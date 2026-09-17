“Este es mi lado oscuro, soy adicto al caos”: las inquietantes revelaciones sobre Mike Tyson en el adelanto de su serie

Mike Tyson contará su historia en profundidad en el documental TYSON

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Mike Tyson tendrá una docuserie de Netflix que recorrerá su vida dentro y fuera del ring. TYSON se estrenará el 13 de octubre en cuatro partes y mostrará el relato del excampeón mundial desde una perspectiva personal, con imágenes de archivo, testimonios de personas cercanas y declaraciones del propio exboxeador.

La producción abordará el ascenso de Tyson como campeón de los pesos pesados, sus episodios de violencia, sus vínculos familiares y las consecuencias de la fama. La plataforma presentó el trailer y confirmó que la serie buscará exponer los momentos que moldearon al exboxeador, incluida su niñez en Brooklyn, sus combates y los conflictos que atravesó lejos del deporte.

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La plataforma también anunció otro estreno vinculado con el ex campeón: el espectáculo unipersonal Mike Tyson: Return of the Mike llegará el 3 de noviembre. Netflix lo definió como un especial sin filtros en el que Tyson deja de lado la imagen intimidante para exhibir una faceta humorística y convertir partes de su propia historia en chistes.

Mike Tyson abordará distintos momentos de su carrera en un documental que se estrenará el 13 de octubre (Netflix)

De acuerdo con la sinopsis oficial, “es Tyson como nunca lo has visto: desprevenido, impredecible y genuinamente hilarante; prueba de que el hombre más malo del planeta también podría ser uno de los más graciosos”. El material anticipó que el exdeportista hablará de las decisiones y presiones que afectaron su vida personal y su legado.

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El trailer comenzó con una declaración del exboxeador sobre su pasado: “Viví como una rata en la calle toda mi vida, y de repente, soy la mayor mierda del mundo”, dijo Tyson. La frase abre una sucesión de imágenes que mezcla su carrera deportiva con escenas de entrevistas y recuerdos de su entorno.

El adelanto incorporó a Cus D’Amato, el entrenador que tuvo una influencia decisiva en el inicio de la carrera de Tyson. Bobby Stewart, un expúgil irlandés que trabajaba como terapeuta en el centro penitenciario de Elmwood, fue quien los presentó durante la estadía del exboxeador en ese lugar. “Toda mi vida he pensado en desarrollar un luchador perfecto”, comentó el entrenador en el trailer. La docuserie recuperará ese vínculo mientras muestra los años en que Tyson pasó de ser un adolescente con problemas a una figura mundial del deporte.

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El adelantó de TYSON recordó algunos recuerdos icónicos del exboxeador campeón del mundo (Netflix)

Tyson también recuerda la dimensión inesperada de aquel éxito. “¿Te imaginas ser un desertor de la escuela secundaria, con 20 años, y ser el campeón del mundo?”, preguntó el ex campeón en una de las escenas incluidas en el adelanto. Otras voces describieron al boxeador como “un gladiador de verdad, probado y comprobado. El mejor luchador que he visto”, también compartieron: “Él se creía inmortal. Se creía un dios”.

Las imágenes anticipadas reúnen fragmentos de combates, conferencias de prensa y situaciones que marcaron la carrera del estadounidense. Entre ellas aparece el episodio de 1997 contra Evander Holyfield, cuando Tyson mordió la oreja de su rival durante la pelea. “Estaba loco por aquel entonces. ¿Crees que me importas tú y todos ustedes ahí? No me importa vivir ni morir. Soy una madre disfuncional; no confío en nadie en general. No me gusta que la gente me conozca”, manifestó el exboxeador en ese entonces.

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D’Amato afirmó en el avance: “Me lavó el cerebro. Limpió mi mente sucia y la mejoró”. Tyson completó esa reflexión con una frase sobre los límites de aquella influencia: “Pero no pudo prepararme para mí mismo”. La participación de Lakiha Kiki Spicer, esposa de Tyson, sumó una mirada sobre las crisis que atravesó el boxeador. “Por todo lo que ha pasado, la mayoría de la gente habría muerto”, aseguró la mujer en el trailer.

El entorno de Mike Tyson participa del documental y acompaña el relato del exdeportista (Netflix)

Tyson se refiere allí a un costado de su conducta que define como parte de su identidad. “Y este es mi lado oscuro. En eso me he convertido. Adicto al caos”, expresó ante la cámara. Consultado sobre el motivo de esa conducta, el exboxeador respondió: “Porque sí. ¿Por qué? No lo sé. Me lo estás poniendo difícil. La liberación. Disculpa, ¿por qué me sometí a esta mierda?”. Su esposa vinculó esa exposición: “Pero esa es la historia americana, ¿no? A la gente le encanta verte caer y levantarte”.

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La producción también incluyó la presencia de uno de los hijos de Tyson que ofrece otra definición sobre el estado emocional de su padre. “Creo que está muy destrozado por su pasado, pero por dentro es un tipo roto que solo intenta ser un buen padre”, confesó. El exdeportista de 60 años cerró el adelanto con una reflexión sobre su identidad. “Es difícil encontrar tu verdadero yo cuando realmente no sabes quién demonios eres”, afirmó el exboxeador.