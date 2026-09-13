Costa Rica: Detienen a dos sospechosos por una serie de homicidios en Quepos, incluido el de un niño de un año

La investigación del OIJ vincula a Díaz y López con otros asesinatos y tentativas de homicidio registrados este año en el cantón de Quepos. (Cortesía: Noticias Trivisión)

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este sábado que detuvo a dos hombres de apellidos Díaz y López, a quienes vincula como presuntos autores intelectuales de un doble homicidio ocurrido el 4 de julio en Quepos. La investigación también los relaciona con otros asesinatos y tentativas de homicidio registrados este año en el cantón, entre ellos el caso de un niño de un año y ocho meses que murió tras un ataque armado contra una vivienda.

El director del OIJ, Michael Soto, informó en una llamada telefónica con Noticias Trivisión que agentes de la sede de Quepos ejecutaron cuatro allanamientos en los sectores de Manuel Antonio, Savegre y Fátima para localizar a los sospechosos.

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“Estamos vinculando a dos masculinos de apellidos Díaz y López como actores intelectuales de un doble homicidio ocurrido el 4 de julio”, afirmó Soto. Según explicó, dos personas que viajaban en motocicleta dispararon contra las víctimas, quienes se encontraban dentro de un vehículo. Ambas murieron en el lugar.

La captura de ambos se suma a la detención previa de cuatro personas por el mismo hecho. Esos sospechosos permanecen bajo prisión preventiva, de acuerdo con la información brindada por el director del OIJ.

Agentes del OIJ de Quepos realizaron cuatro allanamientos en Manuel Antonio, Savegre y Fátima para ubicar a los sospechosos. (Cortesía: Noticias Trivisión/OIJ)

Las diligencias forman parte de una investigación sobre una presunta estructura criminal que operaría en Quepos y que estaría relacionada con una cadena de hechos violentos ocurridos desde enero.

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Soto indicó que las autoridades también atribuyen a los detenidos participación en el asesinato de un hombre de apellido Argüello, de 32 años, ocurrido el 3 de enero. A su vez, los vinculan con el crimen de dos hombres de apellido Lara, padre e hijo, quienes murieron el 6 de junio.

El expediente abarca además la muerte de un hombre de apellido Garro, de 36 años, asesinado el 24 de junio. Las autoridades investigan si los mismos sospechosos tuvieron algún grado de participación en esos casos y en otros ataques armados registrados en la zona.

El ataque contra una vivienda causó la muerte de un niño

Entre los episodios que el OIJ asocia con esta investigación se encuentra el homicidio de un menor de edad, ocurrido el 11 de marzo. Según relató Soto, personas armadas dispararon en varias oportunidades contra una vivienda y uno de los proyectiles alcanzó al niño, quien murió como consecuencia del ataque.

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“Es un caso muy relevante, muy doloroso, donde falleció un menor de un año y ocho meses”, señaló el director policial en declaraciones recogidas por el citado medio.

La muerte del menor forma parte de una serie de hechos violentos que, según el OIJ, incluye homicidios consumados y tentativas de asesinato. Las autoridades buscan establecer el rol que habrían tenido los detenidos en la planificación y ejecución de esos ataques.

De igual manera, durante los allanamientos, los investigadores decomisaron una pistola calibre nueve milímetros, un rifle calibre 22, municiones, dinero, droga y varios vehículos que, de forma preliminar, aparentan tener orden de captura.

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Durante los allanamientos en Quepos, el OIJ decomisó armas, municiones, dinero, droga y vehículos que serán analizados dentro de la investigación. (Cortesía: Noticias Trivisión/OIJ)

Soto indicó que los elementos incautados serán sometidos a análisis para determinar si alguna de las armas fue utilizada en los homicidios investigados.

“Estamos vinculando esta estructura criminal con varios acontecimientos ocurridos este año, con varios homicidios y tentativas de homicidios”, sostuvo el director del OIJ.

Los dos detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales.