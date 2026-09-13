Crimen y Justicia

Una adolescente de 13 años lucha por su vida tras haber sido baleada en la cabeza en Mar del Plata

Mientras la Justicia investiga cómo se produjo el hecho, la víctima permanece internada en terapia intensiva. Sospechan por la presunta intervención de otro menor

Hospital Materno Infantil de Mar del Plata
La menor baleada fue ingresada a la unidad de terapia intensiva
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Una adolescente de 13 años permanece internada en estado crítico luego de haber recibido un disparo en la cabeza en Mar del Plata. Aunque todavía no hay detenidos por el hecho, las autoridades analizarían la presunta intervención de otro menor de edad.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes en una vivienda del barrio Fortunato de la Plaza. De acuerdo con los primeros datos reunidos, la víctima estaba junto a un joven de 16 años cuando se produjo el disparo de un arma de fuego.

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Tras haber sido impactada por el proyecto, la menor fue trasladada inicialmente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde fue estabilizada. Poco después tuvo que ser derivada en ambulancia al Hospital Materno Infantil.

De acuerdo con la información obtenida por el medio marplatense 0223, la adolescente permanece alojada en el área de terapia intensiva. Ante la gravedad del cuadro, los familiares y personas cercanas a la joven solicitaron una cadena de oración por su recuperación.

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Los familiares de la víctima pidieron hacer una cadena de oración (Foto: 0223)
Los familiares de la víctima pidieron hacer una cadena de oración (Foto: 0223)

Mientras tanto, la secuencia y las responsabilidades vinculadas al hecho son materia de investigación. Según indicaron fuentes oficiales, las primeras actuaciones fueron realizadas por personal de la comisaría decimosexta y remitidas a la fiscalía de turno.

No obstante, ante la sospecha de que hubiera existido la participación de menores de edad en el caso, la causa quedó bajo la órbita del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro durante este turno.

Crimen de Candela en La Matanza: arrestaron a otro sospechoso y ya son siete los detenidos

En medio de la investigación por el asesinato de Candela Urquiza, la adolescente de 14 años que murió tras recibir un disparo en la cabeza en Virrey del Pino, la Policía Bonaerense detuvo en La Tablada a Gabriel Oviedo, de 23 años, quien sería integrante del grupo acusado de haber iniciado el enfrentamiento armado.

Candela Urquiza crimen narco La Matanza, portada
Candela Urquiza murió producto de haber quedado en medio de un enfrentamiento narco en Virrey del Pino

Con esta captura, ya son siete los sospechosos arrestados en la causa que investiga el fiscal Claudio Fornaro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza. Oviedo fue detenido el viernes 5 de septiembre en la esquina de Franklin y Moreno, luego de una investigación de la Superintendencia AMBA Oeste I de la Policía Bonaerense.

Según la información a la que tuvo acceso Infobae, las cámaras de seguridad fueron un elemento central para identificarlo. Las imágenes registradas en el barrio mostraron al joven mientras escapaba con un arma de fuego luego del ataque. Durante el operativo intentó huir, pero fue alcanzado por los efectivos.

Gabriel Oviedo, el último detenido por el asesinato de la menor de 14 años
Gabriel Oviedo, el último detenido por el asesinato de la menor de 14 años

De esta manera, Oviedo se transformó en el segundo acusado en ser apresado en un lapso de 48 horas. En las horas previas, el personal de la comisaría 3ª de Virrey del Pino había detenido a Jonathan Rasgido, a quien la Fiscalía también ubicaba entre los presuntos tiradores.

Tras haber sido citado a declarar, Rasgido se negó a responder las preguntas del fiscal y quedó detenido. De acuerdo con la investigación, también habría formado parte del grupo que llegó al barrio donde vivía Candela para atacar a un vendedor de drogas.

Jonathan Rasgido, acusado por el crimen de Candela Urquiza
Jonathan Rasgido, acusado por el crimen de Candela Urquiza

Candela Urquiza fue asesinada el 2 de julio, en medio de un enfrentamiento entre grupos que se disputaban el control de un punto de venta de estupefacientes en Virrey del Pino. La adolescente quedó en la línea de fuego y recibió un balazo en la cabeza.

Por otro lado, la causa también avanza sobre la posible intervención de efectivos policiales. En este sentido, el fiscal Fornaro tendría sospechas sobre tres agentes que podrían haber encubierto a los acusados, aunque por el momento no fueron detenidos.

A raíz de esto, la conducción de la Superintendencia AMBA Oeste I apartó a 11 oficiales de alto rango de esa jurisdicción en los últimos meses.

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