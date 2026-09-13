EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 13 de septiembre

06:18 hsHoy
Para la madrugada del domingo, los estados con pronóstico de lluvias son:
- Lluvias puntuales intensas: Jalisco y Michoacán.
- Lluvias muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Nayarit, Colima, Guerrero, Estado de México y Chiapas.
- Lluvias fuertes: Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, CDMX, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
05:59 hsHoy
SMN alerta por lluvias intensas hoy domingo
El pronóstico del clima en México para este domingo 13 de septiembre contempla lluvias fuertes a muy fuertes en diversas regiones, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica favorecerán precipitaciones en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango, con lluvias puntuales intensas en Sinaloa.
La onda tropical número 39, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas propiciarán chubascos en el norte, noreste, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán y el Valle de México. Destacan lluvias puntuales intensas en Nayarit, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.