Colombia

14 familias se desplazaron de Remedios a Segovia, Antioquia, tras asesinato de líder social: denuncian amenazas

Los pobladores señalaron restricciones para la movilidad de motocicletas y vehículos, además de condiciones de constreñimiento que, según su versión, impedirían el regreso de quienes salen de la zona

Desplazamiento forzado de campesinos en Colombia por el conflicto armado. Foto: Colprensa
Familias de las veredas Chorro de Lágrimas y Puente Bagre se trasladaron hacia Segovia. - crédito Colprensa
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Alrededor de 14 familias de las veredas Chorro de Lágrimas y Puente Bagre, en zona rural de Remedios, Antioquia, se trasladaron hacia el municipio de Segovia, según información conocida por La FM. La salida se produjo después del asesinato de William de Jesús Giraldo, comerciante y líder reconocido por la comunidad.

De acuerdo con los habitantes de la zona, el desplazamiento estaría relacionado con el temor generado por el amedrentamiento de un presunto grupo armado ilegal. Los pobladores señalaron que no se presentaron combates en el sector, pero denunciaron restricciones para movilizarse por las vías de la zona rural.

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Comunidad denuncia restricciones de movilidad en Remedios

Según el relato entregado por la comunidad al medio ya mencionado, el presunto grupo armado habría establecido restricciones para la circulación de motocicletas y vehículos en el sector.

Los habitantes también denunciaron condiciones de constreñimiento para las personas que abandonan la zona, debido a que, según su versión, algunas de ellas no podrían regresar posteriormente a sus lugares de residencia.

La comunidad atribuyó estas acciones al Clan del Golfo, aunque se trata de una señalamiento realizado por los pobladores y no de una conclusión oficial sobre la responsabilidad del grupo en los hechos.

Los habitantes aseguraron, además, que la Fuerza Pública no habría hecho presencia en la zona después de los hechos. Las autoridades analizan las condiciones en las que se produjo la salida de las familias y buscan esclarecer lo ocurrido.

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Normalidad en la autopista norte con calle 20 - crédito @BogotaTransito / X
La comunidad denunció restricciones para la circulación de motocicletas y vehículos en el sector. - crédito @BogotaTransito / X (referencia)

Homicidio de William de Jesús Giraldo

El desplazamiento se registró después del asesinato de William de Jesús Giraldo, quien era comerciante y líder comunitario de la zona.

Según la información suministrada al medio, el hombre presentaba heridas en la cabeza. No se entregaron detalles adicionales sobre las circunstancias en las que ocurrió el homicidio ni sobre los responsables del crimen.

La muerte del líder antecedió la salida de las familias de las dos veredas, cuyos habitantes manifestaron temor por las condiciones de seguridad que, según denunciaron, se presentaban en el sector.

Por ahora, las autoridades analizan las circunstancias del desplazamiento, así como los hechos relacionados con el homicidio del líder comunitario.

Levantamiento de cuerpo
William de Jesús Giraldo era comerciante y líder comunitario de la zona rural de Remedios. - crédito Colprensa

Indepaz reportó el asesinato de otro líder social en Cauca

En otro caso ocurrido en el país, Indepaz reportó el asesinato de Jacob Guachetá Zambrano, líder indígena y guardia del Resguardo de Honduras, perteneciente al Cabildo Menor Kwesx Kiwe, en el municipio de Morales, Cauca.

De acuerdo con el reporte de la organización, el dirigente fue víctima de un hecho violento que, según información del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), habría incluido tortura y heridas con arma blanca.

Posteriormente, siempre según el reporte de Indepaz, Guachetá Zambrano habría recibido cuatro impactos de bala que le causaron la muerte.

El caso fue registrado por Indepaz con fecha del 10 de septiembre de 2026. La organización también hizo referencia a la Alerta Temprana 036 de 2023 de la Defensoría del Pueblo, relacionada con los riesgos para la población civil en Morales.

Indepaz registró el asesinato del líder indígena Jacob Guachetá Zambrano en Morales, Cauca. - crédito @Indepaz/X
Indepaz registró el asesinato del líder indígena Jacob Guachetá Zambrano en Morales, Cauca. - crédito @Indepaz/X

Indepaz registra 108 líderes sociales asesinados en 2026

Con el caso de Jacob Guachetá Zambrano, Indepaz contabiliza 108 líderes sociales asesinados en Colombia durante 2026, de acuerdo con el registro citado.

La organización señaló que la alerta de la Defensoría del Pueblo advierte sobre riesgos para las comunidades y los liderazgos indígenas de Morales asociados a la confrontación armada y el control territorial.

Según el comunicado de Indepaz, entre los riesgos identificados en esa zona se encuentran homicidios, amenazas, desplazamientos y otras vulneraciones de derechos humanos.

La alerta también señala la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y sus autoridades frente a las dinámicas de violencia y control territorial identificadas en el municipio.

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