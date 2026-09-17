Política

La CGT y las CTA hicieron un balance del plan de lucha contra Milei: qué pasará con el paro general

Los líderes de las tres centrales obreras volvieron a reunirse y tomaron decisiones sobre la continuidad de las protestas. Qué reuniones proyectan con sectores en crisis para consensuar medidas conjuntas

Dirigentes de la CGT y de las CTA confirmaron la marcha por los endeudados
Dirigentes de la CGT y de las CTA confirmaron la marcha por los endeudados
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En una reunión reservada, los líderes de la CGT y de las dos CTA hicieron un balance positivo del plan de lucha conjunto contra el gobierno de Javier Milei que iniciaron el 22 de julio pasado y acordaron definir la semana próxima de qué forma continuarán las medidas de fuerza.

La idea, en principio, es consensuar protestas con entidades empresariales, de jubilados, de discapacitados y del sector estudiantil con el fin de capitalizar el malestar hacia las medidas oficiales.

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Sin embargo, no hay precisiones sobre el quinto paro general contra Milei: las 3 centrales obreras coinciden en que su realización es inevitable, pero predomina la sensación de que todavía no hay el clima social necesario para garantizar el éxito de la huelga.

La CGT en la marcha de San Cayetano
Los líderes de la CGT, en la marcha de San Cayetano del 7 de agosto pasado

El encuentro de los jefes de la CGT y de las CTA se realizó este martes en la sede de Azopardo 802, con la presencia de sus máximas figuras: el triunvirato cegetista que integran Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros); el líder de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy (ATE); el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y el secretario de Relaciones Internacionales de esa central, Roberto Baradel (CTERA).

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Para esos líderes sindicales, la primera etapa del plan de lucha que iniciaron juntos fue exitosa: creen que la marcha contra el endeudamiento familiar que se hizo el 20 de agosto sirvió para visibilizar ese problema y ponerse al frente de los reclamos al Gobierno para que brinde soluciones. Y sostuvieron que su acompañamiento a la marcha de los jubilados al Congreso del 22 de julio logró que esas concentraciones que se hacen los miércoles tuvieran siguientes más adhesiones.

Pese a la participación de las dos CTA, de sesgo más combativo, el plan de lucha tuvo hasta ahora un sesgo más moderado que el que se había anunciado cuando decidieron un esquema de protestas “a la francesa”, con paros sectoriales y alternados en distintas actividades para que tuvieran mucha más efectividad que las medidas de fuerza realizadas en forma esporádica.

La columna de la CGT y las CTA en la marcha de los jubilados
La columna de la CGT y las CTA en la marcha de los jubilados, el 22 de julio pasado

Por eso cada movilización que se hizo tuvo una presencia casi testimonial de la CGT, como sucedió con las marchas al Congreso para rechazar el proyecto Inviolabilidad de la Propiedad Privada (6 de agosto), por San Cayetano (7 de agosto) y para visibilizar el problema de las familias y pymes endeudadas (20 de agosto). La que llegó a esbozarse para el día en que iba a deliberar el Consejo del Salario (28 de agosto) directamente se levantó porque la reunión fue virtual y no presencial.

En esta última oportunidad, como anticipó Infobae, hubo diferencias en la coalición sindical porque las dos CTA eran partidarias de movilizarse igual ante la Secretaría de Trabajo, en la avenida Leandro N. Alem 650, pero la CGT impuso su criterio de no hacerlo porque el encuentro iba a realizarse por Zoom. Las dos fracciones ceteístas privilegiaron la estrategia de unidad con la CGT y por eso resolvieron no salir a la calle ese día.

Tras haber desistido de movilizarse cuando deliberó el Consejo del Salario, la cúpula cegetista tampoco marchó el 2 de septiembre por el Día de la Industria, como llegó a hablarse entre las 3 centrales, y en lugar de salir a la calle se hizo un acto en la sede de Azopardo 802 para “debatir el futuro estratégico de nuestra industria nacional”, del que participaron, entre otros, los dirigentes de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), que es presidida por Ricardo Pignanelli (SMATA).

Sindicatos docentes de la CGT anuncian un plan de lucha
Sergio Romero, junto con Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, anuncia el plan de lucha de los sindicatos docentes de la CGT

Mientras las 3 centrales obreras resuelven sus próximas medidas, los sindicatos educativos agrupados en la CGT seguirán con sus medidas de fuerza, sin paros, en reclamo del aumento del salario mínimo docente, que se mantiene en 500 mil pesos desde el año pasado.

El secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero (UDA), había anunciado que en agosto iban a dar clases sobre la crisis del sector, “semaforazos”, volanteadas y una marcha al Palacio Pizzurno, pero no harían paros de actividades para respetar la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que prevé la reglamentación del derecho de huelga con la obligación de mantener servicios mínimos del 75% en actividades consideradas esenciales como la educación.

Sin embargo, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), enrolada en la CTA de los Trabajadores, realizó el 3 de agosto pasado un paro docente en reclamo de mejoras salariales y contra el desfinanciamiento educativo.

Jerónimo: “Va a escalar la conflictividad”

Ahora, mientras no hay precisiones acerca de cómo seguirá el plan de lucha, Cristian Jerónimo insistió en que la CGT no descarta un paro general si el Gobierno no abre un canal de diálogo ante el deterioro del empleo, el endeudamiento de los hogares y el congelamiento de las jubilaciones. Lo dijo después de participar, junto con su colega cegetista Gerardo Martínez (UOCRA), en la audiencia privada en el Vaticano con el papa León XIV que cerró el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti.

CRISTIAN JERÓNIMO- SECRETARIO GRAL DE LA CGT – Infobae en Vivo
Cristian Jerónimo advirtió que "va a escalar la conflictividad" si el Gobierno no abre el diálogo

“En la medida en que el Gobierno no escuche, va a escalar la conflictividad”, sostuvo Jerónimo en diálogo con Radio Con Vos. Y aunque habló de un paro general, aclaró que no es la salida que la CGT prioritaria. “Ojalá que no tengamos que llegar a eso”, dijo.

La visita de León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, tendrá un capítulo sindical concreto: la reunión con la CGT quedó fijada para el lunes 9 de noviembre en el campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), con participación también de representantes del empresariado y los movimientos sociales.

Fue precisamente en el encuentro en el Vaticano el sábado pasado donde Jerónimo y Martínez plantearon al Sumo Pontífice la solicitud de ese encuentro en suelo argentino y los problemas económicos y sociales del país. La agenda papal, del 8 al 11 de noviembre próximo, también contempla actividades en Luján y Córdoba, además de una misa central en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

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