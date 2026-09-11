Comenzó el primer juicio contra uno de los autores del secuestro y crimen de Ronald Ojeda en Santiago de Chile

Villegas fue capturado en Costa Rica cuando trataba de llegar a EE.UU y extraditado a Chile.

Guardar

Este jueves en el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago se dio inicio al primer juicio oral contra uno de los acusados secuestro y crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda el 21 de febrero de 2024, cuyo cuerpo fue encontrado 10 días después en el campamento “Santa Marta” de la comuna santiaguina de Maipú, dentro de una maleta y enterrado bajo una losa de cemento de 1,4 metros.

Se trata del ciudadano venezolano Maickel David Villegas Rodríguez, quien estuvo a cargo de prestar cobertura al grupo que llevó a cabo la operación y además grabó un video de Ojeda en calzoncillos y esposado, saliendo del edificio donde residía en la comuna santiaguina de Independencia.

PUBLICIDAD

Según antecedentes de la carpeta investigativa, la madrugada de ese 21 de febrero, Villegas y Ángel Castellano -quien tenía 17 años en ese momento-, se apostaron en un Chevrolet Sail blanco en las afueras del edificio de la víctima en la comuna de Independencia para vigilar el lugar.

Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 y su cuerpo fue hallado 10 días después dentro de una maleta y enterrado bajo una losa de cemento de 1,4 metros.

Pasadas las 03:00 horas, vestidos como detectives de la PDI y en un vehículo Nissan Versa gris con una baliza en el techo, llegaron los otros cinco involucrados: Walter Rodríguez Pérez; Alfredo José Henríquez Pineda, alias “Gordo Ale” o “Gordo Conce”; Jhonny José López Mendoza, apodado “Mudo”, y José Carlos Valverde Araujo.

PUBLICIDAD

Uno de ellos mostró un orden de detención falsa al conserje de esa noche, y luego el grupo se dirigió hasta el piso 14 para voltear la puerta de Ojeda con un ariete.

Lo sujetos intimidaron a Ojeda, quien dormía junto a su esposa y su hijo menor de edad, “mediante la exhibición de armas de fuego y esposaron sus manos por la espalda, sustrayéndole además dos teléfonos celulares de propiedad de la víctima, trasladándolo luego, contra su voluntad, al exterior del departamento, transitando por el pasillo hacia el ascensor, manteniéndolo uno de ellos, todo el tiempo tomado del cuello y esposado, bajando con la víctima así retenida hasta el primer piso del edificio”.

PUBLICIDAD

Afuera, Villegas y Castellano grabaron un video para enviarlo a los jefes y dar cuenta de que la primera parte de la operación ya estaba cumplida.

En la huida, el Nissan Versa quedó en panne y fue Villegas quien acudió a apoyarlos, junto a otro auto, un Hyundai I10. Los raptores se distribuyeron en ambos vehículos, y el Sail de Villegas con tres de los falsos policías se dirigió hasta una primera casa de seguridad en San Bernardo, donde sujetos chilenos salieron con sábanas para cubrirlos e ingresarlos al lugar.

El gran error de Villegas fue que tras el plagio pasó a cargar combustible, pagó con una tarjeta e incluso dio los datos de su DNI, a fin de no perderse el descuento, gracias a lo cual fue posible identificarlo.

PUBLICIDAD

El segundo juicio contra otros 6 imputados comenzará el 20 de septiembre.

Primer imputado

Héctor Barros, fiscal metropolitano que ha llevado adelante la investigación, señaló al término de esta primera audiencia que este primer juicio oral “es muy relevante porque se trata del primer imputado individualizado -junto al menor de edad- y que tuvimos que extraditar desde Costa Rica”.

“En este primer juicio se va a enfocar toda la prueba de la fiscalía en acreditar la participación de él en el delito de secuestro con homicidio, y que dice básicamente relación con que este es el imputado que realiza la grabación del video que finalmente es mandado a los estamentos superiores de la organización”, agregó Barros.

PUBLICIDAD

El persecutor también confirmó que Villegas fue el encargado de “retirar a la mitad de los partícipes del secuestro con homicidio que ingresan al inmueble de la víctima, cuando el auto queda con desperfecto mecánico en la Costanera Norte”, agregó.

Barros confirmó que pedirán 20 años de cárcel efectiva para Villegas en virtud de un acuerdo judicial con Costa Rica, país desde donde el imputado fue extraditado.

“El mismo sistema judicial de ese país nos obliga en este caso a suscribir un acuerdo que tiene limitaciones de penas, en este caso 20 años”, complementó.

Al cierre, recordó que el segundo juicio contra otros seis acusados de ser autores materiales del asesinato -Edgard Javier Benítez Rubio, Alfredo José Henríquez Pineda, Wimner Rivas Olivares, Julio César Iglesias Pereira, Julián Andrés Iglesias Hoyos y Yolvi Miguel González Arcaya-, comenzará el 20 de septiembre.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el Ministerio Público sostiene la tesis de que el crimen de Ojeda fue orquestado desde Venezuela por motivos políticos. De hecho, uno de los detenidos aseguró que la orden de secuestrar y asesinar al exmilitar venezolano vino directamente desde Diosdado Cabello.

“Se me dijo que Diosdado Cabello, quien es político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él”, declaró el sujeto, según reveló CHV Noticias.