarecer los hechos (...) No podemos descartar ni asegurar nada”.

Sin embargo, de acuerdo al control realizado en el Complejo Chacalluta a la F-150, dos personas venían a bordo cuando ingresó al país desde Tacna, a eso de las 17:00 horas del domingo, y una de ellas volvió a Perú horas después en otro automóvil.

Según el delegado Sayes, “la segunda creemos que pudo ser la persona que habría estado en este vehículo, porque sabemos que el vehículo no se maneja solo”, remató.

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