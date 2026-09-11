Camioneros chilenos descartaron irse al paro por el alza de los combustibles

Una persona abastece de combustible un vehículo en una estación de servicio, en Santiago (Chile). EFE/ Elvis González

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A pesar de que este jueves se concretó un tercer “bencinazo” consecutivo a una semana de la celebración de las Fiestas Patrias, los gremios de camioneros descartaron llevar adelante movilizaciones o un paro en señal de protesta, pues según señalaron están por el diálogo con el Gobierno.

La mayor alza se la anotó el diésel, que subió $89 por litro (USD 0,09), mientras que las bencinas de 93 y 97 octanos lo hicieron en $35 p/l (USD 0,03).

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Por otra parte, el gas GLP de uso vehicular bajó $6,1 p/l (USD 0,01).

De esta manera, las bencinas totalizan un aumento de $102,7 (USD 1,09) por litro en las últimas tres semanas, mientras que el diésel lo ha hecho en $214,9 (USD 2,28).

Cabe recordar que este miércoles el precio del barril de crudo Brent superó la barrera de los US$100, su precio mas alto desde julio, debido al recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

Así las cosas, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró este jueves que “estamos en permanente reunión con el gremio de camioneros” y agradeció su patriotismo en tiempos difíciles.

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“Se han comportado muy patrióticamente ante esta circunstancia”, sostuvo luego de exponer en un seminario organizado por la Universidad Católica.

El encargado de la billetera fiscal admitió que los transportistas tendrán que traspasar el aumento de costos y que la nueva alza encarecerá toda la cadena logística, pero aseguró tener confianza en que no habrá paro ni movilizaciones pues existe un “canal fluido de comunicaciones” con sus dirigentes.

“Yo confío que no tengamos ese tipo de situación”, cerró Quiroz.

El alza se hizo efectiva este jueves.

No a una paralización

Sus palabras fueron refrendadas por Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), quien en conversación con Emol señaló que el gremio está conscientes de la volatilidad del escenario internacional, asunto por el cual “en nuestra organización gremial no va a haber movilizaciones”.

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”Tenemos que ser dirigentes responsables, entender que este es un tema mundial", sostuvo el dirigente.

De la misma opinión fue su par de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, quien aseguró al medio citado que “no hay piso para eso (movilizaciones). Por lo menos la confederación de nosotros está por dialogar con el Gobierno”, remató Araya.