El Supremo Tribunal de Brasil levantó el secreto de sumario en el controversial caso del Banco Master

El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil, André Mendonça, durante una sesión del Tribunal Supremo en Brasilia, Brasil, el 2 de septiembre de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)

Guardar

El magistrado de la Corte Suprema de Brasil, André Mendonça, levantó a última hora del jueves el secreto de sumario de la causa del Banco Master, de la que es relator y que está vinculada con el mayor fraude bancario de la historia del país. La decisión permitió el acceso a las investigaciones para todos los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF), tras un pedido de su presidente, Edson Fachin. El expediente también alcanza a varios magistrados de la máxima corte.

La Presidencia del tribunal envió un oficio a Mendonça en el que fundamentó el requerimiento por la cercanía de la sesión extraordinaria convocada para el martes 15 de septiembre. En ese encuentro, el pleno analizará asuntos relacionados con el caso.

PUBLICIDAD

Fachin solicitó además que el relator remita el conjunto de las actuaciones a la Presidencia y a los despachos de los demás jueces mediante un disco rígido.

La decisión mantiene bajo reserva las diligencias policiales o judiciales en curso que dependan de la confidencialidad para su ejecución, como allanamientos y órdenes de detención sujetas al factor sorpresa. Aunque el presidente del tribunal no tiene autoridad jerárquica sobre las decisiones judiciales de los demás integrantes del STF, Mendonça aceptó el pedido y abrió el acceso a la documentación.

La sesión del martes incluirá el análisis del informe de la Policía Federal que detectó conversaciones entre el juez Alexandre de Moraes y el banquero encarcelado Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master. Los ministros definirán si abren una investigación formal contra De Moraes.

PUBLICIDAD

Los magistrados del Tribunal Supremo de Brasil André Mendonça y Alexandre de Moraes durante una sesión del Tribunal Supremo en Brasilia, Brasil, el 2 de septiembre de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)

La Corte quedó bajo presión hace una semana, cuando Mendonça desclasificó ese informe policial. Los mensajes encontrados en el teléfono de Vorcaro muestran pedidos de información al magistrado sobre operativos policiales en curso contra el banquero y solicitudes de ayuda para intentar demorarlos.

De Moraes respondió con un pedido de investigación contra Mendonça por presunto abuso de poder. Para ello citó un informe policial sin valor probatorio.

La apertura del caso coincide con la postura expresada el jueves por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien reclamó que se investigue a todos los involucrados. En una entrevista con SBT, cuestionó las “filtraciones selectivas” de jueces, que atribuyó a un “sesgo político” y vinculó con un “perjuicio a la política” y a la “credibilidad” de la Corte Suprema.

PUBLICIDAD

“Todo el mundo tiene que ser investigado: desde el presidente de la Suprema Corte hasta el presidente de la República, desde el reciclador más humilde de este Brasil hasta el empresario más rico. Todos los que estén bajo sospecha de haber cometido cualquier falta tienen que ser investigados”, insistió.

El episodio ocurre a menos de un mes de las elecciones presidenciales, en las que Lula buscará un cuarto mandato no consecutivo frente a varios candidatos de derecha. Entre ellos figura el senador Flávio Bolsonaro, principal referente opositor, situado a pocos puntos del mandatario en la intención de voto para la primera vuelta, según las últimas encuestas.

PUBLICIDAD

Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), habla durante un mitin en la ciudad donde su padre, Jair Bolsonaro, fue apuñalado durante su campaña presidencial de 2018, en Juiz de Fora, Brasil, el 9 de septiembre de 2026 (REUTERS/Pilar Olivares)

Flávio Bolsonaro criticó el miércoles la decisión del juez del STF Flávio Dino de restituir en el cargo al director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y lo acusó de actuar a favor del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Dino revocó una medida cautelar dictada el día anterior por el magistrado André Mendonça, que había apartado a Rodrigues. Mendonça lo acusó de ejercer un “monitoreo sistemático” e ilegal contra Bolsonaro y otras autoridades.

“Todo el mundo está viendo que el ex ministro de Lula, Flávio Dino, no tiene un caso que juzgar, sino una causa que defender, que es la de Lula”, afirmó Bolsonaro durante un acto político en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais.

PUBLICIDAD

(Con información de EFE)