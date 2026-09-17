Honduras

Motagua de Honduras llega a las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf por primera vez en su historia

El club hondureño selló su pase tras empatar sin goles ante Alianza FC en San Salvador, con una ventaja global de 3-0 que ningún rival pudo revertir en todo el camino

Motagua avanzó a las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 y aseguró la clasificación a la Copa de Campeones 2027 tras empatar 0-0 con Alianza FC. (Cortesía: Concacaf)
Motagua avanzó a las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 y aseguró la clasificación a la Copa de Campeones 2027 tras empatar 0-0 con Alianza FC. (Cortesía: Concacaf)
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Motagua avanzó a las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 y obtuvo la clasificación a la Copa de Campeones de 2027 tras empatar 0-0 con Alianza FC en San Salvador, un resultado que preservó la ventaja lograda en Tegucigalpa y cerró la serie con un global de 3-0.

El club hondureño alcanzó esta instancia por primera vez, luego de caer en los cuartos de final de las tres ediciones anteriores. También se convirtió en el tercer equipo de Honduras que llega a semifinales, después de Club Olimpia y Real España, que lo consiguieron en 2025, de acuerdo con Concacaf.

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La eliminatoria se resolvió en gran medida durante el encuentro de ida. Motagua venció 3-0 a Alianza FC en Tegucigalpa y llegó al Estadio Cuscatlán con una diferencia que el conjunto salvadoreño no pudo revertir.

Seis partidos sin derrotas en la campaña regional

El equipo dirigido desde Honduras completó seis encuentros consecutivos sin perder: tres triunfos y tres empates. Superó así su anterior mejor inicio en una edición del certamen, cuando en 2025 acumuló cinco partidos invicto, con tres victorias y dos igualdades.

La escuadra catracha enlazó seis duelos sin caer, superó su registro de 2025 y se metió por primera vez entre los cuatro mejores del torneo de Concacaf. (Cortesía: Concacaf)
La escuadra catracha enlazó seis duelos sin caer, superó su registro de 2025 y se metió por primera vez entre los cuatro mejores del torneo de Concacaf. (Cortesía: Concacaf)

Su recorrido comenzó en el Grupo D con una goleada 5-0 como visitante frente a Hankook Verdes, en Belice. Luego derrotó 1-0 a CD FAS en Tegucigalpa, empató 1-1 con CS Cartaginés en suelo hondureño y cerró la fase de grupos con otra igualdad por 1-1 ante CSD Municipal en Guatemala.

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Motagua terminó segundo en su zona y aseguró el pase a la fase eliminatoria con el resultado ante Municipal. La campaña combinó una producción ofensiva de cinco goles en su estreno fuera de casa con resultados ajustados en los otros tres compromisos de la primera etapa.

La serie ante Alianza FC tuvo dos partidos de características diferentes. El cuadro hondureño impuso eficacia en el duelo inicial, mientras que en la vuelta sostuvo su ventaja en un encuentro defensivo y disputado, sin goles para ninguno de los dos equipos.

Los 18 remates de Alianza F.C. sin premio

Alianza FC realizó 18 remates ante Motagua, su cifra más alta en un partido de la Copa Centroamericana 2026. Fue, además, la segunda mayor cantidad de disparos que recibió el club hondureño durante esta edición, solo por debajo de los 21 intentos de CSD Municipal.

El club hondureño se convirtió en el tercer equipo de Honduras que llega a semifinales, después de Club Olimpia y Real España en 2025. (Imagen de cortesía)
El club hondureño se convirtió en el tercer equipo de Honduras que llega a semifinales, después de Club Olimpia y Real España en 2025. (Imagen de cortesía)

Leonardo Menjívar estuvo cerca de modificar el desarrollo de la revancha, pero uno de sus disparos impactó en los postes. El jugador de Alianza es el único futbolista que ha enviado el balón al palo en más de una oportunidad durante el torneo: acumula tres acciones de ese tipo.

El equipo salvadoreño también utilizó a dos jugadores de 18 años o menos en el mismo encuentro: Luis Tobar, con 18 años y 148 días, y David León, de 18 años y 190 días. Alianza fue el segundo club que recurrió a dos futbolistas de esa edad en un partido de la competencia.

Motagua enfrentará en octubre a LD Alajuelense o CD Marathón por un lugar en la final de la Copa Centroamericana Concacaf 2026.

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