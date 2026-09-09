Embajador de Estados Unidos en Chile aseguró que el estallido social de 2019 fue gestado por “organizaciones de izquierda”

Judd también confirmó que Chile está en conversaciones con EE.UU para adquirir aviones F-35, y sostuvo que la posición de su país en el reciente impasse territorial con Argentina es que “el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile”.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores citó para esta jornada al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, a fin de que entregue información de inteligencia que aseguró tener y que atribuye el origen del estallido social que sacudió al país en 2019 a movimientos de izquierda.

En entrevista con CNN Chile, el diplomático refrendó este martes las palabras de la subsecretaria de Estado para la Diplomacia de Estados Unidos, Sarah Rogers, quien en el Foro Madrid celebrado en Santiago la semana pasada sostuvo que “en Chile, extremistas de izquierda incendiaron estaciones de metro y destrozaron negocios mientras intentaban chantajear al país para adoptar una nueva Constitución”.

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Al respecto, Judd afirmó que “sólo tienes que ver a esos manifestantes. En su gran mayoría, estaban alineados ideológicamente con la izquierda. Y cuando uno mira la gran mayoría de las protestas, ya sea aquí en Chile o en Estados Unidos, la gran mayoría provienen de instituciones de izquierda o de la ideología de izquierda”.

“Obviamente, la inteligencia recopilada tanto por las fuerzas policiales como por las agencias de inteligencia muestran claramente de qué dirección proviene cuando se producen estas protestas (...) En 2019, lo que nuestra inteligencia nos dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda”, agregó el representante norteamericano.

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De acuerdo a Judd, “cuando nuestras agencias de inteligencia analizan —y cuando digo analizar, no digo que hayan venido a Chile a hacerlo—, pero cuando hacemos un análisis de lo ocurrido en 2019, sin duda la evidencia apunta a que fueron, de hecho, activistas de izquierda quienes perpetraron estos disturbios o las alteraciones que se vieron”.

El embajador dijo que dicha información no ha sido puesta a disposición de la justicia chilena ni de las autoridades nacionales, pues hasta el momento no existía una solicitud formal, y se mostró dispuesto a hacerla llegar a quien corresponda.

Horas después, a través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador para este miércoles a una hora reservada, pues el Gobierno “considera de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo y ponerlo a disposición de las instancias que correspondan para dar con los responsables de los actos de violencia”.

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Judd aclaró que “la Embajada de Estados Unidos no tiene ninguna investigación (o) documento que hable sobre el estallido en 2019”.

La reunión

Sin embargo, al término de la cita con el Canciller, Francisco Pérez, Judd aclaró ante la prensa que “la Embajada de Estados Unidos no tiene ninguna investigación (o) documento que hable sobre el estallido en 2019”, y que las conclusiones que expuso en conversación con CNN Chile están basadas en “fuentes abiertas de información”.

“No enviamos ningún investigador a Chile, y durante mi gestión nunca enviaremos ningún investigador a Chile a realizar una investigación sin ser invitados por el gobierno chileno a hacerlo. No hemos hecho eso antes en Chile; no haremos eso en Chile”, aseguró.

“No tenemos nada específico sobre personas individuales específicas; no tenemos nada específico sobre grupos. Reitero, este fue un análisis que se realizó en base a la información proveniente de su Congreso, sus académicos y su policía (...) Nosotros no realizamos una investigación independiente, lo que hicimos fue revisar e investigar la información que salía de Chile, recopilada mediante fuentes abiertas de información”, remató.

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Chile podría adquirir una flotilla de F-35 igual a la que compró Polonia hace poco.

Los F-35 y el Estrecho de Magallanes

Esa no fue la única noticia que se despachó el emisario estadounidense, pues en una entrevista previa con Meganoticias confirmó las tratativas entre Santiago y Washington para adquirir una flotilla de aviones F-35, el caza más avanzado del mundo.

Judd afirmó que “estamos en conversaciones con Chile” y que existen “muchas más opciones sobre la mesa” tocante a cooperación entre ambas fuerzas armadas.

El plenipotenciario también abordó el reciente impasse con Argentina por el Estrecho de Magallanes y dejó en claro la posición de EE.UU al respecto: “El Estrecho de Magallanes pertenece a Chile. Reconocemos eso y esa es la política de Estados Unidos”, señaló taxativo. “Creemos en apoyar acuerdos y los acuerdos han sido firmados por Chile y Argentina”, remató Judd.

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