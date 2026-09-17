México

AICM se anticipa al Simulacro Nacional: activaron protocolos de emergencia la tarde de este 17 de septiembre como ejercicio

Personal de Protección Civil se alista para el escenario hipotético de sismo en México el próximo 19 de septiembre

Primera fase de modernización del AICM
AICM se anticipa al Simulacro Nacional: activaron protocolos de emergencia la tarde de este 17 de septiembre como ejercicio (cortesía Marina)
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El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se alista para el segundo Simulacro Nacional 2026, como cada año, la Coordinación Nacional de Protección Civil organiza este ejercicio de prevención y así instruir a la población para saber actuar ante una emergencia real en caso de sismo.

Se espera que el próximo sábado 19 de septiembre se lleve a cabo el simulacro; sin embargo, personal del AICM se adelantó a estas actividades y la tarde de este jueves 17 de septiembre activaron sus protocolos de emergencia para realizar un escenario hipotético de sismo en sus instalaciones.

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A través de sus canales oficiales, personal del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” explicaron que a partir de las 15:00 horas se realizaría un simulacro “en escala real”, el ejercicio de prevención buscó reforzar su estrategia para actuar ante un sismo.

Aeropuerto Internacional de CDMX realiza simulacro “en escala real”

El Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre
El Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas. (X: @MetroCDMX)

Las autoridades del aeropuerto de la capital precisaron que a las 15:00 horas se realizó un simulacro con todos los protocolos en caso de emergencia ante sismo. Pidieron a los pasajeros atender las indicaciones del personal de protección civil; enfatizaron que la actividad no afectó la operación ni los vuelos programados durante este horario.

“En preparación al Segundo Simulacro Nacional el próximo 19 de septiembre, el día de hoy se llevará a cabo a las 15:00 horas un simulacro a escala real, con hipótesis de sismo, con la participación de la comunidad aeroportuaria. Mantente atento a indicaciones del personal de protección civil. Este ejercicio no afectará operaciones”, publicaron en redes.

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Las actividades se realizaron conforme a los protocolos del AICM, autoridades del aeropuerto optaron por adelantarse a las actividades nacionales que se llevarán el próximo sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas.

AICM adelantó actividades del simulacro (X/ @AICM_mx)
AICM adelantó actividades del simulacro (X/ @AICM_mx)

Cuándo es el segundo Simulacro Nacional 2026

El Simulacro Nacional del próximo sábado 19 de septiembre comenzará a las 12:00, hora del centro de México, con una hipótesis de sismo en las 32 entidades federativas y el envío de la alerta a teléfonos celulares en todo el país, informó la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa. El ejercicio busca que familias, escuelas, empresas y autoridades pongan a prueba sus protocolos de respuesta ante una emergencia.

Será la primera vez que esta jornada se realice en sábado, una decisión que busca facilitar la participación desde los hogares y permitir que cada familia defina las responsabilidades de sus integrantes frente a un movimiento telúrico.

La actividad iniciará en el Zócalo de la Ciudad de México y concluirá con la activación de protocolos en las 32 entidades. La fecha recuerda los sismos de 1985 y 2017, además de medir la preparación ciudadana e institucional ante una emergencia.

La alerta sísmica llegará a celulares y altavoces al mediodía

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Simulacro Nacional utilizará el mismo sonido de alerta sísmica que se emite durante una emergencia real. La posibilidad de emplear una señal distinta para identificar el ejercicio ha sido discutida en distintas ocasiones.

simulacro sismo mexico
La alerta sísmica llegará a celulares y altavoces al mediodía (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Sheinbaum recordó que, durante su gestión como jefa de Gobierno de la CDMX, se probaron otros audios antes de definir el actual con especialistas. “Probamos distintos sonidos y al final, con los expertos decidimos que finalmente el simulacro, pues debe ser un simulacro en todo el sentido y, por lo tanto, pues usar el mismo, el mismo sonido”, declaró.

Durante el ejercicio se activarán 23,000 altavoces, instalados principalmente en los estados limítrofes con el Pacífico y en la zona centro del país. En la Ciudad de México, el C5 opera las alarmas públicas y los postes de alertamiento.

La Coordinación Nacional de Protección Civil estará a cargo de la señal que llegará a más de 80 millones de teléfonos celulares en la República Mexicana. Velázquez Alzúa aseguró que todos los dispositivos del país sonarán a las 12:00, hora del centro de México.

“Sonarán todos los teléfonos en la República Mexicana a las doce del día, hora centro de México”, afirmó la funcionaria durante la conferencia matutina de este 17 de septiembre. El alertamiento telefónico comenzó a implementarse en 2024 y ya opera en todo el territorio nacional por instrucción de Sheinbaum.

Velázquez Alzúa señaló que México es el tercer país del continente americano con un sistema de alertamiento vía celular. El mecanismo busca dar tiempo a la población para resguardarse ante un eventual sismo.

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