España

Se cumplen 25 años del 11-S: así fue la labor de la reina Letizia como enviada especial de TVE antes de conocer a Felipe VI

La entonces periodista viajó hasta Washington para informar de todas las consecuencias del atentado de 2001

Letizia Ortiz
Letizia el 11 de septiembre de 2001. (Grosby Group)
Guardar

Prácticamente todo el mundo guarda grabado en la memoria el lugar exacto en el que se encontraba y la actividad que realizaba aquel 11 de septiembre de 2001. La imagen de las Torres Gemelas desplomándose en directo tras el impacto de los aviones no solo cambió la geopolítica global de manera irreversible, sino que paralizó el planeta entero frente a los televisores.

En las redacciones de noticias de todo el mundo se vivió una jornada de caos e incertidumbre absoluta, marcada por la urgente necesidad de enviar a los profesionales más capacitados hacia el epicentro de la tragedia para informar sobre el atentado más sangriento y trascendental de la historia reciente.

PUBLICIDAD

En Televisión Española, la dirección de informativos decidió apostar por una de sus periodistas con mayor proyección y empuje del momento: Letizia Ortiz Rocasolano. La reportera, que estaba a punto de cumplir 29 años el 15 de septiembre de aquel convulso año, se convirtió en una de las enviadas especiales clave del ente público para cubrir la crisis internacional. Sin dudarlo, hizo las maletas para poner rumbo a Estados Unidos y desplegarse en Washington, la capital norteamericana que también sufría el impacto del ataque al Pentágono y el estado de máxima alerta nacional.

A lo largo de más de una semana de intensa cobertura informativa, la joven periodista permaneció sobre el terreno ofreciendo crónicas detalladas, conexiones en directo y análisis de la respuesta estadounidense ante el horror. Aquella compleja misión periodística en la capital de la potencia mundial no solo consolidó su reputación profesional ante millones de espectadores en España, sino que demostró su firme capacidad para gestionar la tensión de las noticias de máximo alcance global en el instante de mayor conmoción que recordaba la sociedad internacional.

PUBLICIDAD

El papel de Letizia como enviada de TVE

La estancia en Washington cubriendo las secuelas del 11-S fue un paso decisivo en una carrera periodística que no dejó de asumir retos de primera línea. En los meses y años posteriores a la tragedia de las Torres Gemelas, la presencia de la reportera se volvió habitual en los escenarios donde se decidía o se sufría la actualidad mundial y nacional. En el año 2002, estuvo al frente de la información sobre un hito histórico de carácter social: la entrada en circulación del euro como moneda oficial en España, explicando a la ciudadanía los profundos cambios cotidianos que traía consigo esa transición monetaria.

En su juventud, Letizia se fue a México a realizar sus estudios de Doctorado -que nunca terminó-. Los compaginaba con la colaboración como becaria en el periódico siglo XXI y haciendo de azafata para una marca de tabaco

Ese mismo año 2002, cuando la tragedia volvió a golpear en las costas gallegas con el hundimiento del petrolero Prestige, volvió a desplazarse como enviada especial a la Costa da Morte. A pie de playa y entre el chapapote, informó sobre el grave desastre ecológico que movilizó a miles de personas. Su perfil de reportera todoterreno se reconfirmó en abril de 2003, cuando dio el salto a uno de los escenarios más complejos del planeta al ser enviada especial a Irak para cubrir el conflicto bélico desde el propio terreno.

Un giro del destino hacia la Corona de España

Sin embargo, mientras su trayectoria mediática alcanzaba su punto álgido, el destino le reservaba un giro que cambiaría por completo el rumbo de su vida. Un encuentro en una cena con el entonces príncipe Felipe inició una relación personal que se mantuvo con absoluta discreción mientras ella continuaba al frente de sus compromisos televisivos. De hecho, a finales de octubre de 2003, retransmitió desde Oviedo la ceremonia de entrega de los Premios Príncipe de Asturias con su profesionalidad habitual, sin que el gran público sospechara el anuncio que se avecinaba.

Letizia Ortiz
Letizia Ortiz y su labor periodística. (Remi Agency/ZUMAPRE)

Apenas unos días después de aquella retransmisión en Asturias, en noviembre de 2003, la Casa Real anunció oficialmente el compromiso matrimonial de la pareja. Aquel hito marcó su despedida definitiva de los platós y de las cámaras de televisión. El 22 de mayo de 2004, con su enlace en la catedral de La Almudena de Madrid, la reportera que informaba en directo desde Washington tras el 11-S dejaba atrás el periodismo para iniciar su trayectoria institucional como princesa y, posteriormente, como reina consorte de España.

Temas Relacionados

Reina LetiziaCasa Real EspañaÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Calendario lunar de septiembre 2026: cómo se verá la luna las próximas noches desde España

En los próximos días, el astro más cercano al planeta embellecerá la noche con estas fases

Calendario lunar de septiembre 2026: cómo se verá la luna las próximas noches desde España

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

El ministerio lanza 17 actividades para acercar las nuevas tecnologías a explotaciones agrícolas, ganaderas y a la industria de la alimentación

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

La comunidad trans lucha por la dignidad de Daniela, una joven de 21 años enterrada con nombre masculino después de suicidarse

Un juzgado de Alicante ha abierto diligencias contra la familia ante un posible delito de odio

La comunidad trans lucha por la dignidad de Daniela, una joven de 21 años enterrada con nombre masculino después de suicidarse

Se buscan voluntarios para participar en una excavación de un santuario iberorromano en Bailén: alojamiento y comida gratis a cambio de colaborar en el yacimiento

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Bailén y dos universidades, se desarrollará durante los meses de septiembre y octubre

Se buscan voluntarios para participar en una excavación de un santuario iberorromano en Bailén: alojamiento y comida gratis a cambio de colaborar en el yacimiento

India Martínez anuncia su primer embarazo: “Hace 7 meses empezó el proyecto más bonito de nuestra vida”

La cantante espera su primer hijo junto a su pareja Ismael Vázquez después de quince años de relación

India Martínez anuncia su primer embarazo: “Hace 7 meses empezó el proyecto más bonito de nuestra vida”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Irene Montero presenta este sábado su candidatura para liderar las izquierdas en las generales

Detenido un yihadista en Ceuta que tiene prohibido entrar en España desde 2015

Limpiar con unas gotitas de suavizante en un paño de microfibra: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

ECONOMÍA

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

Facua denuncia a El Corte Inglés por comercializar una camiseta de niña con un mensaje de “connotaciones pedófilas”

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

DEPORTES

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

La tarjeta negra, la última revolución en el fútbol: qué significa y cuándo se utilizará

Madring enseña los dientes: Mercedes manda y Alonso y Sainz empiezan lejos de la cabeza en un estreno prudente

Fernando Alonso, antes del Gran Premio en Madrid: “En mi debut en la Fórmula 1, mi familia veía mis carreras en un canal alemán”

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”