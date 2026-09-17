Rosa María Noguerón desata controversia al compartir polémico video en contra de Masad Altamimi y Aaron Mercury (Redes Sociales)

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Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, reposteó en Instagram una publicación que acusa a la producción de irregularidades en las eliminaciones de Masad Altamimi y Aarón Mercury, lo que desató una nueva controversia sobre el manejo de las votaciones del reality de Endemol y Televisa.

El repost, atribuido originalmente a La Radio Top, retomaba declaraciones de Ana Lu Salazar sobre la salida de Masad. Según esa versión, el creador de contenido habría concentrado más del 80% de la votación para permanecer en la competencia, cifra que llamó la atención del llamado “notario 184” y derivó en una auditoría interna.

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Esta habría sido la razón de la polémica salida de Masad de la competencia, y según el video original, lo mismo habría pasado con Aaron Mercury en la tercera edición del reality, recordando una declaración del propio Masad dentro del juego en el que afirmaba haber comprado 80 mil cuentas de ViX para apoyar a su amigo. Luego de que se hiciera viral, el repost desapareció de la cuenta de Rosa María Noguerón.

La productora Rosa María Noguerón posa para la cámara, destacando su rol esencial en el exitoso reality show La Casa de los Famosos México. (Instagram: Rosa María Noguerón)

Masad habría admitido la compra de 80 mil cuentas de ViX para votar por Aaron Mercury

La controversia se agravó con declaraciones previas del propio Masad dentro de La Casa de los Famosos. El habitante saudí habría confesado que compró 80 mil cuentas de ViX para inflar los votos a favor de Mercury durante la temporada 2025 del programa.

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Esa confesión, de acuerdo con la versión que circula en redes, habría sido el motivo real detrás de la decisión de sacar a ambos concursantes del reality por irregularidades detectadas en el sistema de votación, pese a que las encuestas extraoficiales los colocaban entre los favoritos del público.

Aarón Mercury responde con ironía al repost de la productora

Aaron Mercury encontró la publicación reposteada por Rosa María Noguerón y reaccionó de inmediato. “Reposteado por la productora. Queda clarísimo que así es entonces, igual de claro como que el voto de la gente cuenta”, escribió el influencer.

Aaron Mercury comentó al repost de Rosa María Noguerón (Redes Sociales)

El comentario fue interpretado como una crítica directa a que una figura vinculada a la producción compartiera contenido que cuestiona el propio funcionamiento de las eliminaciones que la misma empresa organiza.

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La eliminación de Masad se dio con 14 millones de votos contabilizados

Masad Altamimi fue eliminado el domingo 13 de septiembre de 2026, tras quedar en el carrusel final junto a Brianda Deyanara. La producción informó que esa gala registró 14 millones de votos en total.

Su salida generó de inmediato el término “Aaronazo” entre los seguidores del programa, en referencia directa a las acusaciones de fraude que también rodearon la eliminación de Mercury un año antes, durante la temporada 2025.

Masad y Mercury se reencuentran tras la salida del saudí del reality

Masad y Aaron Mercury se reencuentran tras la Casa de los Famosos México 2026 (Redes Sociales)

Tras abandonar la casa, Masad Altamimi se reencontró cara a cara con Aarón Mercury, uno de sus grandes amigos y defensores durante su paso por la temporada 2026. El momento quedó registrado en redes sociales y circuló entre los seguidores del programa.

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Aunque ambos participaron en ediciones distintas —Mercury en 2025 y Masad en 2026—, mantienen una relación cercana fuera de las cámaras. El reencuentro tomó otro significado en medio de la teoría que vincula ambas salidas con presuntas irregularidades en el conteo de votos.

En agosto de 2026, Mercury ya había aclarado que no tenía confirmado un veto oficial en su contra por parte de la producción, y explicó que incluso recibió invitaciones para asistir a galas del programa, aunque decidió no acudir.

Rosa María Noguerón niega su salida de La Casa de los Famosos en medio de la polémica

Rosa María Noguerón aparece frente al logotipo del programa La Casa de los Famosos México 2026 con un sello rojo que dice Fuera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Días antes del repost, Noguerón había enfrentado versiones sobre su posible salida del proyecto. “Hoy por hoy yo sigo al frente de la casa y lo agradezco mucho”, declaró la productora al ser cuestionada sobre su permanencia.

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La productora también respondió a las críticas en redes con una frase que ahora cobra otro peso frente a la controversia del repost: “Los números no mienten”. Añadió que existe “mucha conversación en redes incentivada por gente que tiene muy malas intenciones”.

Un error de Endemol en X alimentó las dudas sobre el supuesto fraude

Error de la producción de Endemol sobre la eliminación de Masad Altamimi (X)

La duda sobre la transparencia del proceso también se alimentó de un error técnico. La cuenta BoomShorts, de EndemolShine, publicó una animación de la séptima eliminación que mostraba a Brianda Deyanara como la habitante saliente, aunque el texto de la publicación sí anunciaba correctamente a Masad como el eliminado.

La publicación fue borrada minutos después, pero usuarios como @EmZkPr la capturaron y la difundieron como evidencia adicional de fallas en el manejo del proceso de votación por parte de la producción.

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