América Latina

La Policía brasileña investiga a Flávio Bolsonaro por sospechas de corrupción en la película sobre su padre

El senador y líder opositor enfrenta cargos por lavado de dinero y evasión de divisas tras revelarse que habría intermediado en la financiación ilegal de Dark Horse, un filme sobre el expresidente condenado por golpismo

Flávio Bolsonaro (REUTERS/Pilar Olivares)
Flávio Bolsonaro (REUTERS/Pilar Olivares)
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El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, está siendo investigado por corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas en torno a la producción de una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

La investigación contra el primogénito del líder ultraderechista fue abierta en julio pasado pero solo trascendió este viernes, luego de que el magistrado André Mendonça, instructor del proceso en la Corte Suprema, levantara el sigilo del sumario sobre todo el proceso relacionado con el millonario fraude del Banco Master.

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El senador es investigado por los posibles delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas por supuestamente haber intermediado en la financiación ilegal de Dark Horse, un filme que aún no se ha estrenado sobre la vida de Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo.

Según mensajes descubiertos en el teléfono móvil del banquero Daniel Vorcaro, controlador del Banco Master y actualmente encarcelado como responsable por el mayor fraude financiero en la historia de Brasil, Flávio Bolsonaro le pidió donaciones para financiar la película y lo urgió a agilizar los pagos para saldar una serie de deudas de los productores del filme.

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Según el portal Intercept Brasil, que tuvo acceso a esos mensajes, Vorcaro habría desembolsado al menos 61 millones de reales (12 millones de dólares) en 2025 para financiar la película, pero los recursos fueron depositados en cuentas en Estados Unidos de personas próximas a la familia Bolsonaro, por lo que se investiga el destino real de las transferencias.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (REUTERS/Diego Herculano)
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (REUTERS/Diego Herculano)

Flávio Bolsonaro aparece en las encuestas de intención de voto como el principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección, de cara a las presidenciales de octubre. En los últimos sondeos, ambos están técnicamente empatados con miras a una eventual segunda vuelta.

La inclusión del aspirante por el Partido Liberal (PL) en el proceso como investigado fue autorizada por Mendonça tras una petición hecha por la Policía Federal y el aval de la Fiscalía.

La Policía Federal sospecha que Flávio Bolsonaro recibió parte del dinero donado por Vorcaro para la película.

La posible financiación ilegal de Dark Horse se investiga en otro proceso de la Corte Suprema instruido por el magistrado Flávio Dino y que intenta establecer si los productores de la película recibieron recursos públicos de parlamentarios de manera irregular.

La Policía Federal registró el jueves 49 residencias y oficinas de los 29 investigados en este otro proceso, entre los cuales el diputado Mario Frias, un actor que fue secretario de Cultura en el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), y la empresaria Karina Ferreira da Gama, productora ejecutiva del filme.

Frias, que fue el guionista de la película sobre Bolsonaro, es acusado de haber enviado recursos del presupuesto a los que tiene derecho como parlamentario a una organización no gubernamental vinculada a los productores.

Las mismas sospechas tienen en la mira de los investigadores a los diputados Bia Kicis y Marcos Pollon, todos integrantes del PL, la formación liderada por Bolsonaro.

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